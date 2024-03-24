УКР
Новини Агресія Росії проти України
Окупанти впродовж дня обстріляли три громади на Сумщині, зафіксовано 50 вибухів

сумщина,велика,писарівка

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з міномета (17 вибухів) та завдав авіаудару НАР (6 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з артилерії (6 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни завдали авіаударів НАР (8 вибухів) та КАБ (3 вибухи) та вдарили з артилерії (8 вибухів).

Автор: 

обстріл (30978) Сумська область (4240)
ТА вся планета співчуває смерті 100 фашистів а то шо

- 300 000 убитих в чечні

- 500 000 в Сирії

- 500 000 в Україні

то таке собі

Очевидно - маєш ядерну бімбу -чудиш що хочеш. Не маєш - терпиш
показати весь коментар
24.03.2024 22:09 Відповісти
Ну так.В кого є ядерна зброя,або як мінімум ракетне озброєння,впливає на світову політику.Різні казочки,для слабких.
показати весь коментар
24.03.2024 22:41 Відповісти
 
 