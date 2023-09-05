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Новости Война в Украине
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Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова министром обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

умєров

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ соответствующий проект постановления зарегистрирован под номером 10004.

"Согласно пункту 12 части первой статьи 85, пункту 10 части первой статьи 106, части четвертой статьи 114 Конституции Украины, вношу представление о назначении Р.Умерова на должность министра обороны Украины", – говорится в документе.

Как известно, 3 сентября резидент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели предложит парламенту уволить Алексея Резникова с должности министра обороны и назначить на соответствующую должность действующего председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Читайте также: Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества
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Топ комментарии
+22
Лобіст Єрмака в США Макфол (колишній посол США в РФ), активно рекламував Умєрова в адміністрації президента Байдена, але нарвався на єхидний коментар Блінкена "There are no fluffy cats in a pack of rats".

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

для неписьменних ув англійській: "серед зграї щурів не буває пухнастих котиків" )
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05.09.2023 18:49
+15
Я вас просю, довго чекати не доведеться. Там щодня якісь зашквари. Крадуть усе, до чого ці зелені клешні дотягуються
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05.09.2023 19:05
+15
А українці в цій країні є ?!?! Чи вони тільки для окопів пригожі ???
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05.09.2023 19:12
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Лобіст Єрмака в США Макфол (колишній посол США в РФ), активно рекламував Умєрова в адміністрації президента Байдена, але нарвався на єхидний коментар Блінкена "There are no fluffy cats in a pack of rats".

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

для неписьменних ув англійській: "серед зграї щурів не буває пухнастих котиків" )
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05.09.2023 18:49 Ответить
But there may very well be a pussy
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05.09.2023 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/izS6-hQDguU
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05.09.2023 19:57 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/ZLTdRSYA2vQ
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05.09.2023 20:16 Ответить
Ссылка ведет на блог какого-то шизика. Больше пруфов нет.
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05.09.2023 20:14 Ответить
І так з'їдять. Вони особливо харчами не перебирають.
Цей шизік Гєна Балашов, той що партія 5.10. Пам'ятаєш, голосно кричить і обіцяє прості рішення складних проблем. Популіст покрутіше зелених буде.
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05.09.2023 20:22 Ответить
цікаво - дочекаються призначення - чи вже сьогодні пилососити будуть?
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05.09.2023 18:55 Ответить
"Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня здійснить візит до України та відвідає Київ."

мабуть, щоби подивитися на призначення щурами пухнастого котика
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05.09.2023 19:01 Ответить
він це і уявити би осилив
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05.09.2023 19:09 Ответить
ага, порохобот блінкен - це піzець
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05.09.2023 18:57 Ответить
Ох уж этот Резников. Мощь. Глыба.
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05.09.2023 19:07 Ответить
це казочка для дебілів

не будуть давати зброю - будуть з кацапами самостійно воювати
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05.09.2023 19:16 Ответить
Так об этом еще Киссенджер говорил. Новая Холодная война. Собственно в этом был план Путина. Захватить Украину и вооссоздать железный занавес.
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05.09.2023 19:19 Ответить
хто Тобі сказав,що вони будуть воювати з кацапами.? А чи то кацапи будуть воювати з НАТО???
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05.09.2023 19:41 Ответить
вивчіть тему кого НАТО оголосило своїм ворогом номер 1
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05.09.2023 19:48 Ответить
якщо Ви вивчили тему, тоді давайте розказуйте по-темі,чому Україну з 2008 року не беруть у НАТО???
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05.09.2023 21:36 Ответить
1) не бажали конфронтації з кацапами
2) більшість населення не підтримувала вступ
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05.09.2023 22:01 Ответить
Кого тебя заставит жопу лизать завтра тому и будешь лизать. Тоже мне борец.
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05.09.2023 19:17 Ответить
Я таких же видел уже не раз.
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05.09.2023 19:21 Ответить
О, гниди подоляківські наповзли відбілювати яйценосного.
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05.09.2023 19:30 Ответить
результат - це арешт "зе лідором" бенямойского,котрого потрібно б було віддати в руки американського правосуддя."зепліснява"
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05.09.2023 19:36 Ответить
Тобто, ти хочеш сказати, що бельгійцям дуже подобалося, як Рєзніков розкрадає Україну?
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05.09.2023 19:37 Ответить
Я вас просю, довго чекати не доведеться. Там щодня якісь зашквари. Крадуть усе, до чого ці зелені клешні дотягуються
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05.09.2023 19:05 Ответить
Именно так. Просто поставили нового фунта, цель которого прикрывать это все.
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05.09.2023 19:10 Ответить
Вася, а тебя мама таоя стоя рожала и ты сразу головой об пол ударился?
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05.09.2023 19:16 Ответить
Не путай стену с моей дупой, я тебя уже в унитаз отравмл и промыл после этого... Расскажи тайну как ты живым выбрался?
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05.09.2023 19:21 Ответить
А в Україні ще залишилисвь українці на керівні посади!?Як не іудей то кацап, тепер узбек .
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05.09.2023 18:57 Ответить
Чомусь Кривонос або Марченко не влаштовують...
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05.09.2023 19:07 Ответить
а як би ви вибирали хто влаштовує ?
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05.09.2023 19:14 Ответить
Кримський татарин. Проте це суті не міняє. Будь моя воля, я би ввів квоту на керівні посади для не українців.
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05.09.2023 19:21 Ответить
Народився Самаркандська область ,Узбекистан.
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05.09.2023 19:28 Ответить
рід цей,не має національної приналежності.
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05.09.2023 19:44 Ответить
У травні 1944 року родину Умерових депортували з Криму до Центральної Азії. Батьки етнічні кримські татари.
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05.09.2023 20:02 Ответить
Посада президента це ще й символ як національний прапор та національний гімн.

