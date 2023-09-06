Мы проведем аудит деятельности всех направлений работы Минобороны, - Умеров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его команда, в первую очередь, намерена провести аудит всех направлений, которые находятся в ведении главного оборонного ведомства государства.
"Министерство обороны - ключевой орган по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны", - сказал он в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Умеров сообщил, что команда Минобороны разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией национальной безопасности и обороны в соответствии с доктриной победы президента Украины, новыми вызовами, реалиями и стандартами НАТО.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.
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Хлчеться вірити, що не помиляюсь.
Поживемо - побачимо!
щоб вийти на оп-у! оце парєнь отжог!!!!!!!!!!!!!!!
ОПе надо же узнать, сколько очкастая крыса, скоммуниздила с общака !
для чесного справедливого аудиту долучають незалежні міжнародні аудиторські компанії.
аудит такої величезної махіни, як міністерство, а тим більше оборони, займає пів року, як мінімум.
у нас є пів року?
доти, зе!лідор президент україни, а це значить, що поруч вічний єрмак, нічого в цій країни не зміниться.
Потрібно ж з'ясувати:
Хто скільки краде та скільки повинен відкладати наверх.
Та чи не відкладає попереднім керівникам?
Как этот человек согласился?
Почему высшие военные должности назначаются людьми которые или не имеют отношения к военному ремеслу или, что еще хуже, кроме воровства ничего больше не умеют и не знают.
Пока не ясно, кто такой Умеров, он еще не отличился как Резников и обсуждать его рано.
Но пока не измениться подход к назначению людей на высшие гос. должности, глобальных изменений ждать не стоит.