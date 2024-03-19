Временно оккупированный Россией Крым остается украинским, - глава МИД Нидерландов Слот

Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что временно оккупированный десять лет назад Россией Крым остается украинским.

Об этом Слот написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Десять лет назад Россия незаконно аннексировала Крым. Что бы они ни утверждали с того времени: Крым – украинский. Так было и будет всегда. Нидерланды полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы продолжаем их поддерживать. Крым - это Украина", – отметила она.

Кроме того, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Украина находится в состоянии войны уже 10 лет.

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