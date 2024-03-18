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У Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі, - Euronews. ІНФОГРАФІКА

нато,база

На території Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі, вартість будівництва якої складає 2,5 мільярда євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euronews.

Повідомляється, що військовий об’єкт являє собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. Він матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.

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База НАТО у Румунії

Автор: 

НАТО (6537) Румунія (1190)


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Топ коментарі
+5
"НАТО наближається! ... НАТО наближається! ... НАТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!" ...
І воно кацапам треба було? Сказано ж предками: "Не буди лихо - поки тихо! ..."
Якийсь десяток років тому НАТО "насилу дихало" - ні серйозних навчань Ні "розширення" Ні обов"язкових внесків у бюджет блоку Ні обновлення озброєнь А зараз - "пашла жара"!
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18.03.2024 07:03 Відповісти
+4
Швидше і дешевше - виключити з НАТО Угорщину і Словаччину.
Будівництво займе не менше 5 років, а до того - це суцільні витрати без віддачі.
Гроші на вітер, коли вони так потрібні для реальних бойових дій сьогодні.
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18.03.2024 08:01 Відповісти
+2
Нам з того що? Я радий за румунів.
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18.03.2024 07:10 Відповісти
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"НАТО наближається! ... НАТО наближається! ... НАТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!" ...
І воно кацапам треба було? Сказано ж предками: "Не буди лихо - поки тихо! ..."
Якийсь десяток років тому НАТО "насилу дихало" - ні серйозних навчань Ні "розширення" Ні обов"язкових внесків у бюджет блоку Ні обновлення озброєнь А зараз - "пашла жара"!
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18.03.2024 07:03 Відповісти
Нам з того що? Я радий за румунів.
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18.03.2024 07:10 Відповісти
Подобається не подобається, а НАТО наближається
Подивися, як радіє і танцює кошеня. А на задньому плані все те саме. Літаючі ошметки орків-акробатів під куполом цирку. "Баян"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bh8io8/collection_of_very_targeted_grenade_drops_by_drone/
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18.03.2024 07:12 Відповісти
НАТО та воювати з росією це якійсь нонсенс... чергове розпилювання грошей бюджету країн НАТО. Якщо щось трапиться будуть драпати як з Афганістану, Іраку, або з В'єтнаму, або з Кореї. десь вони виграли?
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18.03.2024 07:29 Відповісти
У холодній війні?
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18.03.2024 07:53 Відповісти
Так а кто в ній виграв , якщо у росії залишилося озброєння а у НАТО ні.
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18.03.2024 08:21 Відповісти
зебіл?
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18.03.2024 09:25 Відповісти
Виграла Україна, яка здобула незалежність.
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18.03.2024 09:29 Відповісти
Ну якщо для вас розвал совку не є поразкою у холодній війні то подальша розмова не має сенсу.
Піду краще з кішкою поговорю...
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18.03.2024 09:32 Відповісти
Вони ВСЮДИ виграли у військовій компоненті, програли у політичній, але хто винен, що місцеве населення не погодилось прийняти демократичні цінності?
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18.03.2024 09:44 Відповісти
з цих аеродромів можуть взлітати літаки для захисту України?
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18.03.2024 08:00 Відповісти
Злітна смуга довжиною 3500 м. Може прbймати B-52Н Stratofortress, B-1B Lancer, B-2 Spirit, C-5 Galaxy, An-124 Ruslan.
Відстань до України 100 км, Сімферополя 400 км, до Києва 700 км, масквабада 1400 км.
То ще як можуть. Якщо захочуть. Та не зaccyть провокувати загнаного в угол щура.
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18.03.2024 11:13 Відповісти
Швидше і дешевше - виключити з НАТО Угорщину і Словаччину.
Будівництво займе не менше 5 років, а до того - це суцільні витрати без віддачі.
Гроші на вітер, коли вони так потрібні для реальних бойових дій сьогодні.
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18.03.2024 08:01 Відповісти
Цікавий "стратегічний безпековий альянс"! Не того президента обрали і вже на вихід. За цією логікою потрібно виключати Туреччину, Австрію і ще купу членів, бо їх "миротворча" риторіка нічим не відрізняється від Фіцо-Орбанівської!
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18.03.2024 10:41 Відповісти
Може ще окопи на кордоні з Молдовою почнуть копати?!
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18.03.2024 08:01 Відповісти
Не здивуюсь.
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18.03.2024 13:39 Відповісти
 
 