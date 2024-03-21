22 березня у Харкові день жалоби

22 березня у Харкові оголосять днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ 20 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Завтра буде оголошено день жалоби за загиблими. На жаль, ми маємо на теперішній час п’ятеро людей, які загинули. Вісім людей перебувають у лікарні. Пошукові роботи зараз тривають і тривали всю ніч", - сказав він.

Нагадаємо, 20 березня Росія завдала ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Ракета влучила у виробничо-офісну будівлю в Харкові, де розміщувалися типографія, меблевий і лакофарбовий цехи, орендували приміщення до 20 приватних підприємців. Після удару виникла пожежа, яка поширилася на 10 тис. кв. м.

Загинуло п’ятеро людей, п’ять осіб вважаються зниклими безвісти. Кількість поранених внаслідок удару по Харкову 20 березня зросла до 10.

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