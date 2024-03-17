У Сумах пролунали потужні вибухи: Ворог завдав два удари по інфраструктурі міста (оновлено)
Два потужні вибухи пролунали у Сумах під час повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Суми".
О 15:50 у місті було чути вибух.
О 15:52 пролунав повторний вибух.
У Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Згодом в Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми.
"На місці прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Чайка Київ
показати весь коментар17.03.2024 16:29 Відповісти Посилання
+4 ПП Уксусов
показати весь коментар17.03.2024 16:27 Відповісти Посилання
+4 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар17.03.2024 16:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
шо то було???
каб, ракета, чи не дай Бог щось гірше???
Результат всі бачать а деякі відчувають це а собі. Стільки повітряних тривог, я в Сумах ще не чув. Про прикордоння, взагалі жах (
1.Петріоти не збивають с-300, їх взагалі нічого не збиває, бо швидкість велика.
2. Якщо кажуть "наслідки уточнюються", то або в поля чи закинуті склади улетіло, або не розірвалось. Бо коли є наслідки, то про них стає відомо протягом перших 10-15 хв.
@leusenko1
·
https://twitter.com/leusenko1/status/1769337983071592519 5 ч
1. У Великописарівській громаді Сумщини вже тиждень тривають активні бойові дії, - журналістка А. Яцина в етері Еспресо. "Наразі там відкрилась ще одна ділянка фронту. Росіяни почали активніше обстрілювати прикордонні громади Сумщини, через які російські добровольці зайшли на рф.
2. Через це територія громади зараз знищується росіянами". Чому телемарафон замовчує цей факт? Може тому, що "єдині новини" ЗЕрежиму працюють не на Україну, а на ворога? Вкраїнчикам впарюють задимлення ємностей НПЗ рф та "бої" в Бєлгородщині, приховуючи новий фронт на Сумщині.
Виношу з коментів, Kateryna: На Сумщині прикордонних сел вже нема. Особливо тих, де знімали відосики РДК. ** ЗЕрежиму на життя та долі українців чхати. Для них головне хайп і відосики.