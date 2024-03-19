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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Временно оккупированный Россией Крым остается украинским, - глава МИД Нидерландов Слот

крим

Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что временно оккупированный десять лет назад Россией Крым остается украинским.

Об этом Слот написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Десять лет назад Россия незаконно аннексировала Крым. Что бы они ни утверждали с того времени: Крым – украинский. Так было и будет всегда. Нидерланды полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы продолжаем их поддерживать. Крым - это Украина", – отметила она.

Кроме того, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Украина находится в состоянии войны уже 10 лет.

Читайте также: МИД Нидерландов: Это не только война украинцев, но и Европы как континента

Автор: 

Крым (26425) Нидерланды (1600) оккупация (10196) Оллонгрен Кайса (37) Ганке Брюинс Слот (6)


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Правильна відповідь на питання - чий Крим?
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19.03.2024 12:12 Ответить
О.... Зараз у новину ольгинських піда.рососійських троляк понаповзає, їхні пердаки від факту, що Крим незабаром повернеться в рідну Українську гавань рве на молекули!
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19.03.2024 12:16 Ответить
з тим, що крим український, вони майже змирились. навіть, те що кацапи не слов'яни, майже не обурюються.
їх тригерить, коли кажуть про остаточний розвал, залишків, тюрми народів. особливо ліберастів і правільних рускіх, з фанклюбу юлєчкі навальної.
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19.03.2024 12:25 Ответить
Саме так - Украіна вже в стані війни перебуває 10 років , дуже
важко нам , але перемога буде за нами 🙁
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19.03.2024 13:06 Ответить
 
 