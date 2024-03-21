Великі китайські банки перестали приймати з Росії платежі в юанях, - росЗМІ
Великі банки Китаю перестали приймати платежі з Росії у юанях. Клієнти цих фінансових організацій отримують відповідні повідомлення.
Про це пише російське видання "Известия", передає Цензор.НЕТ.
Так, платежі перестали приймати великі банки Ping An Bank і Bank of Ningbo, що займають 13 і 15 місця по капіталізації в Китаї, а також China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank та China Zheshang Bank.
Також платежі в юанях від росіян відмовляються приймати китайські банки з міжнародною участю - філії CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Проте джерела на фінансовому ринку повідомили, що ці банки перестали проводити платежі клієнтів із РФ з 2022 року.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що китайські держбанки посилили роботу з клієнтами з РФ. ICBC, CCB та Bank of China, які займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у Китаї, повідомили російських клієнтів про припинення прийому платежів з початку січня 2024 року. Зазначається, що операції з непідсанкційними кредитними організаціями продовжуються.
Варто зазначити, що Китай не запроваджував проти РФ та російських компаній санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну. Але багато китайських компаній змушені дотримуватися санкційної політики країн Заходу, бажаючи уникнути вторинних санкцій і маючи намір співпрацювати зі США та ЄС.
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Си Цзиньпин
Си Цзиньпин"
На жаль для нас - не так швидко як хотілося б , зате впевнено .
ятаган в спину незабаром.
все оформлять ЗСУ....
"БАНАН РОСІЇ"
Ну як воно: юань у роті?
але якщо якась "Рога і Копита" купить все і потім перепродасть підсанкційній компанії то ніякого блокування не буде... Орківські держкопанії напряму майже нічого не купляють вони роблять тендери і купляють через фірми-прокладки .... а вони не під санкціями...
Те саме з Індією і її не купівлею ресурсів з раші .... умовно також напряму не купляють... є міжнародні трейдери які купляють в раші а потім перепродають індусами....
Два роки війни одне і теж... диряві санкції для видимості які залишають багато можливостей оркам продавати ресурси і купляти західні компоненти для озброєння...
Тому що блокують не весь екпорт з раші і імпорт туди компонентів... а точечно певні компанії які всплили в змі.... п...ц а не санкції... одна піз...ш наразі...