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Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України, - МОН

професія,робота

Міносвіти визначило перші 72 заклади професійно-технічної освіти, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

"Уже наприкінці весни вони розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають", - йдеться в повідомленні.

Торік МОН оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.

Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах:

  • сільське господарство - 14 майстерень;
  • громадське харчування - 10 майстерень;
  • промисловість та машинобудування - 7 майстерень;
  • будівництво та автомобільний транспорт - 6 майстерень.

Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо.

"Мета проєкту - створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці. Водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом", - зазначив міністр Оксен Лісовий.

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Автор: 

Міносвіти (1420) відбудова (362)


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Топ коментарі
+4
Тому що без комбайнера хліба не збереш, а без сантехніка в гімні втопишся. Чи тобі, акакаяразніца? Хліб в смітнику збираєш, ну а в гімні купитись то для тебе звична справа?
Тільки тут дивно якось - головне тут громадське харчування, хоча токарі чи зварювальники нам не на завтра, а на позавчора потрібні.
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19.03.2024 14:32 Відповісти
+3
в одному тільки києві, біля п'ятдесяти бурс.
інші 22, на всю україну?
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19.03.2024 14:23 Відповісти
+3
72 профтехи

Тобто, професійні техи.
"Мово ти моя солов'їна!" (с)
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19.03.2024 14:24 Відповісти
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знаю одну бурсу, на борщагє. трактористів, бульдозеристів, екскаваторників готують.
ну, і звісно, там же, журналістів, бухгалтерів, юристів і айтішників.
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19.03.2024 14:25 Відповісти
в одному тільки києві, біля п'ятдесяти бурс.
інші 22, на всю україну?
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19.03.2024 14:23 Відповісти
72 профтехи

Тобто, професійні техи.
"Мово ти моя солов'їна!" (с)
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19.03.2024 14:24 Відповісти
Які міністри, така й освіта...
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19.03.2024 14:27 Відповісти
Раптом спало на думку:
А може, для Цензора журналістів теж хапають на вулицях та пакують до "бусиків"???
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19.03.2024 14:39 Відповісти
? Это сокражение от "профтехучилище" или "профтехобразование". Ничего странного тут нет, даже наоборот есть некоторое основание считать, что новые руководители ближе к массам, чем старые.
=======================
А если вас все таки интересует "солов'їна" то вопрос: какое слово вам больше нравится "посолка" или "послеса"? Или может "членкиня"?
И еще вопрос, как теперь различать фамилии Gallow и Hallow?
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19.03.2024 14:40 Відповісти
По словацькі спікер- жінка - hovorkyňa ГОВОРКІНЯ
І знаєте , якось живуть і не плохо
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19.03.2024 15:12 Відповісти
Верю. Есть и более яркие примеры и тоже живут не плохо. Однако в "Пакс Советика" подобное словообразование вызывает дикий ржач. Потому, что главный принцип - речь должна зучать красиво. И тут возникает глобальный вопрос, как вы будете противостоять российской культурной експансии если ваш собственный язык постепенно превращается в "недолуге гівно".
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19.03.2024 15:21 Відповісти
hovorkyňa ГОВОРКІНЯ- це мова повертається до СЛОВЯНИЗМУ .

а ось російська- це вигадане гимно
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19.03.2024 15:24 Відповісти
>>>мова повертається до СЛОВЯНИЗМУ - не нужно употреблять подобные термины. "Мамардашвильщина" это плюс если вы читаете лекции для аспирантов, но серьезный минус в разговоре IRL. Тем более, что "рузкий изык" остается славянским языком что бы по этому поводу кто-то там не думал.
>>>російська- це вигадане гимно - и что это меняет?
================
Русский язык остается доминирующим в нашем регионе. Во всяком случае в области культурного производства. И что бы противостоять его экспансии нужно выдвинуть язык не менее мощный и пригодный для этого-самого культурного производства. А какая будет мощь если внедряются слова "членкиня" и "говоркиня"? Только ржач и желание по-быстрее избавиться от такого.
ПС. Почитайте возвания Наполеона к французам и сравните с речами Зеленского (естественно в контексте новоязов).
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19.03.2024 16:54 Відповісти
РуzzКий язик - не словʼянський , тому що россіяне не розуміють словʼянську мову ( словацьку, польську , українську і т п) .

в мене на курсах словацької мови були жінки із красноярска. Вони ничого не розуміли по словацькі. НИЧОГО . І бесились, що українці розуміють легко тексти.

