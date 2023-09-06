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Новости Политика Украины
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ВР (28734) Минобороны (8243) назначение (2048) Умеров Рустем (136)

Рада назначила Умерова министром обороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

умеров

Верховная Рада назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины. ЗА – 338", - говорится в сообщении.

Рада назначила Умерова министром обороны 01

Рустем Умеров с 7 сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. В 2019 году был избран в ВР от партии "Голос".

В парламенте был секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств, а также заместителем члена постоянной делегации в Совете Европы и сопредседателем депутатского межфракционного объединения "Кримська платформа".

В сентябре 2020 года он также вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при СНБО.

Читайте также: Парламентский комитет по нацбезопасности поддержал назначение Умерова министром обороны
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Топ комментарии
+26
Представляю , что бы собой представлял Израиль , если бы там Президент был из арабов , министр обороны - турок , которого потом поменяли на пакистанца , а большинство каналов ТВ принадлежало бы иранским богатеям как самым богатым людям Израиля ... , а евреи массово умирали бы на поле боя, после того как будучи избирателями и насмотревшись тупых сериальчиков по ТВ понавыбирали бы во власть над собой всех вышеперечисленных ?! Даже в голове такое не укладывается ! А в Украине такое как раз и происходит. Ау , 73% , вы вот это и выбирали в 2019 году ? Ну так вы и выбрали себе приговор , как ЭТОТ вам обещал !
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06.09.2023 14:08
+24
...у спектаклі змінили актора... )) Режесура...сценарій... затверджені..!
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06.09.2023 13:35
+24
Ніколи Єрмак не призначить в коло своїх слуг незалежного, і чужого.
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06.09.2023 13:38
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шило на мило. вхідний квиток туди - згода на корупцію.
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06.09.2023 13:49 Ответить
Ось що пише джерело відносно фігури Умєрова:
"Уже после начала полномасштабной войны, весной 2022 года Умеров участвовал в российско-украинских переговорах - в Беларуси и Турции. Например, он был на встрече в Стамбуле 29 марта 2022-го, когда Киев предложил Москве зафиксировать в мирном договоре позиции по Крыму.
Хорошее владение турецким и связи с Турцией пригодились Умерову в переговорах с Россией, посредником и площадкой в которых часто выступала Анкара. Умерову удалось наладить хорошие отношения с главой турецкого МИД (а в прошлом - главой разведки Турции) Хаканом Фиданом...
В марте 2023 года Умеров сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, а в мае - уже Владимира Зеленского во время поездки в Саудовскую Аравию, о чем писал украинский Forbes. Участвовал Умеров и в организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями Саудовской Аравии в июле 2023-го. Все эти связи сейчас дают Умерову возможность помогать офису президента и его главе Андрею Ермаку выстраивать стратегию работы с Ближним Востоком и Глобальным Югом...
Назначение Умерова на должность министра обороны было бы невозможно без «неплохих отношений», которые сложились у него с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Немаловажную роль сыграла и поддержка международных партнеров Украины. Так, кандидатуру Умерова активно поддерживали антикоррупционные активисты и общественные организации - в частности, Виталий Шабунин и Дарья Каленюк..."
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06.09.2023 13:50 Ответить
Ви написали богато, а для цієї кацапні дуже важко стільки прочитати, а треба ж щє подумати, а це взагалі нереально.

Від себе - дуже Вам дякую.
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06.09.2023 14:34 Ответить
власне, не він написав, а російське видання "медуза".
не знаю, для чого хтось в Україні його читає, окрім як для професійної потреби.
хоча, мабуть такі "думаючі" як оце ви.
вище в коментарях, наприклад, пан Мьішкевич захоплюється умеровим через реставрацію мусульманської мечеті.
янукович, ахметов, велика кількість т.зв. злодійських авторитетів вкладались в ремонт чи будівництво церков. тож, як на мене, це не показник ані фаховасті, ані знань, ані доброчесності.
а от те, що людина під час повномаштабної війни погодила й проводила приватизацію, особисто для мене є показником, й показник цей зі знаком -.
адже важко підгадати гірший для держави й кращий для нечесних ділків час для приватизації, ніж війна, коли вартість активів є найнижчою.
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06.09.2023 17:28 Ответить
в цій країні, українці потрібні тільки в штурмові роти!!!
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06.09.2023 14:20 Ответить
Проснись, за Украину кучу батальонов других национальностей воююет, азербайджанцы, белорусы,грузины. И даже русские.
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06.09.2023 15:27 Ответить
В відсотках будласка!!! у владі українців 3%, а на фронті 97%!!! Це ти проснись недоумок.
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06.09.2023 15:47 Ответить
Были у вас украинцы во власти: Кучма и Кравчук, которые положили начало ограблению Украины.
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06.09.2023 15:50 Ответить
то не українці, а комуняки!
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07.09.2023 00:35 Ответить
Чи ви всі подуріли?! Який ще "чучмек"?! Умеров - кримський татарін, представник корінного народу Крима (який підтримує Україну та потерпає від москалів), громадянин України!

