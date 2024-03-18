SpaceX готує до виробництва мережу супутників-шпигунів для розвідки США
Спільно із розвідкою США SpaceX будує цілу мережу із супутників-шпигунів. Компанія Ілона Маска підписала контракт із розвідувальним агентством США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як повідомляють джерела, близькі до розробки програми, мережа будується компанією SpaceX Starshield згідно з контрактом на суму 1,8 мільярда доларів, підписаним у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням.
Коли будівництво мережі закінчиться, то у Сполучених Штатів буде можливість виявляти потенційно небезпечні цілі практично в будь-якій точці Землі.
У лютому The Wall Street Journal повідомив про існування секретного контракту Starshield на суму 1,8 мільярда доларів з невідомим розвідувальним агентством без детального опису цілей програми.
Поки невідомо, які ще компанії, крім SpaceX Starshield, беруть участь у проєкті.
Національне розвідувальне управління підтвердило свою місію з розробки складної супутникової системи та партнерство з іншими державними установами, компаніями, дослідницькими установами та іншими країнами, але відмовилося коментувати ступінь участі SpaceX у цих зусиллях.
"Національне розвідувальне управління розробляє найефективнішу, найрізноманітнішу та найстійкішу систему космічної розвідки, спостереження та розвідки, яку коли-небудь бачив світ", — сказав речник управління.
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