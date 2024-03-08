УКР
Бойова частина "Шахеда" застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уламки та бойову частину ударного БПЛА поліцейські демонтували з висоти 55 метрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Миколаївщини.

Так, внаслідок влучання БПЛА детонація бойової частини не відбулася, а залишилася всередині електрогенеруючої підстанції, що становило небезпеку для громадян.

"Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі. Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА.

Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини", - йдеться в повідомленні.

"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву, - пояснив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Шахед на Миколаївщині
Шахед на Миколаївщині
Шахед на Миколаївщині
Шахед на Миколаївщині
Шахед на Миколаївщині

Ніколи не подумав-би що вітряк мае висоту 100 меирів... Просто капець
А хлопці наші просто герої, завдання було дуже, дуже не просте.
08.03.2024 11:47 Відповісти
Хоть якийсь толк з тих вітряків))))
08.03.2024 11:48 Відповісти
по перше це красиво
08.03.2024 11:52 Відповісти
Потужність одного вітряка, такого, про який іде мова - 3,8 мегавати - (3800 кіловат). Звичайно, все залежить від вітру. Є вітряки потужністю 8 мегават.
08.03.2024 20:20 Відповісти
В очку б вони застрягали тих,хто їх запускає.
08.03.2024 11:57 Відповісти
Сміливі хлопці. Сподіваюсь ризик був виправдений
08.03.2024 12:01 Відповісти
нищать все нам ,підараси
08.03.2024 12:01 Відповісти
іпануцца...
08.03.2024 12:31 Відповісти
І таке буває...
