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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти випустили по Нікополю три дрони-камікадзе і тричі атакували з артилерії район: пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будинки, авто, ЛЕП та газогін. ФОТОрепортаж

Росіяни протягом дня били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.

Пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Понівечений інфраструктурний об’єкт", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини

Крім того, побито 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.

Люди не постраждали

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Як зазначається, нині в області триває повітряна тривога.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (29128) Нікополь (1239) Дніпропетровська область (3854)


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Касап гірший за чуму..
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18.03.2024 19:24 Відповісти
Ти зрозуміло, тільки Київ взяли за три дні.. і по лагерях нас розкидали і Україна ніфіга не Незалежна, на третій рік війни... і взагалі, країна не живе. Дурик ти..
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18.03.2024 20:51 Відповісти
Їди до лікаря, не дуже ти розумний, може тебе ще розгіпнотизують..
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18.03.2024 20:59 Відповісти
Ще один із сруськага міра, «праведник без нації»!!

Сруськай мір, це не нація, це колоніальна спадщина вертухаїв з таборів ГУЛАГУ, часів совдепії! Убивство Немцова, Навального, приклад цьому…
Слава Україні!!
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18.03.2024 21:14 Відповісти
Добре, що ти упоротий, але упоротість заважає бачити, що тут не краще, що це не те про що ти кричиш, особливо коли з іншої країни, тоді зовсім права не маєш.
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19.03.2024 05:30 Відповісти
 
 