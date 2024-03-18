На чотирьох українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії провело 21 ротацію своїх місій при атомних електростанціях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

"У березні 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Чорнобильській АЕС відбулася 23 ротація місії МАГАТЕ.

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