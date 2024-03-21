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Росіяни тричі атакували Нікополь дроном-камікадзе і безпілотниками

нікополь

Російська армія протягом дня здійснила 3 атаки дроном-камікадзе і безпілотниками по Нікополю в Дніпропетровській області. Пошкоджено кілька будівель і екскаватор.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Дрон-камікадзе поцілив по місту вранці. Й ще двічі російська армія спрямовувала туди безпілотники надвечір. Минулося. Від ворожого терору сьогодні ніхто не постраждав", - написали в ОВА.

Як зазначив Лисак, на решті території Дніпропетровщини було спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 9 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та 4 рази з артилерії. Постраждала одна людина. ФОТОрепортаж

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обстріл (29234) Нікополь (1246) Дніпропетровська область (3873)


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21.03.2024 21:25 Відповісти
 
 