Вследствие прилета на Николаевщине возник пожар. Также россияне атаковали дронами-камикадзе Днепропетровщину
В течение дня российская армия выпустила ракеты по Днепропетровской и Николаевской областях. Также обстреляла Никопольщину дронами-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в областных военных администрациях.
"В результате прилета в области возник пожар, спасатели уже работают. Пока информации о пострадавших нет", - написал Виталий Ким в телеграм-канале.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак написал:
"Вражеские войска трижды в течение дня атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Все БПЛА направили на районный центр. Последствия уточняются".
После обеда защитники сбили над Криворожьем крылатую ракету. Было и попадание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль