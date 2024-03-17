У Херсоні лунають вибухи
Наразі війська РФ обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - зазначив він.
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показати весь коментар17.03.2024 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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