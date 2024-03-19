Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України, - МОН
Міносвіти визначило перші 72 заклади професійно-технічної освіти, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.
"Уже наприкінці весни вони розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають", - йдеться в повідомленні.
Торік МОН оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.
Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах:
- сільське господарство - 14 майстерень;
- громадське харчування - 10 майстерень;
- промисловість та машинобудування - 7 майстерень;
- будівництво та автомобільний транспорт - 6 майстерень.
Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо.
"Мета проєкту - створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці. Водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом", - зазначив міністр Оксен Лісовий.
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ну, і звісно, там же, журналістів, бухгалтерів, юристів і айтішників.
інші 22, на всю україну?
Тобто, професійні техи.
"Мово ти моя солов'їна!" (с)
А може, для Цензора журналістів теж хапають на вулицях та пакують до "бусиків"???
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А если вас все таки интересует "солов'їна" то вопрос: какое слово вам больше нравится "посолка" или "послеса"? Или может "членкиня"?
И еще вопрос, как теперь различать фамилии Gallow и Hallow?
І знаєте , якось живуть і не плохо
Потому, что главный принцип - речь должна зучать красиво.И тут возникает глобальный вопрос, как вы будете противостоять российской культурной експансии если ваш собственный язык постепенно превращается в "недолуге гівно".
а ось російська- це вигадане гимно
>>>російська- це вигадане гимно - и что это меняет?
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Русский язык остается доминирующим в нашем регионе. Во всяком случае в области культурного производства. И что бы противостоять его экспансии нужно выдвинуть язык не менее мощный и пригодный для этого-самого культурного производства. А какая будет мощь если внедряются слова "членкиня" и "говоркиня"? Только ржач и желание по-быстрее избавиться от такого.
ПС. Почитайте возвания Наполеона к французам и сравните с речами Зеленского (естественно в контексте новоязов).
в мене на курсах словацької мови були жінки із красноярска. Вони ничого не розуміли по словацькі. НИЧОГО . І бесились, що українці розуміють легко тексти.
Наприклад - їх роздратувало слово» РАДИТЬСЯ» . Вони доказували мені що це РАДОВАТТСЯ. А я їм пояснила що це слово РАДА ( совет) , тобто по словацькі СОВЕТОВАТЬСЯ
І таких прикладів масса. Тількі одна росіянка із Ростова н Дону ( тобто українські словʼянські землі) легко розумила словацьку , які українці.
ТАК ЩО НЕ РОЗУМНИЧАЙТЕ , А ВЧИТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
КТО ВЫДУМАЛ РУССКИЙ ЯЗЫК? ЧТО НЕ ТАК С РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЧЕЛЮСТЬЮ? Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/z2mjnx9xtbY
Тільки тут дивно якось - головне тут громадське харчування, хоча токарі чи зварювальники нам не на завтра, а на позавчора потрібні.
в кулінарних технікумах, токарів чи слюсарів не навчають?
ххмм....
а бухгалтерів, юристів, журналістів навчають.
Ну і в кулінарних токарів таки не готують, хіба, годують. А юристів і менеджерів в нас, хіба, в найглухішому райцентрі не готують. В Кривому Розі он якого навчили...
Біда тільки, що сьогодні працювати нема кому. Недавно розказували - порадили молодого токаря - 68 років, бо його напарник вже старий, 74, вже погано бачить. От і чому в нас ніхрена не робиться. А хто ж то буде робити? Юристи-економісти? На доброго токаря таки важче вивчитись ніж на тих "спеців".
Ну и вобще, нужно понимать, что бы быть хорошим специалистом нужно учиться всю жизнь, а не 2 года в ПТУ.
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На современном производстве специальности типа "токарь-универсал", этс особо и не нужны. Для этого есть станки с ЧПУ. Именно с этим и связано сокращение набора на такие специальности.
ПС. Можно, кстати, еще посмотреть сколько набирают операторов и наладчиков станков с ЧПУ и сравнить с набором на токарей/фрезеровщиков.
По-друге, для того, щоб отримати 6 чи 7 розряд, спочатку треба бути учнем, всього лиш. Без учня висококласного майстра не буває.
