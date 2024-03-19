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Новини Окуповані території
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Тимчасово окупований Росією Крим залишається українським, - глава МЗС Нідерландів Слот

крим

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що тимчасово окупований десять років тому Росією Крим залишається українським.

Про це Слот написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Десять років тому Росія незаконно анексувала Крим. Хоч би що вони стверджували з того часу: Крим – український. Так було й буде завжди. Нідерланди повністю підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і ми продовжуємо їх підтримувати. Крим - це Україна", - зазначила вона.

Крім того, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що Україна перебуває у стані війни вже 10 років.

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Автор: 

Крим (14189) Нідерланди (1588) окупація (6751) Оллонгрен Кайса (44) Ганке Брюїнс Слот (8)


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Правильна відповідь на питання - чий Крим?
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19.03.2024 12:12 Відповісти
О.... Зараз у новину ольгинських піда.рососійських троляк понаповзає, їхні пердаки від факту, що Крим незабаром повернеться в рідну Українську гавань рве на молекули!
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19.03.2024 12:16 Відповісти
з тим, що крим український, вони майже змирились. навіть, те що кацапи не слов'яни, майже не обурюються.
їх тригерить, коли кажуть про остаточний розвал, залишків, тюрми народів. особливо ліберастів і правільних рускіх, з фанклюбу юлєчкі навальної.
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19.03.2024 12:25 Відповісти
Саме так - Украіна вже в стані війни перебуває 10 років , дуже
важко нам , але перемога буде за нами 🙁
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19.03.2024 13:06 Відповісти
 
 