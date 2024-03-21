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Новини Санкції проти Росії
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Великі китайські банки перестали приймати з Росії платежі в юанях, - росЗМІ

юань

Великі банки Китаю перестали приймати платежі з Росії у юанях. Клієнти цих фінансових організацій отримують відповідні повідомлення.

Про це пише російське видання "Известия", передає Цензор.НЕТ.

Так, платежі перестали приймати великі банки Ping An Bank і Bank of Ningbo, що займають 13 і 15 місця по капіталізації в Китаї, а також China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank та China Zheshang Bank.

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Також платежі в юанях від росіян відмовляються приймати китайські банки з міжнародною участю - філії CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Проте джерела на фінансовому ринку повідомили, що ці банки перестали проводити платежі клієнтів із РФ з 2022 року.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що китайські держбанки посилили роботу з клієнтами з РФ. ICBC, CCB та Bank of China, які займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у Китаї, повідомили російських клієнтів про припинення прийому платежів з початку січня 2024 року. Зазначається, що операції з непідсанкційними кредитними організаціями продовжуються.

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Варто зазначити, що Китай не запроваджував проти РФ та російських компаній санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну. Але багато китайських компаній змушені дотримуватися санкційної політики країн Заходу, бажаючи уникнути вторинних санкцій і маючи намір співпрацювати зі США та ЄС.

Автор: 

банки (7784) Китай (4707) росія (66104) санкції (12122)


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Топ коментарі
+14
Індуси перестають закуповувати кацапську нафту , китайці перестають приймати платежі , турки припиняють експорт на болото підсанкційних товарів . Потроху санкції починають працювати .
На жаль для нас - не так швидко як хотілося б , зате впевнено .
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21.03.2024 08:54 Відповісти
+10
Это очередной проворот на 360градусов бурого мишки на члене панды.
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21.03.2024 08:51 Відповісти
+9
Навпаки: "КУПЛЮ расія Можно оптом Не дорого.

Си Цзиньпин"
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21.03.2024 08:55 Відповісти
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Нож в спину. Опять.
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21.03.2024 08:41 Відповісти
Это очередной проворот на 360градусов бурого мишки на члене панды.
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21.03.2024 08:51 Відповісти
Обманули, опять.... 😂
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21.03.2024 09:32 Відповісти
Продам расія не дорого.Можно оптом не дорого.

Си Цзиньпин
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21.03.2024 08:47 Відповісти
Навпаки: "КУПЛЮ расія Можно оптом Не дорого.

Си Цзиньпин"
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21.03.2024 08:55 Відповісти
Аднака юаня лучше
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21.03.2024 08:47 Відповісти
Індуси перестають закуповувати кацапську нафту , китайці перестають приймати платежі , турки припиняють експорт на болото підсанкційних товарів . Потроху санкції починають працювати .
На жаль для нас - не так швидко як хотілося б , зате впевнено .
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21.03.2024 08:54 Відповісти
з більше ніж 40 банків перестали працювати з паРашею десяток дрібних банків.
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21.03.2024 08:55 Відповісти
нюаня аднака стопа, пелий гаспадін.
ятаган в спину незабаром.
все оформлять ЗСУ....
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21.03.2024 08:56 Відповісти
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21.03.2024 08:57 Відповісти
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21.03.2024 08:59 Відповісти
... і одін *** кітайской діпломатії
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21.03.2024 09:41 Відповісти
Опечатка-
"БАНАН РОСІЇ"
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21.03.2024 09:57 Відповісти
..это мелочь, си не дал *****...Смешно..золотой запас болот мацковии есть...
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21.03.2024 08:57 Відповісти
...в чемодані путіна
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21.03.2024 09:01 Відповісти
Его в Гонконг больше года вывозят
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21.03.2024 10:13 Відповісти
Рузьге!
Ну як воно: юань у роті?
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21.03.2024 09:06 Відповісти
Коли той кацапський рубль обвалится ,погано працюють санкції.
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21.03.2024 09:18 Відповісти
Брехня. Нам продовжують брехати, що в потвор все погано. Не знаю хто це таке пише, штучний інтелект чи якйись контр-бовдур, але це така дурня розрахована на читачів які колупають в носі поки читають ту новину.
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21.03.2024 09:46 Відповісти
Довести можеш?
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21.03.2024 10:14 Відповісти
Я ботам нічого доводити не збираюся. Я собі знаю, а ви собі колупайтеся. Можеш сказати, що, я нічого не знаю) Я тобі бовдуру лише Орестовича з кальмарами нагадаю, а ти далі думай, якщо є чим.
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21.03.2024 12:22 Відповісти
Ти нічого і не можеш довести.
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21.03.2024 18:39 Відповісти
Та колупай в носі далі) Мав би чим думати, вже б додумався. І моя думка доказів не вимагає, я приватне лице.
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21.03.2024 20:06 Відповісти
Тримай своем приватне лице у своїх приватній дупі.
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21.03.2024 20:10 Відповісти
Я тобі нічого не винен. Згинь.
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21.03.2024 21:08 Відповісти
Напишіть як насправді. пліз.
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21.03.2024 11:44 Відповісти
ЯК би ви мали освіту, вам би не довелося задавати такі питання. Все би само собою розумілося. Але ні, вам треба докази, а своїми очима та мозгами дивитися ніяк нє?
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21.03.2024 12:23 Відповісти
Ясно, злився ...
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21.03.2024 12:57 Відповісти
плак плак, колупай в носі надалі
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21.03.2024 13:12 Відповісти
Завжди треба читати між рядків.... "Зазначається, що операції з непідсанкційними кредитними організаціями продовжуються" це означає що заблоковані підсанкційні компанії...
але якщо якась "Рога і Копита" купить все і потім перепродасть підсанкційній компанії то ніякого блокування не буде... Орківські держкопанії напряму майже нічого не купляють вони роблять тендери і купляють через фірми-прокладки .... а вони не під санкціями...

Те саме з Індією і її не купівлею ресурсів з раші .... умовно також напряму не купляють... є міжнародні трейдери які купляють в раші а потім перепродають індусами....

Два роки війни одне і теж... диряві санкції для видимості які залишають багато можливостей оркам продавати ресурси і купляти західні компоненти для озброєння...

Тому що блокують не весь екпорт з раші і імпорт туди компонентів... а точечно певні компанії які всплили в змі.... п...ц а не санкції... одна піз...ш наразі...
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21.03.2024 09:54 Відповісти
Тим не менш, це ускладнює і здорожчує їм імпорт-експорт. Правда все це діє повільно.
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21.03.2024 11:45 Відповісти
доляр давай! давай доляр!
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21.03.2024 11:14 Відповісти
 
 