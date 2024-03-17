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У Сумах пролунали потужні вибухи: Ворог завдав два удари по інфраструктурі міста (оновлено)

вибух

Два потужні вибухи пролунали у Сумах під час повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Суми".

О 15:50 у місті було чути вибух. 

О 15:52 пролунав повторний вибух.

У Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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Згодом в Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.

"На місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

вибух (4518) Суми (919)


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Топ коментарі
+7
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17.03.2024 16:29 Відповісти
+4
Нехєрово так "оживив" фронт наш *******... Дядькова хата відсьогодні вийшла з чату, як і сусідське подвір'я...
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17.03.2024 16:27 Відповісти
+4
Щось давно не було кацапського літакопаду. Де поділися ''блукаючі ''Патріоти''? Зелені як і все про*бали!
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17.03.2024 16:34 Відповісти
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А у ВЦА навіть припущення нема,
шо то було???
каб, ракета, чи не дай Бог щось гірше???
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17.03.2024 16:16 Відповісти
пишуть що каб долетів
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17.03.2024 16:16 Відповісти
Витягують наше ППО.
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17.03.2024 16:21 Відповісти
Нехєрово так "оживив" фронт наш *******... Дядькова хата відсьогодні вийшла з чату, як і сусідське подвір'я...
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17.03.2024 16:27 Відповісти
😢😠
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17.03.2024 18:50 Відповісти
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17.03.2024 16:29 Відповісти
Щось давно не було кацапського літакопаду. Де поділися ''блукаючі ''Патріоти''? Зелені як і все про*бали!
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17.03.2024 16:34 Відповісти
Сирский хотів напевно випиндритися перед нетряпкою, та суспільством. Типу я не гірше за Залудного.
Результат всі бачать а деякі відчувають це а собі. Стільки повітряних тривог, я в Сумах ще не чув. Про прикордоння, взагалі жах (
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17.03.2024 19:08 Відповісти
Рашисты уничтожили всего два Петриота а насколько увеличились бомбежки
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17.03.2024 16:37 Відповісти
Суми,Миколаїв, Харків, Одеса...як тобі спиться Київ! Можете банити, бо совість столиці уночі відпочиває в ресторанах і кафе
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17.03.2024 17:07 Відповісти
совесть Львова забыла? Франковск вспомни, чо уж тут
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17.03.2024 17:19 Відповісти
НАДА ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯЬ ... (С) Янетряпка
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17.03.2024 17:20 Відповісти
"совість столиці" - з яким прізвищем?
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17.03.2024 17:16 Відповісти
Не кіпішуйте.
1.Петріоти не збивають с-300, їх взагалі нічого не збиває, бо швидкість велика.
2. Якщо кажуть "наслідки уточнюються", то або в поля чи закинуті склади улетіло, або не розірвалось. Бо коли є наслідки, то про них стає відомо протягом перших 10-15 хв.
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17.03.2024 17:40 Відповісти
Патріоти не дають приблизитися літакам, що швиряють КАБи на віддаль скиду.
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17.03.2024 18:11 Відповісти
Ага, тільки не в Сумах.
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17.03.2024 19:04 Відповісти
А що там уточнювати, ТЕЦ працює чи ні.
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17.03.2024 19:13 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1769337983071592519 5 ч

1. У Великописарівській громаді Сумщини вже тиждень тривають активні бойові дії, - журналістка А. Яцина в етері Еспресо. "Наразі там відкрилась ще одна ділянка фронту. Росіяни почали активніше обстрілювати прикордонні громади Сумщини, через які російські добровольці зайшли на рф.

2. Через це територія громади зараз знищується росіянами". Чому телемарафон замовчує цей факт? Може тому, що "єдині новини" ЗЕрежиму працюють не на Україну, а на ворога? Вкраїнчикам впарюють задимлення ємностей НПЗ рф та "бої" в Бєлгородщині, приховуючи новий фронт на Сумщині.
Виношу з коментів, Kateryna: На Сумщині прикордонних сел вже нема. Особливо тих, де знімали відосики РДК. ** ЗЕрежиму на життя та долі українців чхати. Для них головне хайп і відосики.
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17.03.2024 19:38 Відповісти
 
 