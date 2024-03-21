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Новини
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Україна може отримати репарації ще до військової поразки РФ, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська

Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від країни-агресора ще до того, як Росія зазнає поразки на полі бою.

Про це у Брюсселі під час дискусії "Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України", що відбулася під егідою Центру європейської політики (ЕРС) та європейського відділення "Української призми", заявив міністр юстиції України Денис Малюська, відповідаючи на запитання щодо можливості, з правової точки зору, стягнення репарацій з країни-агресора ще до її поразки у війні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія не ще не програла, - і це правда. Але це не означає, що ми не можемо отримати компенсацію за завдану шкоду та репарації. Це буде доволі унікальний випадок для історії війн – отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка сплачує компенсацію, програла цю війну. Технічно, не існує жодних бар’єрів, щоб отримати таку компенсацію", - сказав український урядовець.

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Він зауважив, що з міжнародної точки зору така виплата компенсацій Україні від РФ за завдану шкоду могла б бути найкращим сценарієм. Вона не лише обмежить ресурси Росії та її спроможність вести війну, але слугуватиме елементом стримування для інших тоталітарних режимів. Диктатори в усьому світі будуть розуміти – якщо вони розпочнуть агресивну війну, це потягне за собою наслідки, і одним з таких наслідків може бути блокування та навіть вилучення суверенних активів. Це, за словами міністра, був би "добрий розвиток" для глобальної економіки та для глобальної безпеки.

"У тому, що стосується створення трибуналу або іншого міжнародного механізму, - ми не бачимо, що це є необхідним. У багатьох країнах буде достатнім застосувати національне законодавство. Ми припускаємо що буде укладена якась міжнародна угода, але, головним чином, для механізму розподілу таких активів. Ми маємо створити фонд компенсації, - це та історія, що вже розпочалася із формування реєстру завданої шкоди", - зазначив Малюська.

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Думку українського урядовця поділив німецький адвокат-міжнародник доктор Патрік Хайнеманн (Patrick Heinemann)

"Зазвичай, після війни країни сідають за стіл переговорів. Мирний договір, як правило, містить питання щодо репарацій. Але це не означає, що Росія не зобов’язана сплачувати Україні жодних репарацій ще до укладення такої мирної угоди. За міжнародним правом, відповідальність держави Росія є чинною вже зараз, вже у ці дні вона зобов’язана платити репарації. Цей прецедент має відбутися. Вся ця ситуація, коли Росія має мільярди (заблокованих) доларів та євро за кордоном – вона є унікальною", - зазначив німецький правник.

Автор: 

Малюська Денис (402) репарації (65)


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Топ коментарі
+12
О, чергове "4000 тис долЯрів вчителям" полилося зе-Божим дощиком.
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21.03.2024 17:38 Відповісти
+11
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21.03.2024 17:39 Відповісти
+9
Як же вони хочуть красти, красти і ще раз красти
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21.03.2024 17:39 Відповісти
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О, чергове "4000 тис долЯрів вчителям" полилося зе-Божим дощиком.
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21.03.2024 17:38 Відповісти
1. Фантазії Малюски що до механізму/прецеденту получення репарації до Перемоги…

2. «У тому, що стосується створення трибуналу або іншого міжнародного механізму, - ми не бачимо, що це є необхідним. У багатьох країнах буде достатнім застосувати національне законодавство.»…?

та не вже?!

Нюренберг був не потрібен?
Гаага теж?

Що ти верзеш!!!

Украіна мае наполягати га міжнародному засудженні ху&ла, а не на «національному рівні».

