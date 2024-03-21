У Росії закривають дві колонії, тому що майже всіх зеків відправили на війну в Україну
У Красноярському краї в Росії закривають дві колонії. Майже всіх ув’язнених відправили на фронт. Про це заявив уповноважений із прав людини в Красноярському краї Марк Денисов.
Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.
Дві виправні установи, що входять до структури Головного управління Федеральної служби виконання покарань РФ закриють найближчим часом, повідомляє Денисов.
Раніше він виступав перед депутатами зі звітом про виконану роботу за 2023 рік і зазначив, що кількість скарг на роботу пенітенціарних установ у регіоні зменшилася рівно на чверть, якщо порівнювати з 2022 роком.
Також Денисов повідомив, що скорочення кількості засуджених у РФ пов’язане із військовим конфліктом в Україні. Кажучи простіше, ув’язнених відправляють на війну.
Щоправда, чиновник говорить, що з часом ці колонії скоріш за все знову відкриють. Він додав, що "війна рано чи пізно закінчиться і все повернеться на круги своя, адже соціальна структура суспільства не змінилася".
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а у нас, кащі йдуть на фронт, а залишаються зеки та нацменшини які українцям качають пава
Парламентско-президентская республика Украина перестала существовать 🇺🇦🕊️
А у лагерных ворот
Что крест-накрест заколочены
Надпись: "Все ушли на фронт"
Наградили нас потом
Кто живые - тех медалями
А кто мёртвые - крестом
це вже було в московії,