Дайте людині хоч трохи попроацювати, а потім вже волайте!
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06.09.2023 22:08 Ответить
Дайте человеку спокойно ПОРАБОТАТЬ, а потом ******* будете.
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06.09.2023 13:56 Ответить
так уже дали одному в апреле 2019
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06.09.2023 17:26 Ответить
Маемо право на Помилку!!!

Дайте по єксперементувати…
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06.09.2023 21:41 Ответить
Ми « нова команда». У нас усі такі…
Я не один…
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06.09.2023 21:42 Ответить
Весняна форма тепер буде зимою?
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06.09.2023 13:58 Ответить
Добре, що Умєрова не призначили Головним Хірургом України...
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06.09.2023 14:04 Ответить
Представляю , что бы собой представлял Израиль , если бы там Президент был из арабов , министр обороны - турок , которого потом поменяли на пакистанца , а большинство каналов ТВ принадлежало бы иранским богатеям как самым богатым людям Израиля ... , а евреи массово умирали бы на поле боя, после того как будучи избирателями и насмотревшись тупых сериальчиков по ТВ понавыбирали бы во власть над собой всех вышеперечисленных ?! Даже в голове такое не укладывается ! А в Украине такое как раз и происходит. Ау , 73% , вы вот это и выбирали в 2019 году ? Ну так вы и выбрали себе приговор , как ЭТОТ вам обещал !
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06.09.2023 14:08 Ответить
Якщо ці гниди не ставлять професіоналів,то хоч би призвіща підбирали-резніков порізав МО,то при умерові МОі-умре.Амінь.
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06.09.2023 14:09 Ответить
Він етнічний кримський татарин яке в нього прізвище має бути?Та й взагалі ви знаєте скільки манкуртів з українським прізвищем є у армії окупанта?
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06.09.2023 14:25 Ответить
це той що Усть-Дунайський порт злив через фонд держмайна, за копійки, під час війни???
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06.09.2023 14:19 Ответить
Ви будете сміятися , але яйця , куртки і танки за Ваші гроші для армії закуповує не міністр оборони , а заступники міністра оборони , які і є розпорядниками бюджетних і кредитних коштів.
Міністр оборони не може зняти жодного свого заступника , а відповідно вони не виконують його наказів , бо не зніме ! Відповідний заступник міністра (продовольство , одяг , озброєння , будівництво , медицина ...) - це мішок з грошима. Ніхто не збирається віддавати мішки з грошима
чужим. Хто призначає міністру заступників формально і неформально ? Так , отож.
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06.09.2023 14:37 Ответить
Дійсно це істота-шарапов, але рєзніков його прикривав. Або в тємє, або в долє.
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06.09.2023 14:40 Ответить
Може в темі, але точно не в долі, просто слабка людина, вилили на голову помий , а він і облизався, може не захотів щоб йому дали несправний вертоліт,чи авто, як Монастирському, але для народу від цього дійсно не легче.
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06.09.2023 19:45 Ответить
Те же яйца, только в профиль!!
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06.09.2023 14:38 Ответить
що в кацапів оголосили траур з приводу міністра оборони киримли?

молодці, швидко кумекають 😂
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06.09.2023 14:48 Ответить
А де побачити його звіт за діяльність на попередньому посту Голови держмайна України? Він взагалі звітував???
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06.09.2023 14:55 Ответить
Міністром оборони треба ставити військових а саме генералів які мають досвід а не простих депутатів
Тому зміна міністра нічого не дасть бо знову політик
А політик бачить військові дії по іншому ніж військові
І якщо він почне давати якісь утопічні накази то зсу буде на тому рівні що і колишнього міністра
Бо військову справу треба розуміти
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06.09.2023 15:05 Ответить
Министр обороны это не военная должность, а управленческая.
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06.09.2023 15:30 Ответить
Скільки набігло свинособак.....
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06.09.2023 15:09 Ответить
та ні, тут українці, що не так зазомбовані, як Ви
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06.09.2023 17:27 Ответить
Надеюсь, он не оденет военных в куртки по 30 долларов
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06.09.2023 15:38 Ответить
Ты сейчас наговоришь, что этот умник вообще бойцов без курток оставит.
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06.09.2023 15:51 Ответить
Это все равно лучше, чем когда покупается куртка по 30 - и выбрасывается потому что полное Г, после чего боец должен покупать себе нормальную за свой счет и по розничной цене. Чем так - ну как по мен пускай деньги на ракеты пойдут, а куртки, уж ладно, купят волонтеры.

