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ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, якими росіяни атакували Київ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29  крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Київ ракетами, 10 постраждалих (оновлено)

Результат роботи ППО

Автор: 

ППО (3285) Повітряні сили (2771) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+42
Велика дяка ППО!
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21.03.2024 07:58 Відповісти
+24
🙏 Молодці ППО
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21.03.2024 08:01 Відповісти
+22
Знатный очередной обосрамц козломордых
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21.03.2024 07:52 Відповісти
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я дембел' 86, в\ч 96402Б, мозаіка-2 ґанс, чувакі ви супер!
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21.03.2024 07:51 Відповісти
Знатный очередной обосрамц козломордых
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21.03.2024 07:52 Відповісти
Зважаючи на витрати на *********** наліт (вартість ракет, керосину для 11 "тушок", інші витрати), очевидно без точних підрахунків, що результат у кацапидлівських стратегічних бомбардувань МІЗЕРНИЙ.
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21.03.2024 08:07 Відповісти
Воно то так, але судячи з усього у них там ще нормально бабла лишилося, а податки підвищать - то чухонці все і профінансують. Санкції тільки починають там щось трохи діяти.Так що всі рассеянє, хто живе в оркостані і платить податки - причетні до вбивств.
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21.03.2024 08:48 Відповісти
Велика дяка ППО!
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21.03.2024 07:58 Відповісти
О, почалося.
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21.03.2024 07:59 Відповісти
бункерний бєснується, поводили йому прутнем по губах знатно
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21.03.2024 08:00 Відповісти
🙏 Молодці ППО
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21.03.2024 08:01 Відповісти
Правильно, що збили. А чого соромитись, вони ж прилетіли без запрошення а незваних гостей на***.
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21.03.2024 08:01 Відповісти
Крутий результат!
Браво!
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21.03.2024 08:02 Відповісти
Без літака ДРЛВ А-50 рашистські ракети летіли "в сліпу", на "авось", маючи закладеними лише координати цілей та маршрутизацію, закладену за півтори місяці напруженої роботи всіх наявних на цей момент засобів розвідки у армії пітьми. В тому числі і за наслідкамии атак "шахедами".
Ось і результат - 100-відсоткове збиття!
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21.03.2024 08:07 Відповісти
Да бросьте, то детали. Было бы такое же ППО в Харькове-Одессе, как пить дать, было бы тоже 100%.
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21.03.2024 08:12 Відповісти
Харків та Одеса,конче потребують такого ж захисту ,як Київ
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21.03.2024 08:29 Відповісти
"Харків та Одеса,конче потребують такого ж захисту ,як Київ", але зеленський вирішив відкрити, для підняття рейтингу, аеропрот в Києві і ще десь на Заході України. Можете уявити скільки туди перекинуть засобів ППО? А це ті засоби, що могли прикривати Одесу, Миколаєв, Херосон.
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21.03.2024 13:16 Відповісти
Здається мені, що кацапи збрехали про ураження "Петріотів".
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21.03.2024 08:10 Відповісти
Ні , не збрехали . Було уражено 2 пускові установки , але РЛС ( серце ЗРК ) вціліло .
Пускові замінити на нові не проблема , а от радар і його кваліфікований персонал - проблема .
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21.03.2024 08:23 Відповісти
так Маляр тебе четко сказала что это был фэйк
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21.03.2024 08:28 Відповісти
Осталось сделать жесточайшую отомсть. Завалить пару десятков пыня-бункер.
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21.03.2024 08:13 Відповісти
Бєлгород обстріляли реактивними снарядами. Пошкоджені будинки, один чоловік поранений.
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21.03.2024 08:27 Відповісти
кацапи самі себе обстрілюють, нічого нового
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21.03.2024 10:23 Відповісти
Уничтожить эти ТУ мы не можем, но открыть охоту на лётчиков и их семьи - дело чести для ГУР !
Ракеты убивают не только наших военных, женщин, но и детей.
Как следствие убийство семьи кацапских лётчиков и их самих - пока единственная возможность повлиять на эти варварские ракетные обстрелы!
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21.03.2024 08:31 Відповісти
Я вже якось писав, що це потрібно було давно зробити.
Викласти в загальний доступ всю інформацію про літунів, членів їх родин, батьків, дітей, внуків, дружин, братів, сестер. Регулярно надсилати смс з попередженням про ліквідацію в разі наступного обстрілу або ж взагалі без вказування причини.
Найняти на мокшандії бандюків чи просто відморозків для ліквідації декількох осіб з фіксацією на відео, щоб потім його надсилати вже визначеним групам осіб. Ціна не має турбувати, головне результат. Звичайно можуть ще більше озвірити але тоді просто і методично знищувати все те кодло один за одним.
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21.03.2024 08:55 Відповісти
Так давно вже було викладено! Ще після бомбардування театру у Маріуполі - усі дані: імена-прізвища, пики, адреси, телефони, навіть школи, де діти вчаться (поіменно). На жаль, і все...
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21.03.2024 10:09 Відповісти
Нажаль я не бачив цю інформацію та й оновити її з певною регулярністю не завадило.
Дивно, що маючи всі ці дані наші спецслужби не спромоглися до такого "акту устрашенія".
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21.03.2024 10:15 Відповісти
І чому буданов до цих пір займає свою посаду після його «прогнозів» про те, що у рашистів ракет на 2-3 обстріли та інші брехливі заяви?
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21.03.2024 10:34 Відповісти
Пиня призначив себе сцарьком і вирішив знову кошмарити столицю
І всю Україну ракетами 🙁
Здохни , падло ти кацапське , назавжди 🤬
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21.03.2024 10:48 Відповісти
Відмінна робота ЗСУ! Сподіваюся що під час, не дай Боже атаки на любий населенний пункт України буде така результативність.
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21.03.2024 10:53 Відповісти
із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Цікаво це з якого аеродрому вони злітали ??
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21.03.2024 11:37 Відповісти
оленья
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21.03.2024 22:17 Відповісти
За часів незалежності постраждала і система ППО України. Найбільшої шкоди їй завдали дії колишнього міністра оборони України російського походження Павла Лебедєва. У 2013 році Лебедєв прийняв рішення про зняття з українського озброєння стаціонарних систем ППО С-200В з дальністю польоту до 250 кілометрів. Рішення виглядало дивно: станом на 2012 рік ці комплекси були на озброєнні одразу у пʼяти військових частинах, і за підсумковою перевіркою 2012 року всі вони були визнані боєздатними. Щобільше, цей тип ППО і досі є на озброєнні у багатьох країнах.
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21.03.2024 13:15 Відповісти
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21.03.2024 13:45 Відповісти
 
 