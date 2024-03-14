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Новини Війна
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Росіяни вдарили по передмістю Харкова ракетою С-300 (оновлено)

харків

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив: "Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі.На цю хвилину - без постраждалих".

Мер Терехов заявив, що "прильоти" були у близькому передмісті.

Читайте: Останні два місяці окупанти частіше обстрілюють цивільне населення Харкова за допомогою безпілотників і ракет С-300, - Терехов

Автор: 

обстріл (29037) Харків (5668) Терехов Ігор (314)


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Що це ? Харків, Суми. Вибухи. Просто почалось. Генерали війни кацапії аж з галіфе вискакують, щоб показати зачуханому піплу на росії, що "Україна перейшла кордон їх рідного дому. Війна прийшла в кацапію. Загроза підвищена. До максимуму. Вставай страна Аграмная! До пАследней каплі крові. За *****, за сталіна, за партію!" Далі вони готові всі свої боєзапаси за годину викинути на голови українців. Тільки врятувати свої посади, свої гроші ... бойові.
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14.03.2024 14:50 Відповісти
 
 