Наприклад - їх роздратувало слово» РАДИТЬСЯ» . Вони доказували мені що це РАДОВАТТСЯ. А я їм пояснила що це слово РАДА ( совет) , тобто по словацькі СОВЕТОВАТЬСЯ
І таких прикладів масса. Тількі одна росіянка із Ростова н Дону ( тобто українські словʼянські землі) легко розумила словацьку , які українці.

ТАК ЩО НЕ РОЗУМНИЧАЙТЕ , А ВЧИТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
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19.03.2024 22:54 Відповісти
А ще Вам для кругозору лекція на російськой мові

КТО ВЫДУМАЛ РУССКИЙ ЯЗЫК? ЧТО НЕ ТАК С РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЧЕЛЮСТЬЮ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/z2mjnx9xtbY
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19.03.2024 22:55 Відповісти
Приемная комиссия в ближайшем бусике
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19.03.2024 14:24 Відповісти
Ахах... Зачем Украине развивать перспективные для Мира направления? Даёшь сантехников и комбайнеров!!!)))
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19.03.2024 14:26 Відповісти
Тому що без комбайнера хліба не збереш, а без сантехніка в гімні втопишся. Чи тобі, акакаяразніца? Хліб в смітнику збираєш, ну а в гімні купитись то для тебе звична справа?
Тільки тут дивно якось - головне тут громадське харчування, хоча токарі чи зварювальники нам не на завтра, а на позавчора потрібні.
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19.03.2024 14:32 Відповісти
отакої.
в кулінарних технікумах, токарів чи слюсарів не навчають?
ххмм....
а бухгалтерів, юристів, журналістів навчають.
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19.03.2024 14:35 Відповісти
А статтю читати не пробував? Мова ж про майстерні, кулінарам 10, а промисловості 7.
Ну і в кулінарних токарів таки не готують, хіба, годують. А юристів і менеджерів в нас, хіба, в найглухішому райцентрі не готують. В Кривому Розі он якого навчили...
Біда тільки, що сьогодні працювати нема кому. Недавно розказували - порадили молодого токаря - 68 років, бо його напарник вже старий, 74, вже погано бачить. От і чому в нас ніхрена не робиться. А хто ж то буде робити? Юристи-економісти? На доброго токаря таки важче вивчитись ніж на тих "спеців".
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19.03.2024 14:49 Відповісти
Сарказм трапляється, коли хтось говорить щось, а насправді має на увазі протилежне.
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19.03.2024 14:52 Відповісти
Сарказм про юристів зрозумів, пояснив на рахунок майстерень.
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19.03.2024 14:54 Відповісти
В Кривому Розі он якого навчили...
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19.03.2024 15:14 Відповісти
Нет. Вы делаете такое заявление, потому, что не имеете критериев для понятия "хороший" токарь или юрист. В СССР прекратили готовить хороших токарей еще в 50-х. Это можно увидеть, например, просмотрев книги по токарному делу разных годов. Я бы еще посоветовал посмотреть когда был последний раз присвоен 7 разряд, но не знаю где смотреть))
Ну и вобще, нужно понимать, что бы быть хорошим специалистом нужно учиться всю жизнь, а не 2 года в ПТУ.
============
На современном производстве специальности типа "токарь-универсал", этс особо и не нужны. Для этого есть станки с ЧПУ. Именно с этим и связано сокращение набора на такие специальности.
ПС. Можно, кстати, еще посмотреть сколько набирают операторов и наладчиков станков с ЧПУ и сравнить с набором на токарей/фрезеровщиков.
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19.03.2024 18:05 Відповісти
По-перше, токар і оператор станка з ЧПУ то різні професії. Але фокус в тому, що сьогодні дефіцит що тих і що тих. Ну нема на ринку вільних робочих рук для такої роботи, хоча запит вже є. Нема, особливо молодих токарів, операторів, фрезерувальників, електриків... Тупо їх практично не готують. От кулінарів вистачає, І всіляких менеджерів.
По-друге, для того, щоб отримати 6 чи 7 розряд, спочатку треба бути учнем, всього лиш. Без учня висококласного майстра не буває.
І найголовніше, потреба в тій чи іншій професії виникає лише тоді, коли на то є суспільний запит. На жаль, суспільство вже багато десятиліть в цьому рухається не туди. От тому сьогодні, щоб налагодити виробництво чогось, що так є необхідне у нас відсутні люди не тільки з робітничими, а й з інженерними спеціальностями. Якщо одним словом, то тут в нас звіздєц, повний. Нема інженерів-механіків, електриків, кострукторів... Бо ці професії вже багато років просто непрестижні. А от недоучених юристів-економістів ... більшість з них, правда, або на заробітках закордоном, або, скажімо на ринку торгують. Бо багато років працювала схема, коли своє продати, вкрасти, знищити, а китайське купити.
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19.03.2024 19:40 Відповісти
