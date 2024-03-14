В результате российского обстрела Херсона повреждена квартира и салон красоты. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 14 марта, армия РФ в очередной раз атаковала Херсон.
Как передает Цензор.НЕТ, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что сегодня утром оккупанты ударили в салон красоты.
Кроме того, россияне нанесли удар по жилому дому.
"Сегодня в очередной раз "высокоточное оружие" россиян попало в жилой дом в Херсоне. Попали прямо в квартиру. Враг с временно оккупированного левого берега нанес удар по средностью около 10:30. За считанные секунды человеческий дом превратился в груду строительного мусора. К счастью, обошлось без раненых", – написал он.
Как сообщили в ГСЧС, сегодня днем российские войска обстреляли центральную часть города.
"Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом, где в это время находилась женщина. К счастью, она не пострадала. Женщине оказана помощь психологом ГСЧС", - говорится в сообщении.
Как отмечается, спасатели также провели обследование здания.
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