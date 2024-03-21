УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10452 відвідувача онлайн
Новини
628 8

НАТО та Україна стали ближчими, ніж будь-коли, - Бауер

роб,бауер

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі Альянсу.

Про це Бауер сказав на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Разом ми упорядковуємо все, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Тому що ми всі віримо в силу демократії. Ось що тут поставлено на карту", - заявив він.

За словами адмірала, його візит до Києва 21 березня є свідченням того факту, що "НАТО й Україна стали ближчими, ніж будь-коли".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО стане суттєво сильнішим після вступу України, - ексміністр оборони Канади Маккей

"З кожним днем ми стаємо ближчими. Більш сумісними. Більш переплетеними", - наголосив Бауер.

Голова комітету НАТО також зазначив, що війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з будь-якою реальною загрозою безпеці, яка походить від України чи НАТО.

"Ця війна пов'язана з тим, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі - демократії. Якщо люди в Україні зможуть мати демократичні права... справжні демократичні права... то люди в Росії незабаром теж прагнутимуть їх. Ось у чому суть цієї війни", - резюмував він.

Читайте також: Захід був надто оптимістичним щодо війни РФ проти України у 2023 році, - адмірал Бауер

Автор: 

НАТО (6557) членство в НАТО (1745) Бауер Роб (52)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно так. Бо кому ж захищати Європу? 6-ти неповним бригадам бундесверу чи 75тис. прекрасних вояків модернової французської армії, якої вистачить на тиждень окопних боїв?
показати весь коментар
21.03.2024 13:19 Відповісти
яка в сраці ната без США?.
показати весь коментар
21.03.2024 13:23 Відповісти
Боже! Все за ,,людей" на рашці мріють!!! Пора вже зрозуміти, що слово ,,люди" і рашка не поєднуються!
показати весь коментар
21.03.2024 13:24 Відповісти
проникнення в інтимну зону?
показати весь коментар
21.03.2024 13:58 Відповісти
https://t.me/voynareal/86066 🔥У російському Таганрозі, ймовірно, впав літак
показати весь коментар
21.03.2024 14:55 Відповісти
❗️ Повідомляють про гучні вибухи у Миколаєві. Ймовірно, балістика.
Одна жінка постраждала. Легко., - Кім .... отделалась легким испугом
показати весь коментар
21.03.2024 14:57 Відповісти
Кроме того,что кремль боится демократии,так ещё в каждом россиянине имперское видение своего общества без признаков национального самосознания. И это узаконивается нынешней властью в рф. Такое явление похоже на фашизм,но современный рашизм представлен в более извращённой форме.
показати весь коментар
21.03.2024 15:10 Відповісти
За словами адмірала, його візит до Києва 21 березня є свідченням того факту, що "НАТО й Україна стали ближчими, ніж будь-коли". що б воно ще 3,14стякало.недолуге.Україна де була з часів своєї Незалежності , там і стоїть- у дверей НАТИ на котрих стоять американо- німецькі і натівські "вишибали".які слабеньку і бідну Україну виштовхують накуй за двері роками...
показати весь коментар
21.03.2024 16:20 Відповісти
 
 