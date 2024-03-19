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Опалювальний сезон в Україні завершиться достроково - наприкінці березня, - "Нафтогаз"
Цього року опалювальний сезон в Україні завершиться наприкінці березня через сприятливі погодні умови.
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - зазначив він.
За його словами, Україна спокійно пережила зиму.
"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна", - додав Чернишов.
Топ коментарі
+8 Грицько Злий
показати весь коментар19.03.2024 15:04 Відповісти Посилання
+6 Gregory Mihelson
показати весь коментар19.03.2024 15:03 Відповісти Посилання
+5 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар19.03.2024 14:46 Відповісти Посилання
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а могли б, ще пів місяця, доїти населення.
Ну і, відключать опалення, покладуть електрику, ну то таке...
у Словаччині +15 мабуть з січня
Нафтогаз продовжує нагліти
- опалювальний сезон починають та закінчують місцеві Теплоенерго чи ОСББ (які мають власну теплосистему)
- у різних регіонах України - різні терміни
- а на поставки свого газу - ввів 3 (три) платіжки замість одної
А влада на це дивиться і