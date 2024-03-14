В результате российского обстрела Херсона повреждена квартира и салон красоты. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 14 марта, армия РФ в очередной раз атаковала Херсон.

Как передает Цензор.НЕТ, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что сегодня утром оккупанты ударили в салон красоты.

Кроме того, россияне нанесли удар по жилому дому.

"Сегодня в очередной раз "высокоточное оружие" россиян попало в жилой дом в Херсоне. Попали прямо в квартиру. Враг с временно оккупированного левого берега нанес удар по средностью около 10:30. За считанные секунды человеческий дом превратился в груду строительного мусора. К счастью, обошлось без раненых", – написал он.

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Как сообщили в ГСЧС, сегодня днем российские войска обстреляли центральную часть города.

"Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом, где в это время находилась женщина. К счастью, она не пострадала. Женщине оказана помощь психологом ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спасатели также провели обследование здания.