Саліван проти цего , але це дуже важливо.
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21.03.2024 17:57 Відповісти
*** по всій морді та ****** на воротнік, а не репарації, а срака в зелених ********* не злипнеться🤔🧐😁 Які нах репарації, ще до закінчення війни, ні копійки, ні цента зєрмаковським вилупкам, по ****** кувалдою, щоб всі зуби висрали - найкращі репарації кодлові, - хай жеруть скумбрію по 8 грн., - оце вся для них репарація. У випадку, якщо таке станеться, - тільки найжорстокіший контроль витрат під наглядом фінансистів представників країн НАТО, щоб жодний цент не дістався зеленій сволоті
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21.03.2024 17:57 Відповісти
Не переживайте так, не достанется.
А чтобы достался нужно в Владивосток на танке заехать. И сесть за стол, обсуждать сумму репараций. По другому денег не видать
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21.03.2024 18:49 Відповісти
зелені марять цими грішми...
зе хотів щоб всесь світ передавав йому гроші які виплачуються біженцям
уявіть як вони потерають руки....
вже не те що до крові, до кісток стерли...
****!!!!
ще не готове на 100% ніодне укріплення
а вже арестовують за розкрадання грошей виділених на ці укріплення.
це якийсь пісдєс!!!
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21.03.2024 19:04 Відповісти
Як же вони хочуть красти, красти і ще раз красти
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21.03.2024 17:39 Відповісти
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21.03.2024 17:39 Відповісти
Філл геній.
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21.03.2024 17:44 Відповісти
Головне, що правду видає завуаліровано. Зелені навіть невторопають, що їх тролять.
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21.03.2024 17:45 Відповісти
Ось коли України їх отримає, тоді дехто з сьогоднішніх керовнікив, буде уже сидіти у ВІП-камерах… А поки, одне белькотіння від них, про МОЖЕ…
Де **********, малюська, для передової… ??
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21.03.2024 17:39 Відповісти
Де **********, малюська, для передової??
Так, так. Пусть ещё ответит за отсутствие линий обороны за Авдеевкой.
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21.03.2024 18:53 Відповісти
я думаю, що арахамії, шифіри з єрмачками та баканаФФими з різними Херпіду