Вопрос не в том, что єто разніе профессии, а в том, что если вам нужна, например, ось ее можно сделать либо на универсальном токарном, либо на токарном с ЧПУ. Т.е. результаті труда взаімозаменяемі. После єтого просто считаем єкономику и приходим к віводу, что наличие станка с ЧПУ вігоднее чем станка-универсала.
Тенденции на рынке металлобработки такие, что токари-универсалы скоро пойдут вслед за каменьщиками, печниками и трубочистами. И война тут ни при чем - это тренд перехода на станки с ЧПУ. Кроме того, мы сильно отстаем в этом от остального мира. Их не готовят не только у нас - их не готовят нигде. Это умирающие профессии. В отличии от кулинаров, которых надо все больше и больше.
Дешевизна китайских товаров определяется именно автоматизированным массовым производством. У меня есть знакомый, которому предлагали перенести производство в Китай. Ему показали компанию, где производственный отдел - 20 человек, а продажников - 200!!! ДВЕСТИ!!! А у нас на 50 рабочих 2 продажника. Либо кто-то плохо очень работает, либо кто-то очень хорошо. Не? А вы предлагаете вместо современных квалифицированных работников обучать работников умирающих профессий, кто уже и работу толком найти не может. А потом дружно удивимся почему у нас не хватает денег на зарплаты, пенсии и ракеты!!
На счет того, что у нас не хватает инженеров - это вы сильно. У нас 75% населения получает в/о при общей необходимости 25%. С практической точки зрения это значит, что у нас специалистов в 6 раз больше чем необходимо. И причину того, что некоторые не могут найти себе специалистов нужно искать аж нигде не в их нехватке. А вы думаете, что у нас много юристов и стоматологов?! Как бы не так! У нас слишком много людей с высшим образованием всех профессий. ВСЕХ. Да, и очевидно, что большинство из них недоучки. Это закономерно.
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19.03.2024 20:30 Відповісти
Вмираючих професій? ну, ну...
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19.03.2024 20:32 Відповісти
чуваче,ти хоч інколи їси,спиш,відвідуєш лазню,сортир тощо? таке враження,що ти тут цілодобово вивалюєш сотні безалаберних коментарів....для чого,з якою метою?
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19.03.2024 18:40 Відповісти
я б сказав, але не можу. дружина не дозволяє.
і чого це, мої писульки, безалаберні? вони, дуже змістовні. я стараюсь!
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19.03.2024 19:05 Відповісти
нє нє, в депутати хочу, вілла сама себе не купе...
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19.03.2024 14:29 Відповісти
Так наче й треба,але спершу ворога треба перемогти...
А так може вийти черговий розпил бюджету...
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19.03.2024 14:36 Відповісти
Так а что ждать до конца войны? Бюджет сам себя попили?0_о
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19.03.2024 15:06 Відповісти
А оновлювати оті майстерні наймуть з наближених до ОПи
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19.03.2024 14:50 Відповісти
Може перепрофілювати інститут культури в навчання трактористів та токарів ато юмористів квартальних дохера?
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19.03.2024 15:15 Відповісти
"будуть створені майстерні в 72 профтехах" - я нарахував 37 майстерень. Може я помиляюся, але вже на зачатку кудись ділось 35 майстерень.
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19.03.2024 15:18 Відповісти
У Словаччині хочешь мати перукарню - получи диплом мастера ( десь один навчальний рік ) і до 1000 евро .
Говорять, що у Австрії 3000-5000 евро за диплом
хочешь мати кондитерську - диплом кондитера ( рік навчання +1000 евро)
хочешь працювати електриком - диплом + особиста печатка ( ставлять навить у розетках )
хочешь мати ресторан - диплом повара і т п тобто фірмою офіційно керує людина з дипломом
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19.03.2024 15:20 Відповісти
І що? Чому ми маємо в усьому наслідувати саме Словаччину? З якого переляку?
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19.03.2024 15:36 Відповісти
Тому що професіонал має відповідати за свою працю , а для цього потрібно знання
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19.03.2024 15:50 Відповісти
1. Диплом зовсім не гарантує знань.
2. Україна абсолютно не повинна будувати в себе другу Словаччину чи, навіть, наслідувати її.
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19.03.2024 15:55 Відповісти
Думаю, що практика освіти для всіх професій правільна.
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19.03.2024 15:57 Відповісти
Маячня. Власник підприємства повинен мати хороші організаторські здібності та природну схильність до ведення бізнесу. На все інше є профільні фахівці, яких він наймає на роботу.
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19.03.2024 16:04 Відповісти
🤣🤣🤣маячня
Як власник найме гарних працівників , якщо сам ничого не знає?

ось наприклад архітектори у Києві - вони почали робити ремонти і брати конструкторів подешевше. В результаті масса проблем і даже у центрі стіна вивалилась
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19.03.2024 16:11 Відповісти
Ні. Вони почали розкрадати гроші і замість справжніх конструкторів брати "своїх", а замість якісних дорогих матеріалів купувати неякісні дешеві.
В гарних працівників є відповідний документ про освіту і трудова книжка, часто новий роботодавець цікавиться рекомендаціями з попередніх місць його роботи.
ПС. Скільки разів мені доводилось влаштовуватись на нову роботу, жодного разу не мав співбесіди з власниками фірм. Відділ кадрів та профільний начальник. І все.
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19.03.2024 16:25 Відповісти
бо люлєй ніхто не отримає по законодавству.
чого українці в цивілізації не "ябіднічають" шефу про якогось співробітника-неукраїнця? бо вважають це ябіднічанням. а коли співробітник-неукраїнець здає українських лохів без краплі сумління, то возмущаються і бурчать знову ж у тряпочку, бо знову ж лохи совкові.

бо українець чогось у цей момент не боліє за якісну роботу, а за моральний стан колеги і срать йому на те, що брак іде. чого так?
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19.03.2024 17:20 Відповісти
тіпа Колі Катлєти, який скрізь знайде, що урвати?

а профільні фахівці дуже класно вміють лохів розводити. так що сам не розбіратимешся - ніякого бізнесу, а куча боргів буде. ти якусь так відборну хєрь несеш.
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19.03.2024 17:15 Відповісти
ти про який диплом? в цивілізації дипломи не лише вузівські. у вузівських ******** теорію і ніякої практики. в цивілізації профосвіта така - 2-3 дня за партою - 2-3 дня на роботі. якщо теоретичне навчання, то обов"язкова практика.
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19.03.2024 17:11 Відповісти
а ще він повинен знати законодавство.

а в Україні самі вчителі - полупродукти тупоголові.
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19.03.2024 17:06 Відповісти
На кой хер они нужны, если значительный процент работовспособного мужского населения планируется утилизировать на войне?
В итоге не будет ни кем восстанавливать, ни для кого.
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19.03.2024 15:50 Відповісти
Еліта та необхідна кількість персоналу для її обслуговування залишиться. Коли буде досягнута ця необхідна його кількість війна закінчиться.
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19.03.2024 15:58 Відповісти
Був момент , коли СДПУо відчувала що Бога за бороду схватила , то лунали думки ПРО СПАДКОВІСТЬ МАНДАТУ ДЕПУТАТІВ.

також була поставлена задача министру Освіти ( вроде Кремінь) спроектувати освітню програму так, щоб було більше робочих рук , а не розумних
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19.03.2024 16:02 Відповісти
Спадковість еліти вже давно є. Навряд чи діти котлєти чи інших можновладців, бізнесменів та інших мажорів підуть слюсарями. До спадковості мандату депутатів теж вже недалеко залишилось.
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19.03.2024 16:08 Відповісти
Життя непередбачене
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19.03.2024 16:12 Відповісти
Тю, блин. Вобще то на заводах полно женщин-работниц. Я встречал токарей, сварщиц, крановщиц...
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19.03.2024 17:01 Відповісти
Полно это процентов 10?
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19.03.2024 17:32 Відповісти
Не знаю, я не ставил целью провести пересчет штата. Но если станет, к примеру, 50% - это что-то принципиально изменит?
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19.03.2024 17:43 Відповісти
То, что не станет. Никак кроме насильственного загона туда.
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19.03.2024 19:32 Відповісти
ЗЕлена звиздота пиляє бабло! Замість направити усе на війну і оборону, усяку гуйню прпидумовують щоб красти мільярди грошей!
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19.03.2024 15:53 Відповісти
Вони в Швейцарії і ще десь приготувались стричь бабло при відродженні України . Вже рахунки відкрили у банках - А ТУТ, бац, рабів не буде
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19.03.2024 15:59 Відповісти
Весна зовсім скоро сіяти,а в деяких селах просто нема кому,тцк усіх в буси пакує.Так що не за горами будемо пожинати наслідки.
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19.03.2024 19:12 Відповісти
 
 