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Новини
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Рашисти атакували Київ ракетами, 13 постраждалих (оновлено)

кінджал

Близько 5 години 21 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва", - йшлося в повідомленні. 

Згодом стало відомо про повторні пуски ракет.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків в трьох районах столиці. 

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхівках.

У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок - пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.

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У Подільному районі уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Проводиться евакуація мешканців. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі

Станом на 6.00 21 березня відомо про 8 постраждалих.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих.

"До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському", - написав Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ранкової ракетної атаки постраждало 12 людей.

Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару в Києві дістали поранення 13 осіб. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському.Госпіталізовано 4 людини. Без загиблих.

Автор: 

Київ (19672) Повітряні сили (2771) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+21
По-любому СЛАВА ППО !
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21.03.2024 06:21 Відповісти
+11
Ага, тупим важким предметом по потилиці
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21.03.2024 06:21 Відповісти
+6
gotta be strong & composed yos, God bless
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21.03.2024 07:24 Відповісти
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Путина опять перемкнуло. ПМС. Ничего, это лечится.
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21.03.2024 06:18 Відповісти
Ага, тупим важким предметом по потилиці
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21.03.2024 06:21 Відповісти
Останній абзац "Тут..." - де тут? Руки тримтять написати "У Подільському районі..."? Чи ще не прокинулись?
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21.03.2024 06:19 Відповісти
По-любому СЛАВА ППО !
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21.03.2024 06:21 Відповісти
Тактика схоже змінилась або мало ракет, пускають тільки по одному місту тепер
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21.03.2024 06:27 Відповісти
давно вже. і ракет мало, і тушки вже багато нести не можуть, розвалюються, якщо по повній зарядити.
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21.03.2024 06:43 Відповісти
Опять козлорылые обосрались, пшик получился очередной
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21.03.2024 06:39 Відповісти
Враховуючи вартість "гінжалів" та польоту єропланів, дійсно пшик.
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21.03.2024 07:40 Відповісти
Jessica Daly

@jessdalynews

It's now 5am, new mothers and fathers cradle their newborn babies, cries echo the corridor and basement. Ukraine is working their air defence, explosions could be felt from inside the basement. Life in Kyiv.
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21.03.2024 06:50 Відповісти
gotta be strong & composed yos, God bless
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21.03.2024 07:24 Відповісти
Прутін казиться від наближення свого кінця!!
А свято наближається!!
Чаушеску з Мілошевичем та Каддафі, його чекають!!
Слава Україні!
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21.03.2024 08:04 Відповісти
 
 