Вследствие прилета на Николаевщине возник пожар. Также россияне атаковали дронами-камикадзе Днепропетровщину

В течение дня российская армия выпустила ракеты по Днепропетровской и Николаевской областях. Также обстреляла Никопольщину дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в областных военных администрациях.

"В результате прилета в области возник пожар, спасатели уже работают. Пока информации о пострадавших нет", - написал Виталий Ким в телеграм-канале.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак написал:

"Вражеские войска трижды в течение дня атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Все БПЛА направили на районный центр. Последствия уточняются".

После обеда защитники сбили над Криворожьем крылатую ракету. Было и попадание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших".