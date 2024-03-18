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Новини
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SpaceX готує до виробництва мережу супутників-шпигунів для розвідки США

супутник

Спільно із розвідкою США SpaceX будує цілу мережу із супутників-шпигунів. Компанія Ілона Маска підписала контракт із розвідувальним агентством США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомляють джерела, близькі до розробки програми, мережа будується компанією SpaceX Starshield згідно з контрактом на суму 1,8 мільярда доларів, підписаним у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням.

Коли будівництво мережі закінчиться, то у Сполучених Штатів буде можливість виявляти потенційно небезпечні цілі практично в будь-якій точці Землі.

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У лютому The Wall Street Journal повідомив про існування секретного контракту Starshield на суму 1,8 мільярда доларів з невідомим розвідувальним агентством без детального опису цілей програми.

Поки невідомо, які ще компанії, крім SpaceX Starshield, беруть участь у проєкті.

Національне розвідувальне управління підтвердило свою місію з розробки складної супутникової системи та партнерство з іншими державними установами, компаніями, дослідницькими установами та іншими країнами, але відмовилося коментувати ступінь участі SpaceX у цих зусиллях.

"Національне розвідувальне управління розробляє найефективнішу, найрізноманітнішу та найстійкішу систему космічної розвідки, спостереження та розвідки, яку коли-небудь бачив світ", — сказав речник управління.

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супутник (299) США (23375) Маск Ілон (665) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+4
Майор фсб маск, вже злив всі таємниці ***...лу за 2 мільярди!😁
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18.03.2024 11:45 Відповісти
+3
Ну суть в тому, що нема ніякої "показної лєвацкості Маска", є чітка реальна "правацкость".
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18.03.2024 11:58 Відповісти
+2
Мені до сраки в яку сторони відхиляється Маск. Вправо. Вліво. Він дуже мутний тип. І явно не друг України. На українських користувачах Старлінку він заробляє, а не волонтерить. Не приписуйте йому людяність.
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18.03.2024 12:01 Відповісти
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Майор фсб маск, вже злив всі таємниці ***...лу за 2 мільярди!😁
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18.03.2024 11:45 Відповісти
Знаючи хто такий }{уйлон Маск, це легко можуть бути і росіянські супутники-шпигуни ЗА США
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18.03.2024 11:46 Відповісти
При всей показной левацкости Макса он давно и плотно работает на оборону США. Деньги не пахнут. Умные люди в руководстве американской оборонки давно нашли к нему подход и поняли преимущество, которое получает США от его работы. А его Старлинк помог и нам сохранить страну в самое тяжелое время.
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18.03.2024 11:47 Відповісти
Дєньги Маску нє пахнут. Це так. Тому окрім зарплати за звання в російській розвідці він ще й просто вимагатиме гроші у свого відомства за цінну інфу.
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18.03.2024 11:50 Відповісти
Почитайте, например, про его Starshield
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18.03.2024 11:52 Відповісти
Starshield will be owned by the US government and controlled by DoD Space Force.
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18.03.2024 11:54 Відповісти
С лета 2023 правительство и армия США уже вовсю пользуются наработками Starshield. Ну и?
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18.03.2024 12:11 Відповісти
Маск взагалі-то правак)
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18.03.2024 11:53 Відповісти
Макс вообще-то просто гений-наркоман. И его взгляды зависят от дозы с утра
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18.03.2024 11:54 Відповісти
Ні, він чіткий правак із легким схилом в радікальний Qanon. Це й по перефарбуванню твітора видно, і по тому, які політичні сторони він підтримує.
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18.03.2024 11:56 Відповісти
Мне абсолютно фиолетово, как и то, что он принимает
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18.03.2024 11:57 Відповісти
Ну суть в тому, що нема ніякої "показної лєвацкості Маска", є чітка реальна "правацкость".
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18.03.2024 11:58 Відповісти
Фиолетово, абсолютно
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18.03.2024 11:59 Відповісти
Мені до сраки в яку сторони відхиляється Маск. Вправо. Вліво. Він дуже мутний тип. І явно не друг України. На українських користувачах Старлінку він заробляє, а не волонтерить. Не приписуйте йому людяність.
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18.03.2024 12:01 Відповісти
Я ему абсолютно ничего не приписываю. Он такой, какой есть. Но без его сети и без его подаренных терминалов с безлимитным доступом, весной 2022 была бы жопа. И проблемы финансов он решает с властями США. И они ему исправно и хорошо платят, а он исправно на них работает.
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18.03.2024 12:06 Відповісти
А я про що? ,,Подарєнниє,, термінали оплачуються американською владою. Якби не оплачувались, то ,,благородства,, Маска не було б від слова зовсім.
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18.03.2024 12:12 Відповісти
Вы путаете подаренные лично им и переданные американцами специальные версии терминалов. Вторые появились уже гораздо позже.
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18.03.2024 12:14 Відповісти
Що наркоман - вірю, що геній - ні. Просто ловкач і ділок. Тут питання, з якої нори і за чий рахунок він виліз, що НАСА переплюнув?
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18.03.2024 12:50 Відповісти
і для рус.********* також( за гроші виборців трампа)
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18.03.2024 11:47 Відповісти
Якщо Маск буде і далі брататися з кремлем, то на кого працюватиме ця система ?
І скільки проживе сам Маск, якщо Пентагон встановить витік військової інформації ?
І хто у світі купить "Теслу", яку ФСБ може дистанційно відправити в стовп ?
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18.03.2024 12:20 Відповісти
А доступ дасть і кацапам?
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18.03.2024 12:30 Відповісти
 
 