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Зарплата в Україні зросте у 2024-му майже на 17%, - МВФ

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Міжнародний валютний фонд оприлюднив свій прогноз зростання зарплати в Україні в найближчі роки.

Про це повідомляє пресслужба МВФ, інформує Цензор.НЕТ.

За прогнозом МВФ, номінальна заробітна плата зросте:

  • у 2024 році - на 16,9%;
  • у 2025 році - на 15,9%;
  • у 2026 році - на 13,3%;
  • у 2027 році - на 10,5%.

Читайте: Середня зарплата зросла за рік на 2 600 гривень. У яких галузях заробляють найбільше?

У 2023 році вона вже зросла на 20,1%. Але при цьому інфляція становила 12,9%. Тож зростання реальної зарплати становило 6,4%.

МВФ прогнозує, що інфляція у 2024 році сповільниться до 6,4%. Зростання реальної зарплати становитиме 9,8%.

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Також МВФ очікує, що середньорічна інфляція у 2025 році становитиме 7,6%, реальна зарплата зросте на 7,8%. 2026 року інфляція буде 6,2%, реальна зарплата зросте на 6,7%. 2026 року інфляція буде 5,2%, реальна зарплата зросте на 5,0%.

Автор: 

МВФ (3078) прогноз (1397) зарплата (2261)


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Топ коментарі
+5
Зарплата чиновників і депутатів???
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22.03.2024 11:47 Відповісти
+2
При інфляції в ...100? 120% ?
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22.03.2024 11:49 Відповісти
+2
за то пенсии уменьшаются, и субсидии зажимают
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22.03.2024 11:50 Відповісти
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Зарплата чиновників і депутатів???
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22.03.2024 11:47 Відповісти
При інфляції в ...100? 120% ?
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22.03.2024 11:49 Відповісти
Це у нас тут в Польщі 120%???
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22.03.2024 11:53 Відповісти
Вас там у польщі - притулок довпойопів з України?
В 2022-му інфляція в Україні була 35%.
За минулий рік десь 15-20. Звідки 100% намалювалось?!
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22.03.2024 12:46 Відповісти
Довпойопи то вкраїнчики , що спочатку повірили у шашлики ,а тепер Тису форсують

Але я зрозумів про що ти

Звичайно це радше алігорія ніж реальний %

Але щось я не пам'ятаю за Пороха долар по 40
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22.03.2024 12:58 Відповісти
Це вони в чому вираховували? В гривнях? Чи може в євро?
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22.03.2024 11:49 Відповісти
за то пенсии уменьшаются, и субсидии зажимают
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22.03.2024 11:50 Відповісти
Пенсії в Україні зараз платять платники податків країн ЄС, а не України
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22.03.2024 12:45 Відповісти
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22.03.2024 12:54 Відповісти
*** , про що мова , як можна прогнозувати зарплати взагалі , не кажучи вже про 2027 рік ? Це сюр якийсь.
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22.03.2024 11:57 Відповісти
О, то може МВФ буде і зарплату платити і у валюті?
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22.03.2024 11:59 Відповісти
4000 дулярів моїм сусідам-вчителям і так вистачає...
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22.03.2024 12:09 Відповісти
надо повысить цены на электрику, на восстановление ГЭС.
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22.03.2024 12:21 Відповісти
Це цілком логічно - адже за прогнозами МВФ курс гривні в 2027 буде за 50 ....
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22.03.2024 12:40 Відповісти
Підвищать зарплати якраз на рівень інфляції.
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22.03.2024 12:43 Відповісти
 
 