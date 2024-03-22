На Сумщині та Кіровоградщині скасовано графіки відключення світла
У кількох областях України запровадили графіки відключення світла через масовану атаку РФ у ніч на 22 березня. У Сумській та Кіровоградській областях їх вже скасовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ПрАТ "Кіровоградобленерго" та АТ "Сумиобленерго".
"З 12:00 по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК Укренерго, застосування графіків аварійних відключень електропостачання скасовано. Йде поступове заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні.
На Сумщині закликали споживачів раціонально користуватися електроенергією і не вмикати в мережу одразу всі прилади після відновлення розподілу електроенергії.
Як повідомили в Міненерго, споживання електроенергії вимушено обмежили в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
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