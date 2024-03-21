Рашисти атакували Київ ракетами, 13 постраждалих (оновлено)

Близько 5 години 21 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва", - йшлося в повідомленні.

Згодом стало відомо про повторні пуски ракет.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків в трьох районах столиці.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхівках.

У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок - пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.

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У Подільному районі уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Проводиться евакуація мешканців. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі

Станом на 6.00 21 березня відомо про 8 постраждалих.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих.

"До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському", - написав Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ранкової ракетної атаки постраждало 12 людей.

Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару в Києві дістали поранення 13 осіб. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському.Госпіталізовано 4 людини. Без загиблих.