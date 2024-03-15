Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ 109 разів обстріляли правобережжя Херсонської області з РСЗВ, мінометів, артилерії, застосовували БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

"Від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Садове, Понятівка, Придніпровське, Берислав, Вірівка, Михайлівка, Новоберислав, Червоний Маяк та Дудчани. У Херсонському районі поліція зафіксувала пошкодження 31 об’єкту: 5 багатоповерхових та 2 приватних будинків, магазину, 2 кафе, гаражних приміщень та 19 транспортних засобів, серед яких автомобіль поліції", - йдеться в повідомленні.

В результаті артилерійського обстрілу Понятівки пошкоджено приватний будинок та магазин. У Дудчанах пошкоджено приміщення закладу харчування. У Антонівці артилерійський снаряд пошкодив приватний будинок.

По обласному центру ворог гатив з артилерії, завдавав ударів по всіх районах міста. Зафіксовано пошкодження 5 багатоповерхових будинків, приміщення кав’ярні та 4 автомобілів, серед яких службовий автомобіль поліції.

В Херсонській ОВА повідомили, що 14 березня російські війська вдарили по Бериславу з танка, 84-річний чоловік зазнав поранення. Він звернувся до лікарні з вибуховою травмою, пораненням спини та ніг.

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