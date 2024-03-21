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Новини
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Польські фермери знімають блокаду з пункту пропуску "Зосин-Устилуг", - Держприкордонслужба

Блокада кордону в Польщі

Польські фермери знімуть блокаду з пункту пропуску "Зосин – Устилуг" сьогодні ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"На польському кордоні планується розблокування п/п "Зосин-Устилуг". За інформацією польської сторони, сьогодні , 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин". Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У пункті пропуску "Медика - Шегині" розблоковано рух усіх видів транспорту, - посол Зварич

Рух на ПП "Зосин – Устилуг" був ускладнений ще з 12 лютого.

Держприкордонслужбі про розблокування кордону з Польщею

Учора ввечері фермери зняли блокаду з пункту пропуску "Медика – Шегіні". Перед цим вони зупинили перетин кордону для вантажівок, автобусів та легкових автомобілів.

Також з ранку 20 березня польські протестувальники не пропускали вантажівки у бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Ситуація на цих пунктах пропуску за добу не змінилася.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) кордон (4822) Польща (8632)


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Топ коментарі
+10
Ми не злопам'ятні, але все записуємо.
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21.03.2024 16:29 Відповісти
+5
создается впечатление, что мы граничим не с Польской республикой а с какой то территорией где нет централизованного государства. Сегодня фермеры, завтра дальнобойщики, после завтра сантехники будут перекрывать границу и чего то требовать. За все что происходит на границе НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО. и за выкинутое Украинское зерно, и за задержку военного снаряжения и за все остальное.
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21.03.2024 17:50 Відповісти
+4
Валіза з моцкви десь в дорозі загубилась і бикувати нема за що.
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21.03.2024 16:24 Відповісти
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хто смикає за мотузочку?
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21.03.2024 16:21 Відповісти
кацапи нал не підвезли
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21.03.2024 16:27 Відповісти
Валіза з моцкви десь в дорозі загубилась і бикувати нема за що.
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21.03.2024 16:24 Відповісти
Ми не злопам'ятні, але все записуємо.
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21.03.2024 16:29 Відповісти
Розблокували бо треба платити за порушення конвенції ЄС дуже великі штрафи
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21.03.2024 16:30 Відповісти
а є якийсь алгоритм?
чи, чистий рандом?
сьогодні всі з бодуна, на підемо блокувати!
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21.03.2024 16:30 Відповісти
Рольники у кацапов спросили: Продлевать будете?
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21.03.2024 16:31 Відповісти
От би найняти тих рольників, аби тримали наші кордони!
Гуй би пітун пройшов!
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21.03.2024 16:35 Відповісти
"Минулого року сільське господарство спродукувало 2,2% ВВП Польщі, тобто 12,8 млрд євро. Під час свого візиту до Варшави (23 лютого) президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що цього року польські фермери отримають 22 мільярди євро з бюджету ЄС. Таким чином, рільники та сільгоспвиробники отримають дохід на 9,2 млрд євро вищий, ніж реальна вартість їхньої продукції на ринку."

Ось цитата із польського видання, яке пояснює на цифрах, як відбувається успішність😆 польського фермерства
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21.03.2024 17:40 Відповісти
создается впечатление, что мы граничим не с Польской республикой а с какой то территорией где нет централизованного государства. Сегодня фермеры, завтра дальнобойщики, после завтра сантехники будут перекрывать границу и чего то требовать. За все что происходит на границе НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО. и за выкинутое Украинское зерно, и за задержку военного снаряжения и за все остальное.
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21.03.2024 17:50 Відповісти
Сомалі 2:0
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21.03.2024 18:24 Відповісти
Для чого? Навпаки треба перекрити кордон з обох сторін, має бути повна ізоляція один від одного. путінські холуї показали свою гнилу суть
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21.03.2024 22:14 Відповісти
а шо сталося? на карточку гроші з кацапії не впали?
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22.03.2024 11:23 Відповісти
 
 