Рада назначила Умерова министром обороны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент назначил Рустема Умерова Министром обороны Украины. ЗА – 338", - говорится в сообщении.
Рустем Умеров с 7 сентября 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины. В 2019 году был избран в ВР от партии "Голос".
В парламенте был секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств, а также заместителем члена постоянной делегации в Совете Европы и сопредседателем депутатского межфракционного объединения "Кримська платформа".
В сентябре 2020 года он также вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при СНБО.
Пожалуйста, подождите...
"Уже после начала полномасштабной войны, весной 2022 года Умеров участвовал в российско-украинских переговорах - в Беларуси и Турции. Например, он был на встрече в Стамбуле 29 марта 2022-го, когда Киев предложил Москве зафиксировать в мирном договоре позиции по Крыму.
Хорошее владение турецким и связи с Турцией пригодились Умерову в переговорах с Россией, посредником и площадкой в которых часто выступала Анкара. Умерову удалось наладить хорошие отношения с главой турецкого МИД (а в прошлом - главой разведки Турции) Хаканом Фиданом...
В марте 2023 года Умеров сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, а в мае - уже Владимира Зеленского во время поездки в Саудовскую Аравию, о чем писал украинский Forbes. Участвовал Умеров и в организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями Саудовской Аравии в июле 2023-го. Все эти связи сейчас дают Умерову возможность помогать офису президента и его главе Андрею Ермаку выстраивать стратегию работы с Ближним Востоком и Глобальным Югом...
Назначение Умерова на должность министра обороны было бы невозможно без «неплохих отношений», которые сложились у него с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Немаловажную роль сыграла и поддержка международных партнеров Украины. Так, кандидатуру Умерова активно поддерживали антикоррупционные активисты и общественные организации - в частности, Виталий Шабунин и Дарья Каленюк..."
Від себе - дуже Вам дякую.
не знаю, для чого хтось в Україні його читає, окрім як для професійної потреби.
хоча, мабуть такі "думаючі" як оце ви.
вище в коментарях, наприклад, пан Мьішкевич захоплюється умеровим через реставрацію мусульманської мечеті.
янукович, ахметов, велика кількість т.зв. злодійських авторитетів вкладались в ремонт чи будівництво церков. тож, як на мене, це не показник ані фаховасті, ані знань, ані доброчесності.
а от те, що людина під час повномаштабної війни погодила й проводила приватизацію, особисто для мене є показником, й показник цей зі знаком -.
адже важко підгадати гірший для держави й кращий для нечесних ділків час для приватизації, ніж війна, коли вартість активів є найнижчою.
Дайте людині хоч трохи попроацювати, а потім вже волайте!
Дайте по єксперементувати…
Я не один…
Міністр оборони не може зняти жодного свого заступника , а відповідно вони не виконують його наказів , бо не зніме ! Відповідний заступник міністра (продовольство , одяг , озброєння , будівництво , медицина ...) - це мішок з грошима. Ніхто не збирається віддавати мішки з грошима
чужим. Хто призначає міністру заступників формально і неформально ? Так , отож.
молодці, швидко кумекають 😂
Тому зміна міністра нічого не дасть бо знову політик
А політик бачить військові дії по іншому ніж військові
І якщо він почне давати якісь утопічні накази то зсу буде на тому рівні що і колишнього міністра
Бо військову справу треба розуміти
Я могу согласиться с кейсом "яйца по 17" - но в хорошие куртки по 30долларов я просто не верю.
То есть, Зеленский сначала положил болт на отмывание бабла в МО, а потом положил болт на закон и уволил Резникова под надуманным предлогом. Облажавшись, фактически дважды. Я против такого. Потому что, если президент подбрасывает министру кейс "куртки по 30" - то кто дает гарантию, что нам с вами менты не подбросят наркоту, например? Это все - полнейший беспредел, государство не должно так работать. Если уж хотите Резникова уволить с конфликтом найдите реальную претензию.
Не буде діла поки призначають некомпитентні люди не досвідчених і заможних друзів. То все по колу.
Все зробимо - то не правда- добре, наступний.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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5 сент.
РОДИНА УМЕРОВА ПРОЖИВАЄ В МАЙАМI Україна отримає нового МО-Умерова «У 2016 Лейла Умерова (дружина) отримала вод\посвідчення у Майамі Діти подружжя навчаються англ\рос\мовами..» Сім'я Умерова НЕпов'язує своє життя з Україною Сьогодні дружина видалила свої акаунти в соцмережах
Умеров був не першим кандидатом на пост. Джерела кажуть, що інші претенденти хотіли привести свої команди в Міністерство оборони. Такі пропозиції були розцінені як занадто радикальні, адже на це відомство виділялася величезна частка державного бюджету. А Умерова вважають компромісним кандидатом. Він лояльний адміністратор, і його поважають антикорупційні активісти.
У команді Зеленського сподіваються, що ці якості Умерова дозволять погасити народне невдоволення. Недавнє опитування показало, що шість з десяти українців вважають корупцію головною перешкодою, що заважає Києву здобути військову перемогу над Москвою.
Хоча б Давілов чи Мочілов.
Его назначение вызвало панику в росс. прессе, где его называют "америмканским шпионом" и "ставленником Гюлена", ссылаясь на заявления предателя крымско-татарского народа, Айваза Умерова. Таким образом, пытаются настроить Турцию против Украины, испугавшись сближения двух стран.
Теперь мы имеем двух министров обороны с тюркскими корнями - тувинца по отцу Шойгу, предавшего интересы тувинского народа, и кырымлы Умарова, патриота и Украины, и своего народа. Каким он будет министром, покажет ближайшее время.
Что до татарина Ахметова - он уже вложил в оборону Украины 4,3 млрд. и делает очень много для победы Украины.
И, обрати внимание, путин во всю старается привлечь к войне татар и другие национальные меньшинства, а так-же, тюркских эмигрантов из Ср. Азии, хотя по логике, все они должны были бы быть на стороне Украины. Дескать, украинцы - нацисты, и вот в Украине два тюрка-татарина активно помогают стране, и тут-же недовольные наезды с испанских и прочих пляжей.
Мог бы промолчать, но пишу не только для тебя. Беспокоит, что некоторые путают национальный патриотизм, с этнической самоизоляцией. Первое - очень важно и нужно, второе - этническое самоубийство. Поэтому, твои и подобные им сообщения похожи на провокации или, мягко говоря, на не достаточную широту понимания ситуации.
Кроме того, эта страна до 1975 года была фашисткой диктатурой, а сейчас на одном из последних мест в Европе по помощи Украине.
На первом месте по помощи - Англия, где премьер этнический индус, а мэр Лондона - этнический пакистанец, наверное у них меньше национального эгоизма и больше этнической солидарности. Но дело не в этом. Надо понять, что попытки воевать с рос. империей в этническом одиночестве, могут привести к исчезновению этноса. Потому что ваш враг мобилизует многие десятки этносов и по колличеству силы здесь не равные.
Пильнувати треба за вагнерівськими стукачами!!
а якщо конкретніше, то це П*ЗДЄЦ, яка незістиковка виходить і ПОВНА КУЙНЯ, бо І КРИМ НЕ В УКРАЇНІ І МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ НЕ УКРАЇНЕЦЬ під час війни!!! тобто ПОДВІЙНА ЗАСАДА!!!
Бубочка та Слуги принципово НЕ МОЖУТЬ призначити чесного фахівця на посаду - це ПРОТИ ЇХ ПРИРОДІ.