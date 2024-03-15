УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11513 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 385 27

Окупанти все частіше вербують найманців із бідних країн, - Коордштаб

,найманці

Представник Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко повідомив, що у війні проти України російська сторона дедалі частіше залучає до свого війська найманців з інших країн. В основному це бідні держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Після величезних втрат російська призовна кампанія із примусової мобілізації та укладання контрактів з ув'язненими й "вагнерівцями" вичерпує свої можливості. На фронті потрібні бійці, тому агресор активізував потік громадян з держав зі складною економічною ситуацією", - сказав Яценко.

Коли журналісти запитали представника Коордштабу про країни походження цих військових, то він відповів, що багато найманців приїжджають із Куби, тому що там російські агітатори почуваються впевнено і в безпеці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Індії ліквідували мережу, яка заманювала молодих чоловіків до РФ на війну проти України, - Reuters

Також багато найманців з африканських країн, а також з Індії, Іраку, Йорданії, Сербії, Непалу та із країн Латинської Америки, - повідомив Яценко.

"У полон потрапляє один з тисячі й вони щасливчики, бо зберегли життя.

Вони можуть бути засуджені лише за фактом того, що вони найманці, бо це незаконно. Але поки не відбулось таких судів, перебувають на утриманні як військовополонені. Тобто отримують триразове повноцінне харчування, гуманне ставлення, медичну допомогу, як і полонені РФ", - підкреслив він.

Яценко зазначив, що найманці отримують достатньо великі гроші, але росіянам вигідно, адже час життя на фронті для таких військових рахується навіть не днями, а годинами.

Читайте також: Росіяни завозять на ТОТ України найманців з Куби та Нігерії, - Центр нацспротиву

росія (65934) найманці рф (2064)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А в нас ''бусифікують'' теж бідних. А для багатих даже закон протягують щоб могли вже офіційно відкупитися.
показати весь коментар
15.03.2024 17:24
+3
Так це робиться щоб не сильно напружувати той мобресурс. Бо навіть раби інколи бунтують.
показати весь коментар
15.03.2024 17:12
+3
ху@ло наймає за гроші непотріб по всьому світу.
Зермаки відмовляються від безкоштовної допомоги союзників. Життя українців для них нічого не вартують.
показати весь коментар
15.03.2024 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їх не треба брати в полон тільки розстріл і з доларом у сраці
показати весь коментар
15.03.2024 17:06 Відповісти
і максимвльний ркпост в мережах
показати весь коментар
15.03.2024 17:07 Відповісти
їх беруть лише на замовлення на обмін.
так найманців, снайперів, операторів дронів не беруть.
показати весь коментар
15.03.2024 17:38 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 17:09 Відповісти
Як же так, в них же армія 3-5 мільйонів мобресурс що легко змете всю Европу в м'ясних штурмах, як тут дехто в коментарях писав.
показати весь коментар
15.03.2024 17:11 Відповісти
Так це робиться щоб не сильно напружувати той мобресурс. Бо навіть раби інколи бунтують.
показати весь коментар
15.03.2024 17:12 Відповісти
Треба констатувати,що Плешивий все таки грамотно розбирається в сортах *м*яса*
показати весь коментар
15.03.2024 18:53 Відповісти
Тому що вони не хочуть вбивати свою економіку... всякий хлам їхній уже загинув типу зеків і алкашів з глубинок... тепер або робити мобілізацію або набрати папуасів які будуть воювати за ті ж 2-3 тис у.е.
показати весь коментар
15.03.2024 18:57 Відповісти
Їхня економіка поступово вбиваеться втратою ринків збуту і зменшенням інвестицій.
показати весь коментар
15.03.2024 19:01 Відповісти
Менше дивіться марафон... дохід бюджета більший чим довоєнний від екпорту ресурсів... Китай Турція Греки Індія та інші допомагають обходити санкції... та і самі штати закупили доприкладу рекордну кількість орківського урану...
показати весь коментар
15.03.2024 19:04 Відповісти
Все рівно, не те що було. Китай купуе зв безцінь, Індія за рупії, толку Росії від цього ніякого.
показати весь коментар
15.03.2024 20:03 Відповісти
Враховуючи що в Індію зараз переходить багато виробництва електроніки... орки за рупії багато чого зможуть купити
показати весь коментар
15.03.2024 21:02 Відповісти
Чи потрібно так само робити українській державі?
показати весь коментар
15.03.2024 17:13 Відповісти
Нам союзники вже пропонують таку допомогу безкоштовно.
Але Лідор та його посіпаки кажуть, що нам така допомога не потрібна.
показати весь коментар
15.03.2024 17:19 Відповісти
Конкретно, хто вже готовий відправити свої війська?
показати весь коментар
15.03.2024 17:57 Відповісти
Треба робити, щоб зберегти свою економіку.... але буде одна проблема що ми залежні фінансово від допомоги і коли на заході почнуть репостити про те що їхні гроші йдуть на найманців... непонятно яка буде реакція...

і до того ж після розгромних статей в західній пресі, добровольців які воювали за Україну... про совкове управління та абсурдні атаки... незрозуміло чи будуть вони до нас їхати...
показати весь коментар
15.03.2024 19:01 Відповісти
Україна так теж може робити аби не зрадники у владних кабінетах які соботують все що тільки можуть.
показати весь коментар
15.03.2024 17:14 Відповісти
ху@ло наймає за гроші непотріб по всьому світу.
Зермаки відмовляються від безкоштовної допомоги союзників. Життя українців для них нічого не вартують.
показати весь коментар
15.03.2024 17:17 Відповісти
А чому не засуджують найманців?
Суд та відрядження на суспільні роботи з розмінування ліній оборони кацапії. Щуп в руки та пішов. Підірвався - амністія.
показати весь коментар
15.03.2024 17:19 Відповісти
Червоний хрест буде кричати про мальчикав в трусіках.єто же не наш мєтод.
показати весь коментар
15.03.2024 17:21 Відповісти
А в нас ''бусифікують'' теж бідних. А для багатих даже закон протягують щоб могли вже офіційно відкупитися.
показати весь коментар
15.03.2024 17:24 Відповісти
"Бусифiкацiя".
показати весь коментар
15.03.2024 17:42 Відповісти
Есть видео с пленными найманцями? Один раз было видео, где несколько дохлых полунегров в канаве лежали. Но это было год или больше назад.
показати весь коментар
15.03.2024 17:32 Відповісти
Ото мабудь після того фото бажаючих вмирати за русню поменьшало....
показати весь коментар
15.03.2024 17:38 Відповісти
Шо тут дивного - купляються на бабло
показати весь коментар
15.03.2024 17:37 Відповісти
З цієї розповіді пана Яценка так і не зрозуміло: посилати на забій чужих замість своїх - це добре, чи погано?
показати весь коментар
15.03.2024 18:01 Відповісти
 
 