ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, якими росіяни атакували Київ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині", - йдеться в повідомленні.

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