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Новости Война в Украине
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аудит (349) Минобороны (8243) Умеров Рустем (136)

Мы проведем аудит деятельности всех направлений работы Минобороны, - Умеров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его команда, в первую очередь, намерена провести аудит всех направлений, которые находятся в ведении главного оборонного ведомства государства.

"Министерство обороны - ключевой орган по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны", - сказал он в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Умеров сообщил, что команда Минобороны разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией национальной безопасности и обороны в соответствии с доктриной победы президента Украины, новыми вызовами, реалиями и стандартами НАТО.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

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Топ комментарии
+9
Як тільки тут з"явився президент, всі ваші блогороні наміри, пане міністр, можете поховати. Бо при цьому президенті так напрацював пан Резніков. І ще працював би, якби не журнлісти.
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06.09.2023 21:21
+8
Це Рєзников - намбе ТУ👈
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06.09.2023 21:08
+8
жінка в амєрікі, діти в амєрікі, а воно тут аудіт буде робити. пздуй в амєріку, уйбок.
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06.09.2023 21:16
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Як тільки тут з"явився президент, всі ваші блогороні наміри, пане міністр, можете поховати. Бо при цьому президенті так напрацював пан Резніков. І ще працював би, якби не журнлісти.
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06.09.2023 21:21 Ответить
Це нiчого не змiнить, на жаль...
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06.09.2023 21:28 Ответить
Я думаю изменит
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06.09.2023 21:37 Ответить
Правильно !! Все выявить И ПОДЕЛИТЬ ПО ЧЕСТНОМУ !!!
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07.09.2023 01:15 Ответить
Це Рєзников - намбе ТУ👈
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06.09.2023 21:08 Ответить
Щось після аудиту зміниться, якщо він, звичайно, відбудеться? Не засцикайте людям очі.
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06.09.2023 21:09 Ответить
зроблять висновки, оприлюднять, донесуть до громадськості...
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06.09.2023 21:23 Ответить
..аудит..це швидке вивчення відбудованих схем!! Далі де треба..покращити, де треба...змінити... Актора у спектаклі змінили, щоб продовжував грати по написаному сценарію і не видумував нічого свого.
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06.09.2023 22:50 Ответить
Та всі новенькі з цього починають, шкода тільки, що це слова...
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06.09.2023 21:10 Ответить
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06.09.2023 21:10 Ответить
Суки Зелені...Давайте на ділі а не на словах...заїбали брехати
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06.09.2023 21:11 Ответить
"Аудит" - це перенаправлення потоків розпилу під нового "куратора"? )))
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06.09.2023 21:11 Ответить
Та ні. Куратор залишається той же. Це переоблік, що ще можна ********.
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06.09.2023 21:16 Ответить
корупція Резнікова на поверхні та аудити вже зроблено - поки він на волі все це бла-бла-бла
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06.09.2023 21:11 Ответить
Не так все просто. Очень сложных схем много юридически безупречных. Но необходима воля и отключение телефона Ермака
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06.09.2023 21:32 Ответить
цікаво скільки років це займе
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06.09.2023 21:11 Ответить
Ну да, аудит нужен. Что бы знать какие схемы рабочие, на чем можно воровать...
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06.09.2023 21:12 Ответить
