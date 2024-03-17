У Сумах пролунали потужні вибухи: Ворог завдав два удари по інфраструктурі міста (оновлено)

Два потужні вибухи пролунали у Сумах під час повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Суми".

О 15:50 у місті було чути вибух.

О 15:52 пролунав повторний вибух.

У Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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Згодом в Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.

"На місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.