Росіяни вдарили по передмістю Харкова ракетою С-300 (оновлено)

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив: "Зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі.На цю хвилину - без постраждалих".

Мер Терехов заявив, що "прильоти" були у близькому передмісті.

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