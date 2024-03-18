У Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі, - Euronews. ІНФОГРАФІКА
На території Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі, вартість будівництва якої складає 2,5 мільярда євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euronews.
Повідомляється, що військовий об’єкт являє собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. Він матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.
База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.
Топ коментарі
+5 Яр Холодний
показати весь коментар18.03.2024 07:03 Відповісти Посилання
+4 Colt
показати весь коментар18.03.2024 08:01 Відповісти Посилання
+2 AlphaLimaEchoXreyy #589069
показати весь коментар18.03.2024 07:10 Відповісти Посилання
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І воно кацапам треба було? Сказано ж предками: "Не буди лихо - поки тихо! ..."
Якийсь десяток років тому НАТО "насилу дихало" - ні серйозних навчань Ні "розширення" Ні обов"язкових внесків у бюджет блоку Ні обновлення озброєнь А зараз - "пашла жара"!
Подивися, як радіє і танцює кошеня. А на задньому плані все те саме. Літаючі ошметки орків-акробатів під куполом цирку. "Баян"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bh8io8/collection_of_very_targeted_grenade_drops_by_drone/
Піду краще з кішкою поговорю...
Відстань до України 100 км, Сімферополя 400 км, до Києва 700 км, масквабада 1400 км.
То ще як можуть. Якщо захочуть. Та не зaccyть провокувати загнаного в угол щура.
Будівництво займе не менше 5 років, а до того - це суцільні витрати без віддачі.
Гроші на вітер, коли вони так потрібні для реальних бойових дій сьогодні.