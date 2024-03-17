Наразі війська РФ обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - зазначив він.

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