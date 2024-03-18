Вночі у Кременчуці лунали вибухи, постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано (оновлено)

Щонайменше 10 потужних вибухів почули мешканці Кременчука цієї ночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога була оголошена на Полтавщині 17 березня о 22.50. Повітряні сили та моніторингові канали повідомили про загрозу шахедів.

О 23.04 у Кременчуці було чутно перші звуки вибухів.

Повітряна тривога тривала до 01.24 18 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині

Згодом начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про наслідки:

"Ворог атакував Полтавщину БпЛА. Звуки вибухів чули у Кременчуцькому районі, а також із сусідніх областей. На щастя, постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.