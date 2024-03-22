Міноборони ініціювало незалежну оцінку внутрішнього аудиту відомства

Міністерство оборони України ініціювало незалежну оцінку внутрішнього аудиту відомства, яку проводить компанія KPMG в Україні.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, компанія KPMG в Україні є членом міжнародної мережі незалежних фірм KPMG. Вона входить до складу "великої четвірки" визнаних на міжнародному рівні фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.

Міжнародні стандарти вимагають проведення такого оцінювання щонайменше раз на п'ять років кваліфікованим незалежним оцінювачем, який не є співробітником організації. У Міноборони таку оцінку проводили 7 років тому (у 2017 році). Цей процес є елементом реформи системи фінансового контролю і управління Міністерства оборони України, вагомою складовою якого є внутрішній аудит відомства.

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"Наразі важливо оцінити поточний стан внутрішнього аудиту Міноборони, готовність впроваджувати нові підходи, методи та процедури під час проведення аудиторських досліджень, удосконалювати організаційно-штатну структуру та фаховість працівників. І в цьому контексті залучення провідних експертів до його оцінки цілком зрозуміле. Детальний звіт від KPMG допоможе керівництву Міноборони краще зрозуміти поточний стан внутрішнього аудиту у відомстві, і в загальному ефективніше контролювати хід реформи", - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У Міноборони зауважили, що процес здійснюється відповідно до Програми Спеціального радника міністра оборони України з питань оборони від Великої Британії за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

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