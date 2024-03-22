Литва передала ЗСУ системи для боротьби з безпілотниками

22 березня Литва передала Збройним Силам України системи для протидії з безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міністерстві оборони Литви.

Зазначається, що Литва надає безперебійну військову підтримку Україні, яка включає різноманітне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання солдатів, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, що надається відповідно до потреб, висловлених Україною.

"Литва вже розробила план довгострокової підтримки України, на 2024-2026 роки заплановано 200 млн євро", - зазначили у відомстві.

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