Українці 2019-го відмовилися від національного - і наступні президентські вибори можуть бути взагалі без прохідних кандидатів українців, що було б нонсеном у будь-якій іншій державі з титульною нацією
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05.09.2023 19:29 Ответить
цікаво. тюрція оцінить, це призначення?
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05.09.2023 18:59 Ответить
це місце Залужного.
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05.09.2023 19:00 Ответить
Залужному роздвоїтися ?
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05.09.2023 19:12 Ответить
Не приведи Г-дь. Він на своєму. І нехай так і буде.
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05.09.2023 19:13 Ответить
Якось на Єрмака схожий. Родич?
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05.09.2023 19:00 Ответить
татарин - вони схожі на всіх родичів одночасно
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05.09.2023 19:11 Ответить
Жэсть
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05.09.2023 19:03 Ответить
А українці в цій країні є ?!?! Чи вони тільки для окопів пригожі ???
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05.09.2023 19:12 Ответить
т-с-с! українці призначені тільки для того щоб гинути в окопах і під руїнами будинків...
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05.09.2023 19:15 Ответить
і ще щоб працювати на полях, свинофермах, заводах але на посадах не вище бригадирів☝
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05.09.2023 19:31 Ответить
таке враження, що йде остаточна зачиста України від українців любими способами: кого на війну, хто в еміграцію, а решту ********** зсередини. Оце так дожились
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05.09.2023 20:36 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "західні куратори поставили на чолі ******** України етнічного єврея", аби "прикрити антилюдську сутність" України. тобто,за цією логікою серед топ-пропогандонів Путіна так багато євреїв щоб прикрити нацистську суть режиму Путіна?
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05.09.2023 19:13 Ответить
Зараз дивлюсь вікіпедію, рабсійно мовну версію цього Умєрова правлять кожні пів години до чого б це...
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05.09.2023 19:18 Ответить
Ну, як у кіно: "значіт, сапогі хорошиє, надо брать"
Ну, або як у нас заведено: "подивимось". Начебто дядько ні у яких зашкварах не помічений.
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05.09.2023 19:32 Ответить
Так, у зашкварах ні, але якщо придивитися то як Ви оцінюєте той факт, що Умєров брав участь у Мінському та Стамбульському збіговиськах де фактично готували Україну до капітуляції і де одностайно (у т.ч. Умєров) підтримали , що Крим залишається русні на 15 років, а потім будуть по цьому питанню перемовини
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05.09.2023 20:26 Ответить
Порт «Усть-Дунайск» в Одесской области, проданный ФГИУ в январе 2023 года, официально перешел к новому владельцу. 24 августа победитель аукциона, ООО «Эликсир Украина», и Фонд государственного имущества подписали акт приема-передачи имущественного комплекса порта.
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05.09.2023 20:35 Ответить
А почему это ахметовское ЧМО сидит в Киеве, а не партизанит в горах Крыма ?
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05.09.2023 19:27 Ответить
а хто там взагалі партизанить з них...
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05.09.2023 19:32 Ответить
Потому, что его выводок живет в Маями, и за их комфорт нужно платить честно ворованным баблом.
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05.09.2023 20:24 Ответить
Кримські татари - кацапське болото... якби дивно це не виглядало...
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05.09.2023 20:31 Ответить
Ну почему он так похож на Ермака-оманского?
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05.09.2023 19:59 Ответить
Сьогодні прочитав - тіже яйця по 17 гривень але в профіль....
зелені то вже клініка...
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05.09.2023 20:21 Ответить
Какая-то скотина подсовывает Зелени такие одиозные фигуры! Или, он сам имеет свою колоду из хапуг и ворюг и самолично вытаскивает таких кандидатов?
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05.09.2023 20:22 Ответить
ЧОМУ УМЕРОВ. Особиста думка Русского Алкаша.
1. Умеров плотно сотрудничает с Ахметовым 2000-2021г
2. Из-за коррупционных схем 16 февраля 2023 года Умеров уволил директора Объединенной Горно-Химической Компании Владислава Иткина, но сами схемы отказался упразднять. За результатами аудита стало известно, что Иткин построил коррупцию на логистике ильменита. Когда об этих схемах стало известно правоохранителям Умеров уволил Иткина, чтоб избежать его преследования.
3. Действия главы ФГИУ Умерова привели к коллапсу на «Центрэнерго», государство теряет миллионы. Такое мнение высказал советник Центра стратегических исследований Константин Ильченко. 18.08.2023
4. 20.06.23 зеленский подписал закон, расширивший независимость фонда. Внутренние кадровые назначения теперь будет принимать глава фонда, ФГИ будет сам решать, что делать с конфискованным имуществом: приватизировать его, сдавать в аренду или оставлять в государственной собственности. Теперь, когда парламент поддержал назначение Умерова на должность министра обороны, будущее фонда вместе со всеми государственными активами оказывается под угрозой.
==========
Когда деятельность МО стала рассматриваться под микроскопом и воровать стало проблематично, казнакрады обратили свои возры на фонд госимущества.
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05.09.2023 20:38 Ответить
"коммент Блинкена "В стае крыс не бывает пушистых котов". Про нового министра оороны Украины. "
Это вброс бурлаков !
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05.09.2023 21:24 Ответить
З цього татарського казнокрада толку не буде ,шило на мило ,часи на труси,в охуітельні врємєна живєм
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05.09.2023 21:43 Ответить
Може щось в КОНСЕРВАТОРІЇ потрібно виправляти!
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05.09.2023 21:58 Ответить
 
 