Я могу согласиться с кейсом "яйца по 17" - но в хорошие куртки по 30долларов я просто не верю.

То есть, Зеленский сначала положил болт на отмывание бабла в МО, а потом положил болт на закон и уволил Резникова под надуманным предлогом. Облажавшись, фактически дважды. Я против такого. Потому что, если президент подбрасывает министру кейс "куртки по 30" - то кто дает гарантию, что нам с вами менты не подбросят наркоту, например? Это все - полнейший беспредел, государство не должно так работать. Если уж хотите Резникова уволить с конфликтом найдите реальную претензию.
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06.09.2023 20:57 Ответить
"чтобы небыло богатых" - нарратив именно коммунистов.
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07.09.2023 13:02 Ответить
Це коли треба випити, але не знаєш чи за здоров'я, чи за упокій.
Не буде діла поки призначають некомпитентні люди не досвідчених і заможних друзів. То все по колу.
Все зробимо - то не правда- добре, наступний.
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06.09.2023 16:02 Ответить


Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

5 сент.

РОДИНА УМЕРОВА ПРОЖИВАЄ В МАЙАМI Україна отримає нового МО-Умерова «У 2016 Лейла Умерова (дружина) отримала вод\посвідчення у Майамі Діти подружжя навчаються англ\рос\мовами..» Сім'я Умерова НЕпов'язує своє життя з Україною Сьогодні дружина видалила свої акаунти в соцмережах
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06.09.2023 16:34 Ответить
Есть новость похлеще, Умеров сторонник Гюлена, а это злейший враг Эрдогана.
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06.09.2023 16:45 Ответить
The Economist

Умеров був не першим кандидатом на пост. Джерела кажуть, що інші претенденти хотіли привести свої команди в Міністерство оборони. Такі пропозиції були розцінені як занадто радикальні, адже на це відомство виділялася величезна частка державного бюджету. А Умерова вважають компромісним кандидатом. Він лояльний адміністратор, і його поважають антикорупційні активісти.

У команді Зеленського сподіваються, що ці якості Умерова дозволять погасити народне невдоволення. Недавнє опитування показало, що шість з десяти українців вважають корупцію головною перешкодою, що заважає Києву здобути військову перемогу над Москвою.
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06.09.2023 18:28 Ответить
О, ще одно порося бiля корита.
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06.09.2023 18:30 Ответить
Не підходить прізвище для міністра оборони - Умєр(ов).
Хоча б Давілов чи Мочілов.
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06.09.2023 18:44 Ответить
Торговця краденим, по іншому не назвеш голову Фонду держ майна , і яке - б призвище в нього не було, який розкрадав народні активи, призначили міністром оборони. Який міністр корупціонер-держзрадник такі і ті хто його призначав, хоча чого він зрадник? він в Україні не народився і батьки до сьомого коліна не жили в селі , от тоді він був-би зрадник і заслуговував покарання українського народу, а так він просто подвійний чи потрійний агент впливу, якого вибрали по списку Голос за допомогою Вакарчука , просто людина Світа , який розпродає Україну від імені українців, тому що не можуть не тільки не покарати , а і звільнити чи контролювати, як з деклараціями держслужбовців які вони щойно засекретили і звільнили самі себе від військовозабовязання просто вони живуть в іншій державі і грабують Україну і що з нею буде і скількі людей загине їм байдуже, а може вони поступово руйнують країну , щоб уникнити відповідальності в майбутньому. Питання тільки одне чому може?
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06.09.2023 20:24 Ответить
Умеров (очевидно, имя происходит от арабского Умар - Омар, или от тюркского Гумер).
Его назначение вызвало панику в росс. прессе, где его называют "америмканским шпионом" и "ставленником Гюлена", ссылаясь на заявления предателя крымско-татарского народа, Айваза Умерова. Таким образом, пытаются настроить Турцию против Украины, испугавшись сближения двух стран.
Теперь мы имеем двух министров обороны с тюркскими корнями - тувинца по отцу Шойгу, предавшего интересы тувинского народа, и кырымлы Умарова, патриота и Украины, и своего народа. Каким он будет министром, покажет ближайшее время.
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06.09.2023 20:25 Ответить
30 років незалежності вже доказало хто при владі
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06.09.2023 20:45 Ответить
До сих пор, никакой незалежности в Украине не было, ни одного дня. Она всё это время контролировалась кремлем и, похоже, до сих пор под контролем их агента Ермака. Только теперь, благодаря Америке, появился маленький шанс на незалежность, которую ещё нужно отвоевать. Но не с такими как вы, кто только хаит и ничего не делает.
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06.09.2023 21:57 Ответить
Я би боровся за Україну, якби кучма із дніпропетровськими олігархами мали довічне ув'язнення разом із донецькою мафією ,яку контролює Путін через татарина Ахметова. Але вила в задницю ніхто не відміняв,думаю що це буде повторення 1945-1955років.так що треба вже тепер українцям освоювати сибір
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06.09.2023 20:28 Ответить
Я встречал украинцев загарающих на испанских пляжах, говорят тоже самое - если бы не мафия, я бы вернулся. Вот такие патриоты, ждут, пока кто-то другой наведет порядок и защитит страну, и тогда, они может быть, вернутся.
Что до татарина Ахметова - он уже вложил в оборону Украины 4,3 млрд. и делает очень много для победы Украины.
И, обрати внимание, путин во всю старается привлечь к войне татар и другие национальные меньшинства, а так-же, тюркских эмигрантов из Ср. Азии, хотя по логике, все они должны были бы быть на стороне Украины. Дескать, украинцы - нацисты, и вот в Украине два тюрка-татарина активно помогают стране, и тут-же недовольные наезды с испанских и прочих пляжей.
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06.09.2023 21:47 Ответить
Все однозначно- татарин допомагає татарину
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06.09.2023 23:15 Ответить
Якщо продуктовий набір із сухарів коштує у Ахметова 15долларів США то він дуже допомагає
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06.09.2023 23:19 Ответить
Я в Донецьку жиа і працював, тому ти можеш промовчати
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06.09.2023 23:24 Ответить
Так ты ждешь пока другие освободят Донецк?
Мог бы промолчать, но пишу не только для тебя. Беспокоит, что некоторые путают национальный патриотизм, с этнической самоизоляцией. Первое - очень важно и нужно, второе - этническое самоубийство. Поэтому, твои и подобные им сообщения похожи на провокации или, мягко говоря, на не достаточную широту понимания ситуации.
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06.09.2023 23:39 Ответить
А Рєзніков? Його посадять чи ні?
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06.09.2023 21:24 Ответить
На всю Іспанію є тільки один поліцай іспанець китайського походження, у всіх структурах влади тільки етнічні іспанці .і це при тому що приблизно 30% населення має громадянство інших країн,а 10% отримали громадянство,в тому числі і українці і москалі.до 40% населення в Іспанії із інших країн.
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06.09.2023 21:45 Ответить
Этнических испанцев не существует, так же как этнических россиян или американцев. В руководстве Испании немало каталанцев, басков, и представителей других автономий.

