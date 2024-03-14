Росіяни вдарили по передмістю Харкова ракетою С-300 (оновлено)
Російські окупаційні війська обстрілюють Харків.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив: "Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі.На цю хвилину - без постраждалих".
Мер Терехов заявив, що "прильоти" були у близькому передмісті.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Grigoriy1959
показати весь коментар14.03.2024 14:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль