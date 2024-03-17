Помер Геннадій Москаль

Після важкої хвороби помер ексглава Луганської та Закарпатської ОВА Геннадій Москаль.

Про це повідомив у фейсбуці Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою. Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо , 5 каналу та інших патріотичних медіа…", - пише Княжицький.

Смерть Москаля також підтверджує нардеп Олексій Гончаренко.

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Луганська обласна військова адміністрація із глибоким сумом повідомляє, що після важкої хвороби на 74-му році пішов з життя відомий український політик Геннадій Геннадійович Москаль

"Усе своє життя Геннадій Москаль присвятив розбудові української державності. Двічі, у найбуремніші часи, він обіймав посаду голови Луганської обласної державної адміністрації. Був непересічною та яскравою особистістю. Його щирість та відвертість подобались людям", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що призначенню на посаду очільника Луганщини передували кризи місцевої влади в області. У 2005 році - політична, а у 2014-му - необхідність утримати під контролем ситуацію в умовах протистояння за незалежність усієї країни.

"Геннадій Геннадійович був фігурою, що зміцнила фундамент влади і забезпечила стабільність у регіоні. Справжній патріот, серце якого завжди боліло та вболівало за Україну, у воюючій Луганщині він зміг створити плацдарм для відновлення української державності. А також втілити просування національних ідей на створені росією "проксі" території. Таким його знали та поважали луганчани, а вороги зважали на його постать. Ім’я Геннадія Москаля назавжди увійшло в історію Луганської області", - додають у Луганській ОВА.

Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним та близьким Геннадія Москаля з приводу його передчасної смерті.