Временно оккупированный Россией Крым остается украинским, - глава МИД Нидерландов Слот
Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что временно оккупированный десять лет назад Россией Крым остается украинским.
Об этом Слот написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Десять лет назад Россия незаконно аннексировала Крым. Что бы они ни утверждали с того времени: Крым – украинский. Так было и будет всегда. Нидерланды полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы продолжаем их поддерживать. Крым - это Украина", – отметила она.
Кроме того, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Украина находится в состоянии войны уже 10 лет.
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їх тригерить, коли кажуть про остаточний розвал, залишків, тюрми народів. особливо ліберастів і правільних рускіх, з фанклюбу юлєчкі навальної.
важко нам , але перемога буде за нами 🙁