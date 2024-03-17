УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9915 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 153 8

Сили ППО знищили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині

ппо

У Дніпропетровській області сили ППО знищили російський безпілотник - над Синельниківським районом.

Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Наші ППО знищили безпілотник, який росіяни скерували на область. Очистили небо над Синельниківським районом!" - йдеться у повідомленні.

ППО на Дніпропетровщині

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота української ППО на Південному напрямку у ніч на 17 березня. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4326) ППО (3272) Дніпропетровська область (3851)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та так, уже під Львовом. Це пц.
показати весь коментар
17.03.2024 22:15 Відповісти
На Марсі. Так страшно жити.
показати весь коментар
17.03.2024 22:20 Відповісти
А, ЖБВ, привіт, привіт. Пєши исчо.
показати весь коментар
17.03.2024 22:33 Відповісти
І що вона там знайде?
показати весь коментар
17.03.2024 22:16 Відповісти
Дивно! Раніше збивали дрони в центрі Країни,а тепер пропускають на Захід!
показати весь коментар
17.03.2024 22:24 Відповісти
Молодці!
А скільки разів стрельнули з автомата?
показати весь коментар
17.03.2024 22:29 Відповісти
 
 