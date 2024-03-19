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Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення безпекової угоди

естонія

Україна та Естонія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається, українську делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні переговори провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.

"Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними", – наголосив Ігор Жовква.

Також читайте: Каллас відмовилася гарантувати, що військових Естонії не відправлять в Україну: Обставини можуть змінитися

Сторони розпочали роботу над проєктом угоди та узгодили графік подальших переговорів.

Автор: 

безпека (945) угода (684) Естонія (1644)


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Та ми тій Естонії і так винні як фермер землі. Все шо було віддали
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19.03.2024 17:13 Відповісти
Носяться з тими угодами... Ех, буде хтось в майбутньому за ці порожні угоди відгрібати.
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19.03.2024 17:16 Відповісти
Замість того щоб займатися розбудовою нашого ВПК строчать папірці..., і крадуть...
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19.03.2024 17:20 Відповісти
А хто небуть мож може пояснити, що в тих безпекових угодах прописано, або посилання на базовий докумет дасть? Що вона дає та що гарантує? Чи це просто нові Будапештскі меморандуми тільки їх просто багацько?
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19.03.2024 18:07 Відповісти
Європа вже не знає, що з цим "навіженим" президентом робити ? А воно навіть не помічає. Чи робить вигляд. Йому в спину сміються, а зеленсКИЙ своє. Ще й українцям впарює туалетний папір за угоду. Люди, ви що не бачите, що у зеленСКОГО чергова криза шизофренії. Розігнав генералів, цими угодами ******** наче прапором. Ну було вже ж таке у 2019 році, коли він волав про розведення військ на 1 км. Чим все закінчилось. Старі вояки плакали, що їх зі збудованих оборонних споруд вигнали в чисто поле. Що цим зеленсКИЙ досяг ? Чому він ні тоді, ні зараз не пояснює ? Відповідати ж треба за свої дії. А не займатись ВОЛЮНТАРИЗМОМ.
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19.03.2024 18:09 Відповісти
Трясця, ці 73 % обрали абсолютну безвідповідальну особу, коротко хитрого жиДА. І тепер всією країною відповідаємо за цю безвідповідальність. Ну, нічим цього віслюка не переконати, що він - віслюк, який набрав .... зграю шакалів у свої помічники керувати .... Вибачте, але зневажати 100 % з-за тих тупих 73 % у мене рука не повертається.
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19.03.2024 18:14 Відповісти
 
 