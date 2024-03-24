Окупанти впродовж дня обстріляли три громади на Сумщині, зафіксовано 50 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з міномета (17 вибухів) та завдав авіаудару НАР (6 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з артилерії (6 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни завдали авіаударів НАР (8 вибухів) та КАБ (3 вибухи) та вдарили з артилерії (8 вибухів).

