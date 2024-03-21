Польські фермери знімають блокаду з пункту пропуску "Зосин-Устилуг", - Держприкордонслужба
Польські фермери знімуть блокаду з пункту пропуску "Зосин – Устилуг" сьогодні ввечері.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
"На польському кордоні планується розблокування п/п "Зосин-Устилуг". За інформацією польської сторони, сьогодні , 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин". Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - йдеться у повідомленні.
Рух на ПП "Зосин – Устилуг" був ускладнений ще з 12 лютого.
Учора ввечері фермери зняли блокаду з пункту пропуску "Медика – Шегіні". Перед цим вони зупинили перетин кордону для вантажівок, автобусів та легкових автомобілів.
Також з ранку 20 березня польські протестувальники не пропускали вантажівки у бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Ситуація на цих пунктах пропуску за добу не змінилася.
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чи, чистий рандом?
сьогодні всі з бодуна, на підемо блокувати!
Гуй би пітун пройшов!
Ось цитата із польського видання, яке пояснює на цифрах, як відбувається успішність😆 польського фермерства