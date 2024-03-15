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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ 109 раз обстреляли правобережье Херсонской области из РСЗО, минометов, артиллерии, применяли БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области

"От вражеских комбинированных атак страдали Херсон, Садовое, Понятовка, Приднепровское, Берислав, Виривка, Михайловка, Новоберислав, Червоный Маяк и Дудчаны. В Херсонском районе полиция зафиксировала повреждения 31 объекта: 5 многоэтажных и 2 частных домов, магазина, 2 гаражных помещений и 19 транспортных средств, в том числе автомобиль полиции", - говорится в сообщении.

В результате артиллерийских обстрелов Понятовки повреждены частный дом и магазин. В Дудчанах повреждено помещение заведения питания. В Антоновке артиллерийский снаряд повредил частный дом.

По областному центру враг бил из артиллерии, наносил удары по всем районам города. Зафиксированы повреждения 5 многоэтажных домов, помещения кафе и 4 автомобилей, среди которых служебный автомобиль полиции.

В Херсонской ОВА сообщили, что 14 марта российские войска ударили по Бериславу из танка, 84-летний мужчина получил ранение. Он обратился в больницу со взрывной травмой, ранением спины и ног.

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Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня
Обстріли Херсонщини 14 березня

Автор: 

обстрел (27731) Херсон (2879) Херсонская область (4875)


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