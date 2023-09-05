Парламентский комитет по нацбезопасности поддержал назначение Умерова министром обороны

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины, сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").

"Комитет по национальной безопасности заслушал кандидата на должность министра обороны и единогласно поддержал назначение Умерова Рустема", - написала она в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны.

Утром 4 сентября министр обороны Алексей Резников подал в парламент заявление об отставке с занимаемой должности, а Умеров - заявление об отставке с должности главы Фонда госимущества Украины (ФГИ).

На пленарном заседании 5 сентября Рада поддержала отставку Резникова с должности министра обороны Украины и увольнение Умерова с занимаемой им должности главы ФГИ, который он возглавлял с сентября 2022 года. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова на должность министра обороны.

Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат, член украинской делегации на переговорах с Россией, делегат Курултая крымскотатарского народа.

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