Естонія розриває договір про правову допомогу з РФ

Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах розірвуть через відсутність довіри до російської системи правосуддя.

Таке рішення ухвалив парламент Естонії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на естонського мовника ERR.

Угода була підписана понад 30 років тому і регулярно продовжувалася, але тепер уряд та парламент Естонії вважали за необхідне припинити дію цього документа.

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Договір передбачає взаємне визнання судових рішень та співробітництво у кримінальних справах. Його розірвання може створити складнощі для громадян, наприклад, при укладенні та розірванні шлюбу з росіянами або при наслідуванні спадщини. Отримані із сусідньої країни документи потрібно буде перекладати та засвідчувати апостилем.

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Два місяці тому аналогічну угоду з РФ розірвала і Латвія.

"Це рішення є насамперед символічним актом, яким ми даємо зрозуміти, що доти, доки Росія веде війну в Україні, в Естонської Республіки не може бути жодних довірчих відносин із державою-агресором", - заявив позафракційний член парламентської правової комісії Яанус Карілайд.