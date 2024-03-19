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Украина начала переговоры с Эстонией по заключению соглашения о безопасности

естонія

Украина и Эстония начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшние переговоры провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Эстонскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Кюллике Силласте-Эллинг.

"Важно заключить сильные соглашения по безопасности со всеми странами Балтии, которые оказывают нам огромную – в соотношении к своему ВВП – помощь. Поскольку Эстония, Латвия и Литва также граничат с агрессором, наши обязательства по безопасности должны быть однозначно обоюдными", – подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны приступили к работе над проектом соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

Читайте также: Украина ведет переговоры относительно подписания соглашений о безопасности с десятью странами, - ОП

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Та ми тій Естонії і так винні як фермер землі. Все шо було віддали
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19.03.2024 17:13 Ответить
Носяться з тими угодами... Ех, буде хтось в майбутньому за ці порожні угоди відгрібати.
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19.03.2024 17:16 Ответить
Замість того щоб займатися розбудовою нашого ВПК строчать папірці..., і крадуть...
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19.03.2024 17:20 Ответить
А хто небуть мож може пояснити, що в тих безпекових угодах прописано, або посилання на базовий докумет дасть? Що вона дає та що гарантує? Чи це просто нові Будапештскі меморандуми тільки їх просто багацько?
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19.03.2024 18:07 Ответить
Європа вже не знає, що з цим "навіженим" президентом робити ? А воно навіть не помічає. Чи робить вигляд. Йому в спину сміються, а зеленсКИЙ своє. Ще й українцям впарює туалетний папір за угоду. Люди, ви що не бачите, що у зеленСКОГО чергова криза шизофренії. Розігнав генералів, цими угодами ******** наче прапором. Ну було вже ж таке у 2019 році, коли він волав про розведення військ на 1 км. Чим все закінчилось. Старі вояки плакали, що їх зі збудованих оборонних споруд вигнали в чисто поле. Що цим зеленсКИЙ досяг ? Чому він ні тоді, ні зараз не пояснює ? Відповідати ж треба за свої дії. А не займатись ВОЛЮНТАРИЗМОМ.
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19.03.2024 18:09 Ответить
Трясця, ці 73 % обрали абсолютну безвідповідальну особу, коротко хитрого жиДА. І тепер всією країною відповідаємо за цю безвідповідальність. Ну, нічим цього віслюка не переконати, що він - віслюк, який набрав .... зграю шакалів у свої помічники керувати .... Вибачте, але зневажати 100 % з-за тих тупих 73 % у мене рука не повертається.
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19.03.2024 18:14 Ответить
 
 