УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12003 відвідувача онлайн
Новини
1 831 6

Міноборони ініціювало незалежну оцінку внутрішнього аудиту відомства

міноборони

Міністерство оборони України ініціювало незалежну оцінку внутрішнього аудиту відомства, яку проводить компанія KPMG в Україні.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, компанія KPMG в Україні є членом міжнародної мережі незалежних фірм KPMG. Вона входить до складу "великої четвірки" визнаних на міжнародному рівні фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.

Міжнародні стандарти вимагають проведення такого оцінювання щонайменше раз на п'ять років кваліфікованим незалежним оцінювачем, який не є співробітником організації. У Міноборони таку оцінку проводили 7 років тому (у 2017 році). Цей процес є елементом реформи системи фінансового контролю і управління Міністерства оборони України, вагомою складовою якого є внутрішній аудит відомства.

Читайте: Матеріали внутрішніх аудитів Міноборони долучили до 25 кримінальних проваджень

"Наразі важливо оцінити поточний стан внутрішнього аудиту Міноборони, готовність впроваджувати нові підходи, методи та процедури під час проведення аудиторських досліджень, удосконалювати організаційно-штатну структуру та фаховість працівників. І в цьому контексті залучення провідних експертів до його оцінки цілком зрозуміле. Детальний звіт від KPMG допоможе керівництву Міноборони краще зрозуміти поточний стан внутрішнього аудиту у відомстві, і в загальному ефективніше контролювати хід реформи", - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У Міноборони зауважили, що процес здійснюється відповідно до Програми Спеціального радника міністра оборони України з питань оборони від Великої Британії за фінансової підтримки Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутрішній аудит Міноборони за останні 4 місяці виявив порушень на 10 млрд, - Умєров

Автор: 

аудит (569) Міноборони (7483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і скільки це коштує?
скільки перерахували KPMG, що б перевірити перевірників?
а саме головне, для чого і які будуть наслідки?
показати весь коментар
22.03.2024 19:07 Відповісти
після секретів Залужного час передати всю інформацію, яку він приховував від найшашличнішого, дорогим партнерам, з якими домовилися в омані
показати весь коментар
22.03.2024 19:11 Відповісти
Ну а коли будуть перевіряти перевіряльників перевіряючих? Непорядок. Треба ж освоювати бюджет. І сподіваюсь, що перевірка перевіряльників перевіряючих не менша ляма коштуватиме, а то якось несолідно буде.
показати весь коментар
22.03.2024 19:29 Відповісти
Так,ще ці дані москалям попадуть і ****@(
показати весь коментар
22.03.2024 19:43 Відповісти
Самі себе перевіряють?

Однако…
показати весь коментар
22.03.2024 22:26 Відповісти
Незалежна оцінка - https://realexpert.ua/nezalezhna-otsinka/ це завжди добре. Якщо, звісно вона дійсно експертна, і дійсно незалежна. 🙂
показати весь коментар
16.12.2024 19:42 Відповісти
 
 