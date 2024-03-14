Россияне ударили по Харькову ракетой С-300 (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреливают Харьков.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: "Зафиксирован вражеский удар ракетой С-300 в Харьковском районе. К этой минуте - без пострадавших".

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