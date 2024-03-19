Тимчасово окупований Росією Крим залишається українським, - глава МЗС Нідерландів Слот
Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що тимчасово окупований десять років тому Росією Крим залишається українським.
Про це Слот написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Десять років тому Росія незаконно анексувала Крим. Хоч би що вони стверджували з того часу: Крим – український. Так було й буде завжди. Нідерланди повністю підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і ми продовжуємо їх підтримувати. Крим - це Україна", - зазначила вона.
Крім того, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що Україна перебуває у стані війни вже 10 років.
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їх тригерить, коли кажуть про остаточний розвал, залишків, тюрми народів. особливо ліберастів і правільних рускіх, з фанклюбу юлєчкі навальної.
важко нам , але перемога буде за нами 🙁