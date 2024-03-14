Унаслідок російського обстрілу Херсону пошкоджено квартиру та салон краси. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 14 березня, армія РФ вкотре атакувала Херсон.
Як передає Цензор.НЕТ, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що сьогодні зранку окупанти поцілили в салон краси.
Крім того, росіяни завдали удару по житловому будинку.
"Сьогодні вкотре "високоточна зброя" росіян влучила у житловий будинок у Херсоні. Поцілили прямісінько у квартиру. Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдав удару по середмістю близько 10:30. За лічені секунди людська оселя перетворилась на купу будівельного сміття. На щастя, обійшлося без поранених", - написав він.
Як повідомили в ДСНС, сьогодні вдень російські війська обстріляли центральну частину міста.
"Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала. Жінці надано допомогу психологом ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Рятувальники також провели обстеження будівлі.
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