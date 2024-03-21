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Новини Війна
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У Росії закривають дві колонії, тому що майже всіх зеків відправили на війну в Україну

рф,зеки,росія,тюрма,колонія,вязниця

У Красноярському краї в Росії закривають дві колонії. Майже всіх ув’язнених відправили на фронт. Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Дві виправні установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ закриють найближчим часом, повідомляє Денисов.

Раніше він виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семеро зеків-окупантів вилазять зі сховку і здаються у полон. ВIДЕО безпілотника

Також Денисов повідомив, що скорочення кількості засуджених у РФ пов’язане із військовим конфліктом в Україні. Кажучи простіше, ув’язнених відправляють на війну.

Щоправда, чиновник говорить, що з часом ці колонії скоріш за все знову відкриють. Він додав, що "війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася".

Також читайте: У Держдумі РФ просять росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВIДЕО

росія (66104) в’язниця (443) зеки (63)


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Топ коментарі
+11
У кацапії на війну відпрвляють зеків та тих хто хоче отримати горомадянство,
а у нас, кащі йдуть на фронт, а залишаються зеки та нацменшини які українцям качають пава
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21.03.2024 16:48 Відповісти
+10
Так а вертухаев можно в загряд отряд же
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21.03.2024 16:41 Відповісти
+9
Легко позбулися біосміття ще й зекономили чималі кошти.
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21.03.2024 16:46 Відповісти
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Так а вертухаев можно в загряд отряд же
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21.03.2024 16:41 Відповісти
беженцов з белгорода туда
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21.03.2024 21:31 Відповісти
Тепер вертухаї будуть чорний хліб їсти.
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21.03.2024 16:41 Відповісти
Колонотерапія?
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21.03.2024 16:46 Відповісти
Оттепель на болотах, ёпта!
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21.03.2024 16:46 Відповісти
Легко позбулися біосміття ще й зекономили чималі кошти.
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21.03.2024 16:46 Відповісти
Все дуже вірно розраховано. Утилізують зеків - зони вільні. Можна наповняти тими, хто не згоден з політикою пуйла.
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21.03.2024 23:57 Відповісти
У кацапії на війну відпрвляють зеків та тих хто хоче отримати горомадянство,
а у нас, кащі йдуть на фронт, а залишаються зеки та нацменшини які українцям качають пава
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21.03.2024 16:48 Відповісти
З кацапів ще потім треба буде бабло злупити за утилізацію їхнього криміналу.
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21.03.2024 16:48 Відповісти
ця війна нажаль йде тільки на користь параші, у них гинуть маргінали та зеки
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21.03.2024 16:52 Відповісти
Кацапи, вже у найближчі часи, як у часи сталіна, за вкрадений колосок у колонію і на своє знищення у зону СВО! Легемитізацію свого психованого путлера закінчили, тепер у біомусор!
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21.03.2024 16:55 Відповісти
80% - КК РФ Стаття 228. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів
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21.03.2024 19:22 Відповісти
Рося . Так паРашу ще ніхто не називав .
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21.03.2024 17:03 Відповісти
а в тюрьме щас ужин , макароны
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21.03.2024 17:07 Відповісти
https://t.me/voynareal/86075 💥 Ще один потужний момент «отвєтки» Бєлгороду за Київ
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21.03.2024 17:11 Відповісти
https://youtu.be/HmCiRSBRySk?si=wxS9fWapequ4T5Ue ...

Парламентско-президентская республика Украина перестала существовать 🇺🇦🕊️
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21.03.2024 17:44 Відповісти
Після закінчення війни на базі цих колоній будуть спецколонії для колишніх "участников СВО"
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21.03.2024 17:51 Відповісти
А в нас розширюють. Програма здачі в полон, де утримання 10к
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21.03.2024 19:39 Відповісти
грохни командира і вертухая - станешь норм в}{уйсосіяшкой
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21.03.2024 19:39 Відповісти
Все срока окончены
А у лагерных ворот
Что крест-накрест заколочены
Надпись: "Все ушли на фронт"

Наградили нас потом
Кто живые - тех медалями
А кто мёртвые - крестом

це вже було в московії,
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21.03.2024 20:36 Відповісти
Свято мєсто пустим нє биваєт...
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21.03.2024 20:53 Відповісти
 
 