Зеленский внес в Раду представление о назначении Умерова министром обороны

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ соответствующий проект постановления зарегистрирован под номером 10004.

"Согласно пункту 12 части первой статьи 85, пункту 10 части первой статьи 106, части четвертой статьи 114 Конституции Украины, вношу представление о назначении Р.Умерова на должность министра обороны Украины", – говорится в документе.

Как известно, 3 сентября резидент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели предложит парламенту уволить Алексея Резникова с должности министра обороны и назначить на соответствующую должность действующего председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

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