Окупанти впродовж дня обстріляли три громади на Сумщині, зафіксовано 50 вибухів
Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.
Великописарівська громада: ворог вдарив з міномета (17 вибухів) та завдав авіаудару НАР (6 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з артилерії (6 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Білопільська громада: росіяни завдали авіаударів НАР (8 вибухів) та КАБ (3 вибухи) та вдарили з артилерії (8 вибухів).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- 300 000 убитих в чечні
- 500 000 в Сирії
- 500 000 в Україні
то таке собі
Очевидно - маєш ядерну бімбу -чудиш що хочеш. Не маєш - терпиш