Буде добре якщо це не обмежиться лише словами-тому будемо бачити...
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06.09.2023 21:13 Ответить
та бажано цей аудит проаести з 14-го. Так щоб ясна картина була. Багато хто каже, що в нас було все гаразд. От і подивимося, що було і в якому гаразді.
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06.09.2023 21:13 Ответить
чому з 2014, а не з 1991?
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06.09.2023 21:29 Ответить
Які гарні слова... Аудит, трансформація, консолідація, реструктуризація, оптимізація... Скільки за ними титанічної роботи... А результат завжди один.
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06.09.2023 21:13 Ответить
Нам зараз хіба цей аудит потрібен, коли ворог паскудить в країні? Цей Умаров, здається, щось переплутав)
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06.09.2023 22:38 Ответить
І скажете -"все в межах закону''.
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06.09.2023 21:15 Ответить
А він що міністром фінансів влаштувався працювати?
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06.09.2023 21:16 Ответить
жінка в амєрікі, діти в амєрікі, а воно тут аудіт буде робити. пздуй в амєріку, уйбок.
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06.09.2023 21:16 Ответить
Цікаво побачити аудит МО за 6 місяців до 24.02.2023 для оцінки діяльності резнікова та найвеличнішого, бо не зрозуміло, як знаючи про вторгнення за 6 місяців вдалося накопичити запасів тільки на 2. При тому, що мав бути держрезерв та резерм моброзгортання і раніше.
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06.09.2023 21:17 Ответить
Все правильно, потрібно документально підтвердити злочини резнікова і тарана. Матеріали аудіту направити в прокуратуру, НАБУ, ДБР, СБУ і починати свою діяльність з чистого аркушу. Навіщо йому лайно, яке натворили попередники?
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06.09.2023 21:18 Ответить
Не підтвердять. То скоріше аудіт - як робота над помилками. Вивчать досвід попередника й будуть більш детально підходити до держзакупівель. Щоб красти ще більше й не палитись. Бо ті думали, що люди на урапатріотичній зехвилі схаває все..
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06.09.2023 21:34 Ответить
Не погоджуюся, бо аудіт це така ревізія, яка зафіксує все, що на цей час має армія, чого не вистачє, куди що пішло і підтвердження законності витрат. Під цими цифрами підведуть лінію, про виявлені недоліки зобовязані передати в правоохоронні органи і починати дію з чистого паперу. Виявлені договори, які не відповідають закону, будуть переглянуті, розірвані, або пролонговані.
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06.09.2023 22:01 Ответить
Ви маєте віру зеленому аудиту?? Незалежний, іноземний -так. Все інше, то просто фуфел.
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06.09.2023 22:29 Ответить
Зрозуміла робоча схема - почнуть розпил грошей з аудиту, на який виділять чималий бюджет!
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06.09.2023 21:20 Ответить
люди не верят ни кому , а особенно зе- припижженным на всю голову депутатам и министрам , война - это результат управления страной , десятки тысяч погибших мирных людей - это результат управления зе- мудачья , миллиарды разворованных денег - результат управления страной зе- мудачьем и ворьем и схематозниками , которых привели зе- ушлепки , и мнение людей о том , что в барделе не меняют кравати , справедливо , каждая вновь пришедшая ***** думает только об одном - деньги , много денег , в стране второй год войны , куча ********* поймана за руку на взятках и воровстве , и НИ ОДНОГО !!!!!! не наказано , не посажено в тюрьму , .................о чем говорит этот Умеров ? аудиты, ***** , и тд , для лохов .
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06.09.2023 21:25 Ответить
Яка його ко-*****?! Ко-***** призначена заступниками йому Єрмаком-Татаровим? Умєрову не вірю! Сподіваюсь що помиляюсь.
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06.09.2023 21:25 Ответить
А я поки що відношусь з обережним оптимізмом.

