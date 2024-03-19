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Внаслідок російського обстрілу селища Очеретине на Донеччині поранено одну людину

область,донецька,обстріл

Росіяни обстріляли селище Очеретине в Донецькій області та поранили одну людину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Сьогодні об 11:30 окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл селища Очеретине Покровського району, внаслідок чого зазнав поранень чоловік 64 років", - розповіла вона.

Вона додала, що чоловіка доставили до лікарні та діагностували у нього перелом.

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Автор: 

обстріл (29128) Донецька область (8793)


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