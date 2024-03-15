Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ 109 раз обстреляли правобережье Херсонской области из РСЗО, минометов, артиллерии, применяли БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области

"От вражеских комбинированных атак страдали Херсон, Садовое, Понятовка, Приднепровское, Берислав, Виривка, Михайловка, Новоберислав, Червоный Маяк и Дудчаны. В Херсонском районе полиция зафиксировала повреждения 31 объекта: 5 многоэтажных и 2 частных домов, магазина, 2 гаражных помещений и 19 транспортных средств, в том числе автомобиль полиции", - говорится в сообщении.

В результате артиллерийских обстрелов Понятовки повреждены частный дом и магазин. В Дудчанах повреждено помещение заведения питания. В Антоновке артиллерийский снаряд повредил частный дом.

По областному центру враг бил из артиллерии, наносил удары по всем районам города. Зафиксированы повреждения 5 многоэтажных домов, помещения кафе и 4 автомобилей, среди которых служебный автомобиль полиции.

В Херсонской ОВА сообщили, что 14 марта российские войска ударили по Бериславу из танка, 84-летний мужчина получил ранение. Он обратился в больницу со взрывной травмой, ранением спины и ног.

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