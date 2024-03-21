Рашисти атакували Київ ракетами, 13 постраждалих (оновлено)
Близько 5 години 21 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Києва", - йшлося в повідомленні.
Згодом стало відомо про повторні пуски ракет.
Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння уламків в трьох районах столиці.
У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхівках.
У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок - пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.
У Подільному районі уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Проводиться евакуація мешканців. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі
Станом на 6.00 21 березня відомо про 8 постраждалих.
Згодом стало відомо про ще двох постраждалих.
"До десяти збільшилася кількість постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському", - написав Кличко.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ранкової ракетної атаки постраждало 12 людей.
Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару в Києві дістали поранення 13 осіб. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському.Госпіталізовано 4 людини. Без загиблих.
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@jessdalynews
It's now 5am, new mothers and fathers cradle their newborn babies, cries echo the corridor and basement. Ukraine is working their air defence, explosions could be felt from inside the basement. Life in Kyiv.
А свято наближається!!
Чаушеску з Мілошевичем та Каддафі, його чекають!!
Слава Україні!