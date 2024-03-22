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Єврорада закликала якнайшвидше схвалити переговорну рамку для України

єс,євросоюз,євроінтеграція

Європейська рада закликала держави-члени ЄС швидко схвалити переговорну рамку для вступу України в союз.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у підсумковій заяві Євроради, яку оприлюднила речниця президента Європейської ради Шарля Мішеля Катерина Кесіндже в X (раніше Twitter).

"Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань", - йдеться в документі.

Читайте: ЄС у червні має відкрити переговори про вступ з Україною, - Науседа

Автор: 

членство в ЄС (1300) Євросоюз (13672)


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Це добре що ухвалили
Але зараз так виходить що більшість хто живе в Україні не бажають і ніколи не бажали ЄС, це або пенсіонери, або кацапи які колись переїхали до України
Бо багато тих хто справді хотів ЄС вже давно там
Питання не в ЄС
Бо Україна там має бути
А в цих незадоволених людях, яким вічно щось вижається, які будуть гальмувати вступ до ЄС
Може треба гнати до Росії якщо не любите цивілізовані країни ЄС?
Майдан в 2014 році не для того відбувся щоб бути в Росії
Але є такі що тихенько очікують на Росії
Україні треба очистити не тільки владу, але й населення
Повністю заборонити будь-яке невдоволення щодо Європи кому не подобається
Чемодан-вокзал-росія
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22.03.2024 05:57 Відповісти
Переговорну рамку, блд...
Сучий політичний воляпюк...
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22.03.2024 06:33 Відповісти
 
 