На чотирьох українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ
Міжнародне агентство з атомної енергії провело 21 ротацію своїх місій при атомних електростанціях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).
"У березні 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Чорнобильській АЕС відбулася 23 ротація місії МАГАТЕ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар18.03.2024 11:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Анатолий К #427424
показати весь коментар18.03.2024 11:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль