Окупанти випустили по Нікополю три дрони-камікадзе і тричі атакували з артилерії район: пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будинки, авто, ЛЕП та газогін. ФОТОрепортаж

Росіяни протягом дня били по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.



Пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Понівечений інфраструктурний об’єкт", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, побито 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.

Люди не постраждали

Як зазначається, нині в області триває повітряна тривога.







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