Внаслідок російського обстрілу селища Очеретине на Донеччині поранено одну людину
Росіяни обстріляли селище Очеретине в Донецькій області та поранили одну людину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Сьогодні об 11:30 окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл селища Очеретине Покровського району, внаслідок чого зазнав поранень чоловік 64 років", - розповіла вона.
Вона додала, що чоловіка доставили до лікарні та діагностували у нього перелом.
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