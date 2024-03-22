Зарплата в Україні зросте у 2024-му майже на 17%, - МВФ
Міжнародний валютний фонд оприлюднив свій прогноз зростання зарплати в Україні в найближчі роки.
Про це повідомляє пресслужба МВФ, інформує Цензор.НЕТ.
За прогнозом МВФ, номінальна заробітна плата зросте:
- у 2024 році - на 16,9%;
- у 2025 році - на 15,9%;
- у 2026 році - на 13,3%;
- у 2027 році - на 10,5%.
У 2023 році вона вже зросла на 20,1%. Але при цьому інфляція становила 12,9%. Тож зростання реальної зарплати становило 6,4%.
МВФ прогнозує, що інфляція у 2024 році сповільниться до 6,4%. Зростання реальної зарплати становитиме 9,8%.
Також МВФ очікує, що середньорічна інфляція у 2025 році становитиме 7,6%, реальна зарплата зросте на 7,8%. 2026 року інфляція буде 6,2%, реальна зарплата зросте на 6,7%. 2026 року інфляція буде 5,2%, реальна зарплата зросте на 5,0%.
Топ коментарі
+5 vita gunesh
показати весь коментар22.03.2024 11:47 Відповісти Посилання
+2 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар22.03.2024 11:49 Відповісти Посилання
+2 Alex Bogashenko
показати весь коментар22.03.2024 11:50 Відповісти Посилання
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В 2022-му інфляція в Україні була 35%.
За минулий рік десь 15-20. Звідки 100% намалювалось?!
Але я зрозумів про що ти
Звичайно це радше алігорія ніж реальний %
Але щось я не пам'ятаю за Пороха долар по 40