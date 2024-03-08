Бойова частина "Шахеда" застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уламки та бойову частину ударного БПЛА поліцейські демонтували з висоти 55 метрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Миколаївщини.

Так, внаслідок влучання БПЛА детонація бойової частини не відбулася, а залишилася всередині електрогенеруючої підстанції, що становило небезпеку для громадян.

"Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі. Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок прильоту на Миколаївщині виникла пожежа. Також росіяни атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину

Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини", - йдеться в повідомленні.

"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву, - пояснив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, за добу ворог обстріляв дві громади Миколаївщини









