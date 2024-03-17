Сили ППО знищили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області сили ППО знищили російський безпілотник - над Синельниківським районом.
Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Наші ППО знищили безпілотник, який росіяни скерували на область. Очистили небо над Синельниківським районом!" - йдеться у повідомленні.
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