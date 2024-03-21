ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, якими росіяни атакували Київ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.
В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар21.03.2024 07:58 Відповісти Посилання
+24 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.03.2024 08:01 Відповісти Посилання
+22 Sergei UA
показати весь коментар21.03.2024 07:52 Відповісти Посилання
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Браво!
Ось і результат - 100-відсоткове збиття!
Пускові замінити на нові не проблема , а от радар і його кваліфікований персонал - проблема .
Ракеты убивают не только наших военных, женщин, но и детей.
Как следствие убийство семьи кацапских лётчиков и их самих - пока единственная возможность повлиять на эти варварские ракетные обстрелы!
Викласти в загальний доступ всю інформацію про літунів, членів їх родин, батьків, дітей, внуків, дружин, братів, сестер. Регулярно надсилати смс з попередженням про ліквідацію в разі наступного обстрілу або ж взагалі без вказування причини.
Найняти на мокшандії бандюків чи просто відморозків для ліквідації декількох осіб з фіксацією на відео, щоб потім його надсилати вже визначеним групам осіб. Ціна не має турбувати, головне результат. Звичайно можуть ще більше озвірити але тоді просто і методично знищувати все те кодло один за одним.
Дивно, що маючи всі ці дані наші спецслужби не спромоглися до такого "акту устрашенія".
І всю Україну ракетами 🙁
Здохни , падло ти кацапське , назавжди 🤬
Цікаво це з якого аеродрому вони злітали ??