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Литва передала ЗСУ системи для боротьби з безпілотниками

литва,боротьби,системи,безпілотниками

22 березня Литва передала Збройним Силам України системи для протидії з безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міністерстві оборони Литви.

Зазначається, що Литва надає  безперебійну військову підтримку Україні, яка включає різноманітне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання солдатів, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, що надається відповідно до потреб, висловлених Україною.

"Литва вже розробила план довгострокової підтримки України, на 2024-2026 роки заплановано 200 млн євро", - зазначили у відомстві.

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Автор: 

безпілотник (4348) Литва (2453) допомога (8450)


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Дякую....
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22.03.2024 13:56 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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22.03.2024 14:10 Відповісти
В Україні є багато приватних підприємств, які виробляють (і досить масово та швидко) антидронові засоби. Але держава їх не закуповує. Легше ж вкрасти 17 мільярдів на асфальті, аніж на РЕБах. До речі, за 17 млрд. можна було б закупити більше 29 тисяч антидронових куполів для боротьби з fpv-дронами або 5,5 тисячі для боротьби з ланцетами.
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22.03.2024 14:11 Відповісти
Так їх в Трускавці не вчили цифри рахувати
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22.03.2024 14:18 Відповісти
Дякуємо

а де той розпіарений укрлітпольский батальон? Хтось скаже правду?
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22.03.2024 14:17 Відповісти
Дякуємо, Друзі!!
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22.03.2024 14:33 Відповісти
 
 