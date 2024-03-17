УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9719 відвідувачів онлайн
Новини
1 164 1

У Херсоні лунають вибухи

херсон

Наразі війська РФ обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - зазначив він.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4518) Херсон (3436)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.03.2024 12:43 Відповісти
 
 