Хлчеться вірити, що не помиляюсь.

Поживемо - побачимо!
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06.09.2023 21:50 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))............
щоб вийти на оп-у! оце парєнь отжог!!!!!!!!!!!!!!!
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06.09.2023 21:26 Ответить
Так буратінка у міністерське крісло аудитора посадив? А ми гадали, що міністра оборони...
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06.09.2023 21:27 Ответить
Чомусь так хочеться, щоб Умеров виявився порядною людиною! У нинішній зеленій владі таких нема. Може хоч він...
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06.09.2023 21:29 Ответить
напевно єдиний незашкварений Федоров. втім час покаже.
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06.09.2023 21:32 Ответить
украинцы закончились...
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06.09.2023 21:29 Ответить
"Доктрина президента"-це все,чекати більше нічого!
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06.09.2023 21:30 Ответить
У меня работа состоит из проверок, аудитов, антикоррупционных мероприятий, вн.безопасности, финмониторинга мин.финансов, антимонопольного комитета, торговой палаты и т.д. Целые здания высокооплачиваемых государством менов и вуменов проверяют, как я купил чайник.
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06.09.2023 21:31 Ответить
особливо цікаво коли чайнік купується за ціною "абрамса".
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06.09.2023 21:34 Ответить
Мы полетим на Марс.
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06.09.2023 21:34 Ответить
Проводить надо, но тем кто знает армию и служил в ней. А так наверняка дров наломают, а исправлять будет уже другая команда! Не трожь то что работает.
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06.09.2023 21:37 Ответить
Аудит - это правильно!
ОПе надо же узнать, сколько очкастая крыса, скоммуниздила с общака !
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06.09.2023 21:37 Ответить
аудит, це перше з чого починає кожний новий керівник.
для чесного справедливого аудиту долучають незалежні міжнародні аудиторські компанії.
аудит такої величезної махіни, як міністерство, а тим більше оборони, займає пів року, як мінімум.
у нас є пів року?
доти, зе!лідор президент україни, а це значить, що поруч вічний єрмак, нічого в цій країни не зміниться.
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06.09.2023 21:47 Ответить
Главные жулики - Ермак и Зеленский
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06.09.2023 21:49 Ответить
Звісна річ!
Потрібно ж з'ясувати:
Хто скільки краде та скільки повинен відкладати наверх.
Та чи не відкладає попереднім керівникам?
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06.09.2023 21:52 Ответить
Ну не знаю, идти к зеленскому на любую должонсть - уже зашквар.
Как этот человек согласился?
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06.09.2023 21:53 Ответить
Тому що він корєш Абрамовіча.
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06.09.2023 21:57 Ответить
Наверно очкастый начал крысятничать, вот и решили провести аудит
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06.09.2023 21:54 Ответить
Правильно, уточнення і розвиток корупційної системи.
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06.09.2023 22:01 Ответить
Подскажите, почему нет закона, согласно которому министр обороны может избираться исключительно военным советом (из высшего генералитета), или голосованием всех военнослужащих, включая мобилизованных ?
Почему высшие военные должности назначаются людьми которые или не имеют отношения к военному ремеслу или, что еще хуже, кроме воровства ничего больше не умеют и не знают.
Пока не ясно, кто такой Умеров, он еще не отличился как Резников и обсуждать его рано.
Но пока не измениться подход к назначению людей на высшие гос. должности, глобальных изменений ждать не стоит.
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06.09.2023 22:06 Ответить
То ще добре ож Боневтік Оманський не замутив референдум. 73% обрали бом. Болгарська сексологіня здавалася б дівчинкою незламанною.
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06.09.2023 22:40 Ответить
кака була , кака є .Яка різниця мж тим .що говорив грабіжник Резніков і тим ,що говорить "добропорядочний" Умеров? слова резнікова 31.01.23 ((("Крім того, вчора я підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицією провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати дієвий механізм, який закладе основи для майбутньої прозорої, підзвітної і водночас надійної та захищеної системи забезпечення армії"((((https://www.unian.ua/war/reznikov-rozpoviv-pro-zmini-yaki-provedut-u-sistemi-zakupivel-dlya-armiji-pislya-skandalu-12128751.html)))
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06.09.2023 22:09 Ответить
1, "що здійснюють розслідування,". 2. "провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки" з тима "що здійснюють розслідування" (розслідування не буде?). 3. "зможемо побудувати дієвий механізм" 4. "для майбутньої прозорої, підзвітної". А раніше вона що, була "не прозора, не підзвітна" та навіть "не надійна та не захищена"? І це за 4 (чотири) роки. Та тебе за це розстріляти треба, а не послом у Ландон.
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06.09.2023 22:35 Ответить
А, як вийде на Єрмака, який Умерова призначив, що робитиме?
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06.09.2023 22:14 Ответить
Яке огидне словоблуддя "Умєров повідомив, що команда Міноборони розробить концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією національної безпеки та оборони відповідно до доктрини перемоги Президента України, нових викликів, реалій та стандартів НАТО Джерело:" з таким витонченим слогом жополіза міністр оборону це знову СРАКА.
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06.09.2023 22:18 Ответить
Поки пройде аудит, резьніков встигне добігти до канадійського кордону...
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06.09.2023 22:22 Ответить
Как это правильно назывется? "Перераспределение финансовых потоков"?
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06.09.2023 22:25 Ответить
Все. Нам пи..да.
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06.09.2023 22:35 Ответить
Кто назначает Министра Обороны ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ну конечно президент ,,,,,,,,,,,,,,,, Вот и ответ чем это закончится ,,,,,,,,,,,, а аудиты , борьба с корупцией,весной садить будем,это было уже
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06.09.2023 23:14 Ответить
а потім проведемо незалежний аудит Біг 4 над аудитом умерова 😎
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07.09.2023 01:11 Ответить
..ой,а не выйдут эти проверятели на свой хвост...Не буду торопить события,но что то США зачастили в Ukrainu...
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07.09.2023 07:47 Ответить
Успіхів,пане Умерла.Не звертайте уваги на дебілів і запроданців,ви чесна і розумна людина.Украінці вас підтримають і вищі сили на стороні добра і справедливості.Благослови вас ,Господь,на добрі справи.Авдієві конюшні треба розгрібати.Віримо вам.Слава Украіні!
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07.09.2023 07:06 Ответить
Скажу одне....Порядна людина НІКОЛИ не пішла б працювати з зеленим чмом.. тож такий самий.
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07.09.2023 07:47 Ответить
Рєзніков повинен сісти. З конфіскацією.
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07.09.2023 08:47 Ответить
 
 