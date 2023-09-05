Парламентский комитет по нацбезопасности поддержал назначение Умерова министром обороны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины, сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").
"Комитет по национальной безопасности заслушал кандидата на должность министра обороны и единогласно поддержал назначение Умерова Рустема", - написала она в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны.
Утром 4 сентября министр обороны Алексей Резников подал в парламент заявление об отставке с занимаемой должности, а Умеров - заявление об отставке с должности главы Фонда госимущества Украины (ФГИ).
На пленарном заседании 5 сентября Рада поддержала отставку Резникова с должности министра обороны Украины и увольнение Умерова с занимаемой им должности главы ФГИ, который он возглавлял с сентября 2022 года. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова на должность министра обороны.
Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат, член украинской делегации на переговорах с Россией, делегат Курултая крымскотатарского народа.
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Усі інші політики, зокрема НДУ, тільки контроль та звітність і виключно у межах повноважень, але жодним чином ніяк не керівництво військовими.
Відповідальність за організацію, стратегію та тактику оборони і бойового застосування ЗСУ несе Головнокомандувач ЗС та Генеральний штаб (за Законом).
Будь-які намагання влізти у таку діяльність військового командування чи перешкоджати - злочин
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Щось, якось напрягає ..., і підприємець, і інвестор, і меценат....
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Нащо та до чого він нам?