Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Військові РФ задля ураження цивільної інфраструктури та мирного населення минулої доби застосовували танки, артилерію, міномети, дрони-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті обстрілів зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення.

За даними Нацполіції, у Херсонському районі під вогнем перебували Антонівка, Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське.

На території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр.

У Херсоні під час артилерійського обстрілу Дніпровського району були пошкоджені 3 багатоповерхівки, будівлі навчального та медичного закладів, 2 приватних будинки, газова труба. Внаслідок вибухів снарядів у Корабельному районі були пошкоджені приватний будинок і газогін низького тиску, а у Центральному районі - багатоповерховий будинок.

Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини

"У Станіславі ворог скерував дрон типу FPV на одне із домоволодінь. В результаті пошкоджень зазнали приватний будинок, гараж і 2 цивільні автомобілі. Олександрівку військові рф обстріляли з артилерії, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок.

У Томариному військові рф скидали боєприпаси з БпЛА та застосовували дрони-камікадзе. В результаті було пошкоджено господарську будівлю. Осокорівка зазнала артилерійського обстрілу, внаслідок чого 4 приватні оселі були пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

Також безпілотниками окупанти атакували Берислав, Антонівку і Садове, а Придніпровське зазнало танкового обстрілу.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Нині за фактами воєнних злочинів армії РФ слідчі поліції Херсонщини розпочали 4 кримінальних провадження. Проводяться необхідні слідчі заходи для належного документування та розслідування злочинів.