І найголовніше, потреба в тій чи іншій професії виникає лише тоді, коли на то є суспільний запит. На жаль, суспільство вже багато десятиліть в цьому рухається не туди. От тому сьогодні, щоб налагодити виробництво чогось, що так є необхідне у нас відсутні люди не тільки з робітничими, а й з інженерними спеціальностями. Якщо одним словом, то тут в нас звіздєц, повний. Нема інженерів-механіків, електриків, кострукторів... Бо ці професії вже багато років просто непрестижні. А от недоучених юристів-економістів ... більшість з них, правда, або на заробітках закордоном, або, скажімо на ринку торгують. Бо багато років працювала схема, коли своє продати, вкрасти, знищити, а китайське купити.
Тенденции на рынке металлобработки такие, что токари-универсалы скоро пойдут вслед за каменьщиками, печниками и трубочистами. И война тут ни при чем - это тренд перехода на станки с ЧПУ. Кроме того, мы сильно отстаем в этом от остального мира. Их не готовят не только у нас - их не готовят нигде. Это умирающие профессии. В отличии от кулинаров, которых надо все больше и больше.
Дешевизна китайских товаров определяется именно автоматизированным массовым производством. У меня есть знакомый, которому предлагали перенести производство в Китай. Ему показали компанию, где производственный отдел - 20 человек, а продажников - 200!!! ДВЕСТИ!!! А у нас на 50 рабочих 2 продажника. Либо кто-то плохо очень работает, либо кто-то очень хорошо. Не? А вы предлагаете вместо современных квалифицированных работников обучать работников умирающих профессий, кто уже и работу толком найти не может. А потом дружно удивимся почему у нас не хватает денег на зарплаты, пенсии и ракеты!!
На счет того, что у нас не хватает инженеров - это вы сильно. У нас 75% населения получает в/о при общей необходимости 25%. С практической точки зрения это значит, что у нас специалистов в 6 раз больше чем необходимо. И причину того, что некоторые не могут найти себе специалистов нужно искать аж нигде не в их нехватке. А вы думаете, что у нас много юристов и стоматологов?! Как бы не так! У нас слишком много людей с высшим образованием всех профессий. ВСЕХ. Да, и очевидно, что большинство из них недоучки. Это закономерно.
і чого це, мої писульки, безалаберні? вони, дуже змістовні. я стараюсь!
А так може вийти черговий розпил бюджету...
Говорять, що у Австрії 3000-5000 евро за диплом
хочешь мати кондитерську - диплом кондитера ( рік навчання +1000 евро)
хочешь працювати електриком - диплом + особиста печатка ( ставлять навить у розетках )
хочешь мати ресторан - диплом повара і т п тобто фірмою офіційно керує людина з дипломом
2. Україна абсолютно не повинна будувати в себе другу Словаччину чи, навіть, наслідувати її.
Як власник найме гарних працівників , якщо сам ничого не знає?
ось наприклад архітектори у Києві - вони почали робити ремонти і брати конструкторів подешевше. В результаті масса проблем і даже у центрі стіна вивалилась
В гарних працівників є відповідний документ про освіту і трудова книжка, часто новий роботодавець цікавиться рекомендаціями з попередніх місць його роботи.
ПС. Скільки разів мені доводилось влаштовуватись на нову роботу, жодного разу не мав співбесіди з власниками фірм. Відділ кадрів та профільний начальник. І все.
чого українці в цивілізації не "ябіднічають" шефу про якогось співробітника-неукраїнця? бо вважають це ябіднічанням. а коли співробітник-неукраїнець здає українських лохів без краплі сумління, то возмущаються і бурчать знову ж у тряпочку, бо знову ж лохи совкові.
бо українець чогось у цей момент не боліє за якісну роботу, а за моральний стан колеги і срать йому на те, що брак іде. чого так?
а профільні фахівці дуже класно вміють лохів розводити. так що сам не розбіратимешся - ніякого бізнесу, а куча боргів буде. ти якусь так відборну хєрь несеш.
а в Україні самі вчителі - полупродукти тупоголові.
В итоге не будет ни кем восстанавливать, ни для кого.
також була поставлена задача министру Освіти ( вроде Кремінь) спроектувати освітню програму так, щоб було більше робочих рук , а не розумних