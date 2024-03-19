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Новини Опалювальний сезон
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Опалювальний сезон в Україні завершиться достроково - наприкінці березня, - "Нафтогаз"

опалення

Цього року опалювальний сезон в Україні завершиться наприкінці березня через сприятливі погодні умови.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - зазначив він.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму.

"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна", - додав Чернишов.

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Автор: 

газ (10495) Нафтогаз (4431) вугілля (2476) опалювальний сезон (1754) Теплокомуненерго (543) Олексій Чернишов (279)


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Топ коментарі
+8
Україна велика країна. Треба закінчувати опалювальний сезон по регіонах. В одному регіоні сьогодні +1, а в іншому +14. Середньодобові температури, приміром на Закарпатті чи Херсонщині одні, а на Чернігівщині та Сумщині інші.
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19.03.2024 15:04 Відповісти
+6
Нафтогаз сказав би прямо, що газ закінчується а то погодні умови, погодні умови.
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19.03.2024 15:03 Відповісти
+5
от лошари. стільки грошей втратили.
а могли б, ще пів місяця, доїти населення.
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19.03.2024 14:46 Відповісти
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от лошари. стільки грошей втратили.
а могли б, ще пів місяця, доїти населення.
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19.03.2024 14:46 Відповісти
А тепло розпочнеться, в кінці березня? Сьогодні он +1 і сніг, 19 березня, якщо що.
Ну і, відключать опалення, покладуть електрику, ну то таке...
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19.03.2024 14:53 Відповісти
Україна велика країна. Треба закінчувати опалювальний сезон по регіонах. В одному регіоні сьогодні +1, а в іншому +14. Середньодобові температури, приміром на Закарпатті чи Херсонщині одні, а на Чернігівщині та Сумщині інші.
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19.03.2024 15:04 Відповісти
у на на Львівщині сьогодні +1-2С, дощ в переміжку з мокрим снігом, вітер ... весною і не пахне ...
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19.03.2024 15:14 Відповісти
Я ж про це і кажу.
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19.03.2024 15:20 Відповісти
Скількі років европейців стращали холодними зимами, щоб розвертати торгівлю россійським( краденим у оккупованих народів) газом. І мабудь хтось із той бувшой ЕВРОПЕЙСЬКОЙ владі був в долі.

у Словаччині +15 мабуть з січня
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19.03.2024 15:00 Відповісти
Нафтогаз сказав би прямо, що газ закінчується а то погодні умови, погодні умови.
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19.03.2024 15:03 Відповісти
Звідки така інфа?
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19.03.2024 15:08 Відповісти
Між рядків.
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19.03.2024 15:27 Відповісти
А як на мене - з пальця...
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19.03.2024 15:38 Відповісти
Яка інфа! Проста логіка, опалення це бізнес, гроші. Хто б відмовився, як би була можливість.
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19.03.2024 15:32 Відповісти
Ага-ага. https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/tsina-gazu-ukraina-ta-evropa-oglyad-rynku-8-12-sichnya-2024-roku/ Баланс газу в Україні 15.01.2024
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19.03.2024 15:39 Відповісти
А у нас Нафтогаз керує опалювальним сезоном? Наприклад в Євроейських країнах газом ніхто не палить, бо дорогувато їм. А Україна попри війну та злидні топить газом.
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19.03.2024 15:33 Відповісти
Це вам хто таке сказав?
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19.03.2024 15:47 Відповісти
Ніхто, сам бачив. Ти, наприклад в Польщі бачив, щоб по селах смалили газом?
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19.03.2024 15:53 Відповісти
Ви у всіх польських селах побували? Бо в Україні в багатьох селах газу теж немає. Чи ета другоє?
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19.03.2024 16:56 Відповісти
Звісно шо не у всіх. Але в тому шо я був газ є, але топлять брикетами та дровами. Газом, кажуть дорого. А у нас в селах де є газ смалять газом, отримують субсидування і смалять газом. Алкашня, звісно, ходе по посадках дрова вишукує, а решта смалять газом.
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19.03.2024 17:59 Відповісти
Газом опалює 30% України.У нас тідьки лікарня опалюється газом.Дитсадки,школи,промтслові підприємства дровами.І майже весь приватний сектор дровами теж.
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19.03.2024 16:59 Відповісти
Опалювальний сезон в Україні завершиться достроково - наприкінці березня, - "Нафтогаз" Джерело:
Нафтогаз продовжує нагліти
- опалювальний сезон починають та закінчують місцеві Теплоенерго чи ОСББ (які мають власну теплосистему)
- у різних регіонах України - різні терміни
- а на поставки свого газу - ввів 3 (три) платіжки замість одної
А влада на це дивиться і
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19.03.2024 18:47 Відповісти
 
 