Вночі у Кременчуці лунали вибухи, постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано (оновлено)
Щонайменше 10 потужних вибухів почули мешканці Кременчука цієї ночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряна тривога була оголошена на Полтавщині 17 березня о 22.50. Повітряні сили та моніторингові канали повідомили про загрозу шахедів.
О 23.04 у Кременчуці було чутно перші звуки вибухів.
Повітряна тривога тривала до 01.24 18 березня.
Згодом начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про наслідки:
"Ворог атакував Полтавщину БпЛА. Звуки вибухів чули у Кременчуцькому районі, а також із сусідніх областей. На щастя, постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
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neverlok lok
показати весь коментар18.03.2024 08:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
V #508818
показати весь коментар18.03.2024 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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