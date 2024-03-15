Окупанти все частіше вербують найманців із бідних країн, - Коордштаб

Представник Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко повідомив, що у війні проти України російська сторона дедалі частіше залучає до свого війська найманців з інших країн. В основному це бідні держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Після величезних втрат російська призовна кампанія із примусової мобілізації та укладання контрактів з ув'язненими й "вагнерівцями" вичерпує свої можливості. На фронті потрібні бійці, тому агресор активізував потік громадян з держав зі складною економічною ситуацією", - сказав Яценко.

Коли журналісти запитали представника Коордштабу про країни походження цих військових, то він відповів, що багато найманців приїжджають із Куби, тому що там російські агітатори почуваються впевнено і в безпеці.

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Також багато найманців з африканських країн, а також з Індії, Іраку, Йорданії, Сербії, Непалу та із країн Латинської Америки, - повідомив Яценко.

"У полон потрапляє один з тисячі й вони щасливчики, бо зберегли життя.

Вони можуть бути засуджені лише за фактом того, що вони найманці, бо це незаконно. Але поки не відбулось таких судів, перебувають на утриманні як військовополонені. Тобто отримують триразове повноцінне харчування, гуманне ставлення, медичну допомогу, як і полонені РФ", - підкреслив він.

Яценко зазначив, що найманці отримують достатньо великі гроші, але росіянам вигідно, адже час життя на фронті для таких військових рахується навіть не днями, а годинами.

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