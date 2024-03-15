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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ 109 разів обстріляли правобережжя Херсонської області з РСЗВ, мінометів, артилерії, застосовували БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

"Від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Садове, Понятівка, Придніпровське, Берислав, Вірівка, Михайлівка, Новоберислав, Червоний Маяк та Дудчани. У Херсонському районі поліція зафіксувала пошкодження 31 об’єкту: 5 багатоповерхових та 2 приватних будинків, магазину, 2 кафе, гаражних приміщень та 19 транспортних засобів, серед яких автомобіль поліції", - йдеться в повідомленні.

В результаті артилерійського обстрілу Понятівки пошкоджено приватний будинок та магазин. У Дудчанах пошкоджено приміщення закладу харчування. У Антонівці артилерійський снаряд пошкодив приватний будинок.

По обласному центру ворог гатив з артилерії, завдавав ударів по всіх районах міста. Зафіксовано пошкодження 5 багатоповерхових будинків, приміщення кав’ярні та 4 автомобілів, серед яких службовий автомобіль поліції.

В Херсонській ОВА повідомили, що 14 березня російські війська вдарили по Бериславу з танка, 84-річний чоловік зазнав поранення.  Він звернувся до лікарні з вибуховою травмою, пораненням спини та ніг.

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Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня

Автор: 

обстріл (29037) Херсон (3423) Херсонська область (5856)


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