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Новости Война
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Россияне ударили по Харькову ракетой С-300 (обновлено)

харків

Российские оккупационные войска обстреливают Харьков.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: "Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. К этой минуте - без пострадавших".

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Автор: 

обстрел (27731) Харьков (7555) Терехов Игорь (258)


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Що це ? Харків, Суми. Вибухи. Просто почалось. Генерали війни кацапії аж з галіфе вискакують, щоб показати зачуханому піплу на росії, що "Україна перейшла кордон їх рідного дому. Війна прийшла в кацапію. Загроза підвищена. До максимуму. Вставай страна Аграмная! До пАследней каплі крові. За *****, за сталіна, за партію!" Далі вони готові всі свої боєзапаси за годину викинути на голови українців. Тільки врятувати свої посади, свої гроші ... бойові.
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14.03.2024 14:50 Ответить
 
 