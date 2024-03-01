Унаслідок прильоту на Миколаївщині виникла пожежа. Також росіяни атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину
Протягом дня російська армія випустила ракети на Дніпропетровщину і Миколаївщину. Також обстріляла Нікопольщину дронами-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в обласних військових адміністраціях.
"Унаслідок прильоту в області виникла пожежа, рятувальники вже працюють. Наразі інформації щодо постраждалих немає", - написав Віталій Кім в телеграмі.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав:
"Ворожі війська тричі протягом дня атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі БпЛА скерували на районний центр. Наслідки уточнюються".
Пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Було і влучання. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих".
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