Україна може отримати репарації ще до військової поразки РФ, - Малюська

Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від країни-агресора ще до того, як Росія зазнає поразки на полі бою.

Про це у Брюсселі під час дискусії "Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України", що відбулася під егідою Центру європейської політики (ЕРС) та європейського відділення "Української призми", заявив міністр юстиції України Денис Малюська, відповідаючи на запитання щодо можливості, з правової точки зору, стягнення репарацій з країни-агресора ще до її поразки у війні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія не ще не програла, - і це правда. Але це не означає, що ми не можемо отримати компенсацію за завдану шкоду та репарації. Це буде доволі унікальний випадок для історії війн – отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка сплачує компенсацію, програла цю війну. Технічно, не існує жодних бар’єрів, щоб отримати таку компенсацію", - сказав український урядовець.

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Він зауважив, що з міжнародної точки зору така виплата компенсацій Україні від РФ за завдану шкоду могла б бути найкращим сценарієм. Вона не лише обмежить ресурси Росії та її спроможність вести війну, але слугуватиме елементом стримування для інших тоталітарних режимів. Диктатори в усьому світі будуть розуміти – якщо вони розпочнуть агресивну війну, це потягне за собою наслідки, і одним з таких наслідків може бути блокування та навіть вилучення суверенних активів. Це, за словами міністра, був би "добрий розвиток" для глобальної економіки та для глобальної безпеки.

"У тому, що стосується створення трибуналу або іншого міжнародного механізму, - ми не бачимо, що це є необхідним. У багатьох країнах буде достатнім застосувати національне законодавство. Ми припускаємо що буде укладена якась міжнародна угода, але, головним чином, для механізму розподілу таких активів. Ми маємо створити фонд компенсації, - це та історія, що вже розпочалася із формування реєстру завданої шкоди", - зазначив Малюська.

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Думку українського урядовця поділив німецький адвокат-міжнародник доктор Патрік Хайнеманн (Patrick Heinemann)

"Зазвичай, після війни країни сідають за стіл переговорів. Мирний договір, як правило, містить питання щодо репарацій. Але це не означає, що Росія не зобов’язана сплачувати Україні жодних репарацій ще до укладення такої мирної угоди. За міжнародним правом, відповідальність держави Росія є чинною вже зараз, вже у ці дні вона зобов’язана платити репарації. Цей прецедент має відбутися. Вся ця ситуація, коли Росія має мільярди (заблокованих) доларів та євро за кордоном – вона є унікальною", - зазначив німецький правник.