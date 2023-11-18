Материалы внутренних аудитов Минобороны приобщили к 25 уголовным производствам

Материалы внутренних аудитов Министерства обороны Украины приобщены к 25 уголовным производствам.

Об этом Минобороны сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Служба внутреннего аудита Минобороны проверила действия должностных лиц во время тендера с ценой в 351 гривню за одну обложку папки личного дела.

"Проверка установила: за четыре месяца до тендера Кадровый центр ВСУ предложил внести изменения в техническую спецификацию обложек, благодаря которым в заявке Командования Сил логистики установили цену – 351 гривню за штуку", – говорится в сообщении.

Также читайте: Мы проведем аудит деятельности всех направлений работы Минобороны, - Умеров

После объявления старта торгов от производителей по первому лоту поступило лишь одно ценовое предложение, которое равнялось ожидаемой стоимости. Предложение направил производитель – ЧАО Киевская полиграфическая фабрика "ЗОРЯ".

После этого министерство выяснило, что на рынке есть более дешевые предложения - например, похожие образцы папок по цене от 140 до 325 гривен. Аудиторы закупили у ФЛП образец такого товара по цене 120 гривен – это акционная цена от основной, 140 гривен (при этом неизвестно, может ли этот продавец удовлетворить потребность в количестве тендера, который включает 4 лота общим количеством 58 тысяч единиц).

Проверка также установила, что изменения, предложенные Кадровым центром Вооруженных сил Украины по техническим параметрам обложек, предоставлены без обоснования.

Ответственные лица Департамента ресурсного обеспечения Минобороны не подписали договор по этому тендеру.

Читайте также: Общественный антикоррупционный совет при Минобороны создал рабочую группу для изучения ситуации с закупкой оружия и по каким ценам это делалось

Учитывая указанное, Служба внутреннего аудита Минобороны предложила Кадровому центру ВСУ внести изменения, позволяющие снизить стоимость товара и увеличить количество участников аукциона.

"Основные усилия внутреннего аудита Минобороны направлены на предотвращение и предупреждение нарушений и неэффективных расходов государственных ресурсов. При установлении фактов уже совершенных нарушений мы передаем эту информацию прокуратуре. Это простая логика, которой мы придерживаемся, чтобы вычистить систему от коррупции. Мы хотим показать, что законы одинаковы для всех", - заявил замминистра обороны Юрий Джигир.

В Минобороны отметили, что всесторонняя проверка продолжается, а окончательные результаты будут опубликованы по ее завершении.

Служба внутреннего аудита продолжает мониторинг и исследование рискованных операций. В настоящее время материалы внутренних аудитов приобщены к 25 уголовным производствам.

Также читайте: 621 чиновника Минобороны и ВСУ в прошлом году привлекли к ответственности после аудитов, - Резников

Как сообщалось, тендер на закупку обложек для личных дел военных Минобороны объявило в конце октября. Внутренняя служба аудита обнаружила на рынке подобные товары по более низким ценам.

В ноябре Министерство обороны предоставило разъяснения по ситуации с тендером на закупку обложек для личных дел военных, который получил огласку в средствах массовой информации.