вже давно отримали "репарації"...
ще до підписання договору,
оманського договору....
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21.03.2024 17:42 Відповісти
Бо чи буде перемога - це для лохів, а от розкрасти - треба вже
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21.03.2024 17:44 Відповісти
Україна може отримати репарації ще до військової поразки РФ, - Малюська Джерело:
Да можно просто сразу эти бабаки отвезти налом на камазах в кремль и не заморачиваться с какими-то схемами.
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21.03.2024 17:45 Відповісти
Главное что малюска уже почти победил рашку
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21.03.2024 17:45 Відповісти
Було б непогано, але поки це з області мрій ...
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21.03.2024 17:46 Відповісти
Тут вже майже молишся, щоб касапи хоча б дітей моїх не зжерли... а цей фантазьор на якійсь іншій планеті..
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21.03.2024 17:47 Відповісти
Хто таке нам пообіцяв ?
Черговий зелений брехунець ?
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21.03.2024 17:49 Відповісти
Це буде доволі унікальний випадок для історії війн - отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка сплачує компенсацію, програла цю війну. Технічно, не існує жодних бар'єрів, щоб отримати таку компенсацію", - сказав український урядовець. Джерело:
Масюська, так може спочатку отримаємо реальні репарації, а не чергове шоу для бидла у виконанні чергового ЗЕ-мінстра... "Може, якщо, якби, колись, незабаром, в подальшому, коли небудь... забудь". Це ЗЕлайно вже реально курвить. Ує@ни ЗЕлені, ви краще своїм хвойдам про колишній прийдешній омріяний оргазм так розповідайте... Бо вас, виродки ЗЕлені за все що ви вже накоїли давно час до стінки ставити, а ви користуючись відсутністю мізків у вашого квартального лохторату, вирішили що всі будуть жерти вашу нескінченну офісну брехню??? ЗЕ ПНХ!!! ОПу під суд за зраду та брехню народу !!!
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21.03.2024 17:49 Відповісти
Українці чи Зеленський!???
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21.03.2024 17:49 Відповісти
Лохам уже 2 года кормят сказки про репарации. Осталось ещё в очередной раз запустить шарманку про Крым, про больного Х-ла, который вот-вот вмре. И будет бинго.
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21.03.2024 17:51 Відповісти
Може отримати, а може не отримати... Може стати самою "потужною" у світі, а може не стати... Може отримати в допомогу від США, а можем не отримати... Можем мати долар по 25, а можем не мати... Можем вступити в ЄС, а можем не вступити... Може буде локшина на вухах, а може буде її ще більше... Стоп! От це точно буде То може пора закінчувати... війну
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21.03.2024 17:51 Відповісти
Ох як зеленим припікає щоб ще десь вкрасти. Це вже якась манія-пора руки рубати!
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21.03.2024 17:54 Відповісти
москалі , мадури і бариги проти
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21.03.2024 17:54 Відповісти
ну заливає
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21.03.2024 17:55 Відповісти
Видати малюсці лопату і нехай ідуть з кулебою та іншими клоунами перемагають
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21.03.2024 17:55 Відповісти
И власть их всех украдет. Страна окажется разрушенной и без денег.
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21.03.2024 17:56 Відповісти
Дивлячись на ці щирі очі, здається хтось око на репарації уже поклав.
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21.03.2024 18:03 Відповісти
........;!!!! Кацапських тролів від цієї новини попердолило, несуть дичину типу: вкрадуть, хто таке сказав, в області мрій, а що ви скажете піда.російські тролі на те що ці операції піду на знищення вашої лишньохромосомих опущеної недодержави!!!! 😂😂😂 Може у нас і половина людей у владі кінчених, але гроші вкрасти не дадуть ні військові ні закордонні Партнери, але ж у вас вся влада і вся країна ще дебі.льніша ніж будь - яка особа в слузі народу! І зельцман хоч і єв.рей та не має особливого авторитету серед військових, але все - рівно жарить ваше обожнюємо всім кацами ху.йло в усі дирки
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21.03.2024 18:07 Відповісти
Військові та західні "партнери" дуже не дали розікрасти гроші виділені на закупівлю озброєння, припасів, будівництво фортифікацій? Читаєш новини, кожна 5-та про те, що розслідують як "зникли" кошти на ті чи інші потреби. Тому, на жаль, то є утопія.
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21.03.2024 21:45 Відповісти
Дуже прошу вибачення, моржливо щось пропустив. Ми вже реально перемогли, щоб репарації отримати?
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21.03.2024 18:23 Відповісти
Насправді, читайте уважно статтю. Там саме про це і пишеться.
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21.03.2024 21:40 Відповісти
***** молюська з юр діпломом хоч розуміє що таке реперації....
бачу ми вже штурмом беремо кремль, якщо почитати та послухати зелених *********.
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21.03.2024 18:31 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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21.03.2024 18:33 Відповісти
Україна може,на може нет надьожи.Дістали ці підари корумповані, все у них в майбутньому,а у реальному часі срака для українців та сите життя для зепідарів
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21.03.2024 18:37 Відповісти
Мы можем колонизировать Марс еще до конца 2024 года
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21.03.2024 18:50 Відповісти
И это действительно правда. Ведь лететь туда в среднем 162 дня, т.е. пол года. Время еще есть.
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21.03.2024 18:52 Відповісти
Малюська може отримати діагноз ще до появи симптомів. 😊
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21.03.2024 18:54 Відповісти
Малюски захватили Украину
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21.03.2024 19:02 Відповісти
Черговий клоун шепіто .
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21.03.2024 19:34 Відповісти
Вологі мрії
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21.03.2024 19:36 Відповісти
палата нумер 95
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21.03.2024 19:40 Відповісти
Весь світ зрозумів сутність зеленої шобли, тому кацапські активи нам не світять: в кращому випадку можна розраховувати на прибуток від їх використання.
Бо якщо вам щось довірити, ви це просрете чи вкрадете.
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21.03.2024 20:08 Відповісти
Знову францаватий любитель оселедців роззявив писок...
...І коли, нарешті, воно того писка зазявить?
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21.03.2024 20:16 Відповісти
Ще війна не закінчилась і не відомо в які суми втрат вильється. А малюська своїми розмовами про "отримання" фіксує відшкодування на 300 млрд невідомих грошей.

Наразі європейці погоджуються віддати доходи від цих грошей, а не саме "тіло".
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21.03.2024 21:38 Відповісти
 
 