Кроме того, эта страна до 1975 года была фашисткой диктатурой, а сейчас на одном из последних мест в Европе по помощи Украине.

На первом месте по помощи - Англия, где премьер этнический индус, а мэр Лондона - этнический пакистанец, наверное у них меньше национального эгоизма и больше этнической солидарности. Но дело не в этом. Надо понять, что попытки воевать с рос. империей в этническом одиночестве, могут привести к исчезновению этноса. Потому что ваш враг мобилизует многие десятки этносов и по колличеству силы здесь не равные.
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06.09.2023 23:15 Ответить
Приїдь у Мадрид -і побачиш.ти не був ні в Донецьку, ні в Мадриді, а російська пропаганда просто пре
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06.09.2023 23:32 Ответить
Індія це колонія Англії-ти явно не вчився
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18.09.2023 20:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DKUXzzmxS2Q

Пильнувати треба за вагнерівськими стукачами!!
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06.09.2023 23:57 Ответить
етнічний кримчанин у вищій владі України і тим більше, як міністр оборони в такий час, то це звісно ж добре, але також хотілось би мати І БЕЗПОСЕРЕДНЬО САМ КРИМ в складі України, бо поки що якась невелика така незістиковочка виходить....

а якщо конкретніше, то це П*ЗДЄЦ, яка незістиковка виходить і ПОВНА КУЙНЯ, бо І КРИМ НЕ В УКРАЇНІ І МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ НЕ УКРАЇНЕЦЬ під час війни!!! тобто ПОДВІЙНА ЗАСАДА!!!
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07.09.2023 02:31 Ответить
За время правления очередного ,, калифа на час,, ,кроме Залужного ,ни одного нормального назначенца.
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07.09.2023 05:18 Ответить
Ну, блеат, ще один потужний.
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07.09.2023 06:59 Ответить
Взагалі НІЧОГО НЕ ЧЕКАЮ від цього нового міністру!
Бубочка та Слуги принципово НЕ МОЖУТЬ призначити чесного фахівця на посаду - це ПРОТИ ЇХ ПРИРОДІ.
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07.09.2023 12:43 Ответить
Є надія на зміни - висадка Бені, усунення Резнікова, призначення Умерова стали можливі під тиском Америки. Умерова ніколи не бачили в корупції, подивимося, яким він буде міністром.
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07.09.2023 16:33 Ответить
Всі посади від лукавого єрмака (наглядач януковіча )
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08.09.2023 09:51 Ответить
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