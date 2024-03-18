У Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі, - Euronews. ІНФОГРАФІКА

На території Румунії почали будувати найбільшу базу НАТО в Європі, вартість будівництва якої складає 2,5 мільярда євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euronews.

Повідомляється, що військовий об’єкт являє собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. Він матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.

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