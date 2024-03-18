Росіяни розбудовують мережу закладів мілітаризації молоді на ТОТ, - ЦНС

На окупованих територіях планується впровадження чинної в Росії федеральної системи підготовки громадян до військової служби.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Особливу увагу приділяється тимчасово окупованому Криму, де окупаційною владою вже 10 років запроваджується чинна в Росії федеральна система підготовки громадян до військової служби. Ворог має намір надалі розбудувати таку ж мережу на ТОТ Херсонської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення Кремля у кожному муніципальному утворенні суб’єктів РФ мають бути утворені зональні центри військово-патріотичного виховання і підготовки громадян до військової служби.

"Особливу увагу окупанти приділяють молоді, саме тому у кожному суб’єкті РФ вони активно нарощують діяльності регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху "Юнармия". Дані програми форсованими методами впроваджуються на ТОТ України, де окупанти намагаються спершу змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до російського панування, а опісля залучити до лав своїх силових структур та окупаційного війська", - пишуть в ЦНС.

Крім того, у Севастополі окупаційна адміністрація опрацьовує питання створення у межах міста навчально-методичного центру військово-патріотичного виховання молоді "Авангард". Основною метою діяльності таких центрів є надання послуг у сфері організації військово-патріотичного виховання молоді і популяризації військової та іншої державної служби.

Уже відоме місце розміщення такого центру на території парку "Патриот". Проведення будівельно-монтажних робіт заплановано на 2025-2027 роки. За розрахунками кремля, щорічно підготовку в центрі проходитимуть близько 5 тис. українських дітей з окупованого півострова.

За інформацією Центру, такі центри активно взаємодіють з осередками пострадянської мережі ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту), де старшокласники та студенти проходять певні курси підготовки. Наприклад після проходження автошколи, окрім водійського посвідчення їм присвоюють первинну військово-облікову спеціальність та включають до резерву ЗС РФ.

На території кримського півострова дана підготовка здійснюється у тісній взаємодії із командуванням ЧФ РФ, оскільки вони в першу чергу й забиратимуть таких "новобранців".

Читайте також: За минулий рік близько 100 учасників Юнармії пішли воювати у складі ЗС РФ, - Центр національного спротиву