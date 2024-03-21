Росіяни тричі атакували Нікополь дроном-камікадзе і безпілотниками
Російська армія протягом дня здійснила 3 атаки дроном-камікадзе і безпілотниками по Нікополю в Дніпропетровській області. Пошкоджено кілька будівель і екскаватор.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Дрон-камікадзе поцілив по місту вранці. Й ще двічі російська армія спрямовувала туди безпілотники надвечір. Минулося. Від ворожого терору сьогодні ніхто не постраждав", - написали в ОВА.
Як зазначив Лисак, на решті території Дніпропетровщини було спокійно.
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показати весь коментар21.03.2024 21:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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