Єврорада закликала якнайшвидше схвалити переговорну рамку для України

Європейська рада закликала держави-члени ЄС швидко схвалити переговорну рамку для вступу України в союз.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у підсумковій заяві Євроради, яку оприлюднила речниця президента Європейської ради Шарля Мішеля Катерина Кесіндже в X (раніше Twitter).

"Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань", - йдеться в документі.

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