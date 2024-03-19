Украина начала переговоры с Эстонией по заключению соглашения о безопасности

Украина и Эстония начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшние переговоры провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Эстонскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Кюллике Силласте-Эллинг.

"Важно заключить сильные соглашения по безопасности со всеми странами Балтии, которые оказывают нам огромную – в соотношении к своему ВВП – помощь. Поскольку Эстония, Латвия и Литва также граничат с агрессором, наши обязательства по безопасности должны быть однозначно обоюдными", – подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны приступили к работе над проектом соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

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