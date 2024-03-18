УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9725 відвідувачів онлайн
Новини
427 2

На чотирьох українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ

магате

Міжнародне агентство з атомної енергії провело 21 ротацію своїх місій при атомних електростанціях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

"У березні 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Чорнобильській АЕС відбулася 23 ротація місії МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МАГАТЕ Гроссі вважає, що недопуск українського персоналу на ЗАЕС не загрожує безпеці

Автор: 

АЕС (1157) МАГАТЕ (733) ротація (80) ДІЯРУ (76)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стежать аби українці не зробили брудну бомбу. Ідіть на ЗАЕС, стежте щоб кацапи її не підірвали!
показати весь коментар
18.03.2024 11:08 Відповісти
Та ні, знаходяться там, щоб кацапи не нанесли ракетні удари.
показати весь коментар
18.03.2024 11:19 Відповісти
 
 