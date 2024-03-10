Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Військові РФ задля ураження цивільної інфраструктури та мирного населення минулої доби застосовували танки, артилерію, міномети, дрони-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, в результаті обстрілів зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.
За даними Нацполіції, у Херсонському районі під вогнем перебували Антонівка, Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське.
На території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр.
У Херсоні під час артилерійського обстрілу Дніпровського району були пошкоджені 3 багатоповерхівки, будівлі навчального та медичного закладів, 2 приватних будинки, газова труба. Внаслідок вибухів снарядів у Корабельному районі були пошкоджені приватний будинок і газогін низького тиску, а у Центральному районі - багатоповерховий будинок.
"У Станіславі ворог скерував дрон типу FPV на одне із домоволодінь. В результаті пошкоджень зазнали приватний будинок, гараж і 2 цивільні автомобілі. Олександрівку військові рф обстріляли з артилерії, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок.
У Томариному військові рф скидали боєприпаси з БпЛА та застосовували дрони-камікадзе. В результаті було пошкоджено господарську будівлю. Осокорівка зазнала артилерійського обстрілу, внаслідок чого 4 приватні оселі були пошкоджені", - йдеться у повідомленні.
Також безпілотниками окупанти атакували Берислав, Антонівку і Садове, а Придніпровське зазнало танкового обстрілу.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Нині за фактами воєнних злочинів армії РФ слідчі поліції Херсонщини розпочали 4 кримінальних провадження. Проводяться необхідні слідчі заходи для належного документування та розслідування злочинів.
