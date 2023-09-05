Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова министром обороны
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ соответствующий проект постановления зарегистрирован под номером 10004.
"Согласно пункту 12 части первой статьи 85, пункту 10 части первой статьи 106, части четвертой статьи 114 Конституции Украины, вношу представление о назначении Р.Умерова на должность министра обороны Украины", – говорится в документе.
Как известно, 3 сентября резидент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели предложит парламенту уволить Алексея Резникова с должности министра обороны и назначить на соответствующую должность действующего председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
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для неписьменних ув англійській: "серед зграї щурів не буває пухнастих котиків" )
Цей шизік Гєна Балашов, той що партія 5.10. Пам'ятаєш, голосно кричить і обіцяє прості рішення складних проблем. Популіст покрутіше зелених буде.
мабуть, щоби подивитися на призначення щурами пухнастого котика
не будуть давати зброю - будуть з кацапами самостійно воювати
2) більшість населення не підтримувала вступ
Українці 2019-го відмовилися від національного - і наступні президентські вибори можуть бути взагалі без прохідних кандидатів українців, що було б нонсеном у будь-якій іншій державі з титульною нацією
Ну, або як у нас заведено: "подивимось". Начебто дядько ні у яких зашкварах не помічений.
зелені то вже клініка...
1. Умеров плотно сотрудничает с Ахметовым 2000-2021г
2. Из-за коррупционных схем 16 февраля 2023 года Умеров уволил директора Объединенной Горно-Химической Компании Владислава Иткина, но сами схемы отказался упразднять. За результатами аудита стало известно, что Иткин построил коррупцию на логистике ильменита. Когда об этих схемах стало известно правоохранителям Умеров уволил Иткина, чтоб избежать его преследования.
3. Действия главы ФГИУ Умерова привели к коллапсу на «Центрэнерго», государство теряет миллионы. Такое мнение высказал советник Центра стратегических исследований Константин Ильченко. 18.08.2023
4. 20.06.23 зеленский подписал закон, расширивший независимость фонда. Внутренние кадровые назначения теперь будет принимать глава фонда, ФГИ будет сам решать, что делать с конфискованным имуществом: приватизировать его, сдавать в аренду или оставлять в государственной собственности. Теперь, когда парламент поддержал назначение Умерова на должность министра обороны, будущее фонда вместе со всеми государственными активами оказывается под угрозой.
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Когда деятельность МО стала рассматриваться под микроскопом и воровать стало проблематично, казнакрады обратили свои возры на фонд госимущества.
Это вброс бурлаков !