Унаслідок прильоту на Миколаївщині виникла пожежа. Також росіяни атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину

Протягом дня російська армія випустила ракети на Дніпропетровщину і Миколаївщину. Також обстріляла Нікопольщину дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в обласних військових адміністраціях.

"Унаслідок прильоту в області виникла пожежа, рятувальники вже працюють. Наразі інформації щодо постраждалих немає", - написав Віталій Кім в телеграмі.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав:

"Ворожі війська тричі протягом дня атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі БпЛА скерували на районний центр. Наслідки уточнюються".

Пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Було і влучання. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих".