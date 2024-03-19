Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України, - МОН

Міносвіти визначило перші 72 заклади професійно-технічної освіти, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

"Уже наприкінці весни вони розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають", - йдеться в повідомленні.

Торік МОН оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.

Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах:

сільське господарство - 14 майстерень;

громадське харчування - 10 майстерень;

промисловість та машинобудування - 7 майстерень;

будівництво та автомобільний транспорт - 6 майстерень.

Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо.

"Мета проєкту - створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці. Водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом", - зазначив міністр Оксен Лісовий.

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