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Новости Политика Украины
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комитет (547) Минобороны (8243) Фриз (202) Умеров Рустем (136)

Парламентский комитет по нацбезопасности поддержал назначение Умерова министром обороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

умєров

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины, сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").

"Комитет по национальной безопасности заслушал кандидата на должность министра обороны и единогласно поддержал назначение Умерова Рустема", - написала она в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны.

Утром 4 сентября министр обороны Алексей Резников подал в парламент заявление об отставке с занимаемой должности, а Умеров - заявление об отставке с должности главы Фонда госимущества Украины (ФГИ).

На пленарном заседании 5 сентября Рада поддержала отставку Резникова с должности министра обороны Украины и увольнение Умерова с занимаемой им должности главы ФГИ, который он возглавлял с сентября 2022 года. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова на должность министра обороны.

Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат, член украинской делегации на переговорах с Россией, делегат Курултая крымскотатарского народа.

Читайте также: Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова министром обороны
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Топ комментарии
+10
Країна тяжко воює та буде воювати далі, а кандидат на посаду Міністра оборони - політичний діяч, підприємець, меценат, член делегації на перемовинах із рашистським кацапстаном Логіка та «мудрість», мля…
Війни починають політики, а закінчують військові (С)
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05.09.2023 21:11
+8
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05.09.2023 21:10
+8
"Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу."
Щось, якось напрягає ..., і підприємець, і інвестор, і меценат....
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05.09.2023 21:16
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05.09.2023 21:10 Ответить
слідство вийшло на слід Резнікова ?
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05.09.2023 21:16 Ответить
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05.09.2023 21:17 Ответить
Оце я розумію високорентабельний бізнес. 7 по 5000-15000 баксів і 3400грн. податку в бюджет з оборудки.
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05.09.2023 21:40 Ответить
Країна тяжко воює та буде воювати далі, а кандидат на посаду Міністра оборони - політичний діяч, підприємець, меценат, член делегації на перемовинах із рашистським кацапстаном Логіка та «мудрість», мля…
Війни починають політики, а закінчують військові (С)
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05.09.2023 21:11 Ответить
Правління Бєні Бородатого і його шнирів Боневтіка, Дєрьмака, Яйцяпо17гривень має одну позитивну рису: це профілактична прививка Україні від євреїв у владі. Якщо вже й вона не допоможе, тоді - хана.
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05.09.2023 21:32 Ответить
Військові командири виконують розпорядження політиків, як вести війну, тому і закінчення війни також в руках політиків. А оскільки війна це продовження політики, то й вище військове керівництво замішане у політику. Бо ні один президент напряму не дасть команду на переміщення якоїсь групи військ, наприклад з Півдня на Північ, або ще кудись. Такий наказ віддається через ВІЙСЬКОВЕ керівництво.
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05.09.2023 21:48 Ответить
Виконуть розпорядження не всіх політиків, а тільки Верховного Головнокомандувача (за Законом).
Усі інші політики, зокрема НДУ, тільки контроль та звітність і виключно у межах повноважень, але жодним чином ніяк не керівництво військовими.
Відповідальність за організацію, стратегію та тактику оборони і бойового застосування ЗСУ несе Головнокомандувач ЗС та Генеральний штаб (за Законом).
Будь-які намагання влізти у таку діяльність військового командування чи перешкоджати - злочин
Наявний бойовий досвід керівництва військовими з'єднаннями у цивільного Міністра оборони воюючої країна - вкрай позитивна та диттєвонеобхідна опція
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05.09.2023 21:58 Ответить
Головне - пистити тих хто писте...
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05.09.2023 21:13 Ответить
"Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу."
Щось, якось напрягає ..., і підприємець, і інвестор, і меценат....
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05.09.2023 21:16 Ответить
Це, як посол України в США Маркарова: куча дітей, нерухомості, бизнесу....
Там пів дня треба витрачати на заповнення декларації, а вона, тіпа, працює....
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05.09.2023 21:29 Ответить
И в США в институте лидеров сразу после лицея учился, и всю жизнь был бюрократом в костюме в разных организациях. Короче, ещё один бесполезный пЭрсонаж. Как, в принципе, и вся зевласть
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05.09.2023 22:41 Ответить
Єврея Рєзніка поміняти на мусульманина Умєрова??? Ну нє, це вже і не антисемітизм, це вже якась глобальна юдофобія! Зєля абарзєл!
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05.09.2023 21:16 Ответить
Кровати переставили а проституткам припудрили задницы!!! Неужели не понятно что цирково- ковровые на большее не способны, уже даже из клоунов выбрать нечего остались одни мыколки терещенки!!!!!!!!!!
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05.09.2023 21:17 Ответить
У чела вся сім'я в Майами, має бизнес у Естонії, налоговий номер, мабуть ще посвідку на проживання.
Нащо та до чого він нам?
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05.09.2023 21:17 Ответить
Та нам він ні на що, а ось ЗЕрмакам він "свій" і він не буде заважати красти. Війна ж то для нас, а для них, як вони там на Порошенка гнали - "бізнес на крові" - ага і ДУЖЕ прибильний.
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05.09.2023 21:27 Ответить
у них своя війна--хто більше вкраде
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05.09.2023 21:29 Ответить
Neznaju kto imeno on takoj,no tam nado meniat vsiu sistemu,vsex kto ucastvovali pokubkax pomeniat.
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05.09.2023 21:23 Ответить
Meniat tolko sabku,eto ne vyxod,plot do dvornika tam sto rabotal nado meniat.Po drugomu nicego neizmenitsia
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05.09.2023 21:30 Ответить
Гарантую...на початку БУРХЛИВУ діяльність...Всі будуть в захопленні від речей та висловів..
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05.09.2023 21:26 Ответить
красти треба вміючи...гроші ******* тишу..
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05.09.2023 22:15 Ответить
Щось сильно воняє малоросами Черговий міністр оборони,який відмовлявся ( на переговорах з рашеою) від НАТО І ЄС. Але цього потрібно було і чекати--інших при цій владі не буде
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05.09.2023 21:38 Ответить
все шо хочешь- татары, евреи, армяне, узбеки афганцы в правительстве украины и во главе, украинцы только в окопах под бахмутом
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05.09.2023 21:41 Ответить
Перед цим Умеров був головою Фонду держмайна України, а туди завжди призначали лише слухняних корупційниз маріонеток, які не заважають красти.
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05.09.2023 21:43 Ответить
Короче,переставляють ліжка.
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05.09.2023 21:48 Ответить
Умєров це прокремлівський підар ще похлєщє Рєзнікова.
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05.09.2023 23:05 Ответить
ще б не підтримали - досвіду 0 поки розбереться схеми далі будуть працювати - а там звикне - якби гірше не було , як з президентом, а потім героїчно вирине резніков та скаже ну що пої яйця були пасхальні - тепер маєте- шапіто продовжується ...
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06.09.2023 08:13 Ответить
 
 