На Сумщині та Кіровоградщині скасовано графіки відключення світла

У кількох областях України запровадили графіки відключення світла через масовану атаку РФ у ніч на 22 березня. У Сумській та Кіровоградській областях їх вже скасовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ПрАТ "Кіровоградобленерго" та АТ "Сумиобленерго".

"З 12:00 по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням НЕК Укренерго, застосування графіків аварійних відключень електропостачання скасовано. Йде поступове заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні.

На Сумщині закликали споживачів раціонально користуватися електроенергією і не вмикати в мережу одразу всі прилади після відновлення розподілу електроенергії.

Як повідомили в Міненерго, споживання електроенергії вимушено обмежили в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

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