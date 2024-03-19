Тимчасово окупований Росією Крим залишається українським, - глава МЗС Нідерландів Слот

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що тимчасово окупований десять років тому Росією Крим залишається українським.

Про це Слот написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Десять років тому Росія незаконно анексувала Крим. Хоч би що вони стверджували з того часу: Крим – український. Так було й буде завжди. Нідерланди повністю підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і ми продовжуємо їх підтримувати. Крим - це Україна", - зазначила вона.

Крім того, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що Україна перебуває у стані війни вже 10 років.

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