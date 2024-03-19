Опалювальний сезон в Україні завершиться достроково - наприкінці березня, - "Нафтогаз"

Цього року опалювальний сезон в Україні завершиться наприкінці березня через сприятливі погодні умови.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - зазначив він.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму.

"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна", - додав Чернишов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другу зиму війни Україна пройшла без блекаутів та застосування графіків відключень електроенергії, - Шмигаль