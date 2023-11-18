Матеріали внутрішніх аудитів Міноборони долучили до 25 кримінальних проваджень

Матеріали внутрішніх аудитів Міністерства оборони України долучені до 25 кримінальних проваджень.

Про це Міноборони повідомляє у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони перевірила дії посадових осіб під час тендеру з ціною у 351 гривню за одну обкладинку папки особової справи.

"Перевірка встановила: за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок, завдяки яким у заявці Командування Сил логістики встановили ціну - 351 гривню за штуку", - ідеться в повідомленні.

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Після оголошення старту торгів від виробників за першим лотом надійшла лише одна цінова пропозиція, яка дорівнювала очікуваній вартості. Пропозицію надіслав виробник - ПрАТ Київська поліграфічна фабрика "ЗОРЯ".

Після цього міністерство з’ясувало, що на ринку є дешевші пропозиції - приміром, схожі зразки папок за ціною від 140 до 325 гривень. Аудитори закупили у ФОП зразок такого товару за ціною 120 гривень - це акційна ціна від основної 140 гривень (при цьому невідомо, чи може цей продавець задовольнити потребу щодо кількості тендеру, який включає 4 лоти загальною кількістю 58 тисяч одиниць).

Перевірка також встановила, що зміни, запропоновані Кадровим центром Збройних сил України щодо технічних параметрів обкладинок, надані без обґрунтування.

Відповідальні особи Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони не підписали договір щодо цього тендеру.

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Враховуючи зазначене, Служба внутрішнього аудиту Міноборони запропонувала Кадровому центру ЗСУ внести зміни, які дозволять зменшити вартість товару та збільшити кількість учасників аукціону.

"Основні зусилля внутрішнього аудиту Міноборони спрямовані на запобігання та попередження порушень та неефективних витрат державних ресурсів. Під час встановлення фактів вже вчинених порушень ми передаємо цю інформацію прокуратурі. Це проста логіка, якої ми дотримуємось, щоб вичистити систему від корупції. Ми хочемо показати, що закони однакові для всіх", - заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У Міноборони зауважили, що всебічна перевірка триває, а остаточні результати будуть опубліковані після її завершення.

Служба внутрішнього аудиту продовжує моніторинг та дослідження ризикованих операцій. Наразі матеріали внутрішніх аудитів долучено до 25 кримінальних проваджень.

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Як повідомлялося, тендер на закупівлю обкладинок для особових справ військових Міноборони оголосило наприкінці жовтня. Внутрішня служба аудиту виявила на ринку подібні товари за нижчими цінами.

У листопаді Міністерство оборони надало роз'яснення щодо ситуації з тендером на закупівлю обкладинок для особових справ військових, який набув розголосу в засобах масової інформації.