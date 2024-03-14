Россияне ударили по Харькову ракетой С-300 (обновлено)
Российские оккупационные войска обстреливают Харьков.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.
Глава ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: "Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. К этой минуте - без пострадавших".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Grigoriy1959
показать весь комментарий14.03.2024 14:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль